TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une catégorie de FNB pour deux fonds à revenu fixe à gestion active CIBC énumérés ci-dessous. Les catégories de FNB ont conclu leur offre initiale et ont commencé à se négocier sur Cboe aujourd'hui.

Symbole boursier Cboe Nom du fonds Honoraires de gestion CSTB Fonds de revenu à court terme CIBC - catégorie FNB 0,17 % CCBA Fonds canadien d'obligations CIBC - catégorie FNB 0,20 %

« Nous sommes ravis d'offrir ces stratégies de longue date dans une structure de FNB, élargissant ainsi notre gamme de solutions actives de titres à revenu fixe, a déclaré Greg Gipson, chef, Équipe des fonds négociés en bourse, Gestion globale d'actifs CIBC. « Ces nouveaux FNB offrent aux investisseurs un accès à l'expertise approfondie de la Banque en matière de titres à revenu fixe et à une solide gestion des risques grâce à la souplesse et à la commodité d'un FNB. »

Le Fonds de revenu à court terme CIBC et le Fonds canadien d'obligations CIBC sont conçus pour offrir aux clients des titres à revenu fixe de base à fonds unique qui sont largement diversifiés dans un éventail de secteurs, de titres de créance de premier ordre et d'échéances. Les mandats actifs de ces fonds permettent aux gestionnaires de portefeuille de rechercher les meilleures occasions sur les marchés des titres à revenu fixe canadiens tout en gérant les risques.

Pour en savoir plus sur ces fonds, consultez le site CIBC.com/etfs.



Les FNB CIBC sont gérés par Gestion globale d'actifs CIBC, une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB et des fonds communs de placement peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds commun de placement ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds commun de placement et qui sont présentés en complément aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placement importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les titres du fonds commun de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

Le Fonds verse au gestionnaire des frais de gestion et des frais d'administration ﬁxes à l'égard de la catégorie de FNB. Le Fonds paie également les coûts des fonds et les coûts de transaction. Pour plus d'informations sur les frais et coûts du Fonds, veuillez lire le prospectus.



Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.



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À propos de la Banque CIBC



La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/gam

1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001.

2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949, ou [email protected]