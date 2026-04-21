TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que l'honorable Lisa Raitt, vice-présidente du bureau du chef de la direction a été nommée au Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis par le premier ministre Mark Carney.

« J'aimerais féliciter Lisa d'avoir accepté ce rôle important pour soutenir un avenir plus prospère pour les entreprises et les familles des deux côtés de la frontière, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. La connaissance approfondie des forces et des possibilités du Canada, ainsi que son expérience de travail en étroite collaboration avec nos clients en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale pour planifier leur croissance future, lui seront très utiles pour assumer ces responsabilités supplémentaires. »

Le comité consultatif, composé de dirigeants possédant une vaste expérience des affaires, de l'investissement, du commerce et du travail, servira d'espace d'échange sur l'expertise et la stratégie concernant tous les aspects des relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Alors que les deux pays abordent des négociations commerciales clés, les points de vue de Lisa, appuyés par son expérience dans les secteurs public et privé, favoriseront des résultats mutuellement avantageux.

« Nous sommes à un moment charnière pour de nombreux clients de secteurs clés de notre économie, et d'importantes négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis nous attendent, poursuit M. Culham. Les clients sont à la recherche de partenaires des secteurs public et privé qui se réuniront pour promouvoir la stabilité et favoriser la prospérité à long terme. Lisa continuera de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à réaliser leurs ambitions de croissance, tout en soutenant les efforts plus généraux visant à renforcer les relations entre le Canada et les États-Unis. »

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SOURCE CIBC

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