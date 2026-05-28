TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC) a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux FNB Counterpoint Global CIBC dans sa gamme croissante de FNB. Élaborés en collaboration avec Counterpoint Global, qui fait partie de Morgan Stanley Investment Management, ces nouveaux FNB sont axés sur des mandats en actions mondiales, internationales et américaines. Le placement initial de parts ordinaires des FNB Counterpoint Global CIBC est terminé, et les quatre FNB commencent aujourd'hui leur négociation à la Bourse de Toronto (TSX).

« Ces nouveaux FNB représentent un accès élargi à des occasions d'actions distinctes grâce à une structure de placement accessible et bien établie », a déclaré Greg Gipson, directeur général et chef des FNB, Gestion globale d'actifs CIBC. « En ajoutant des mandats d'actions mondiales, internationales et américaines, nous élargissons le choix des investisseurs et soutenons la construction de portefeuilles diversifiés à long terme. »

Les FNB Counterpoint Global CIBC lancés aujourd'hui sont les suivants :

Symbole boursier (TSX) Nom du FNB CCGP FNB mondial de pérennité mondiale Counterpoint CIBC CCIP FNB mondial de pérennité internationale Counterpoint CIBC CCUL FNB mondial de croissance américain à forte capitalisation Counterpoint CIBC Captage, utilisation et stockage du carbone FNB mondial de croissance américain à faible capitalisation Counterpoint CIBC

« Cette collaboration avec Gestion globale d'actifs CIBC permet aux investisseurs canadiens d'accéder à nos stratégies de placement fondées sur la recherche et à forte conviction, que nous considérons comme un excellent complément aux placements de base », a déclaré Dennis Lynch, chef, Counterpoint Global chez Morgan Stanley. « Notre processus de recherche rigoureux nous permet de bâtir des portefeuilles adaptables qui tirent parti de facteurs de différenciation uniques, positionnant les entreprises pour une croissance durable à long terme. »

Counterpoint Global, une équipe de placement du gestionnaire mondial d'actifs Morgan Stanley Investment Management, effectue des recherches et investit dans des actions privées et publiques, et fournit des services de placement à des clients à l'échelle mondiale. Counterpoint Global gère 23,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2026.

Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB Counterpoint Global CIBC, consultez le CIBC.com/fnb.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion globale d'actifs CIBC, une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'Aperçu du FNB de la Banque CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/gam.

1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001. 2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]