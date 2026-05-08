PORT DE GRAVE, NL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Comme annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, près d'un milliard de dollars seront investis sur cinq ans pour réparer, entretenir et moderniser les ports pour petits bateaux du Canada. Ce nouvel investissement contribuera à la création d'un réseau de ports résilients face aux changements climatiques, sécuritaires et adaptés aux besoins futurs à l'échelle du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Paul Connors, député d'Avalon à Terre-Neuve-et-Labrador, ont mis en lumière un investissement visant le port pour petits bateaux de Ship Cove, situé à Port de Grave (Terre-Neuve-et-Labrador). Cet investissement stratégique destiné au port de Ship Cove permettra le retrait de l'épi de quai et du quai longitudinal actuels, ainsi que la construction d'un nouvel épi de quai et d'un nouveau quai longitudinal sur le même terrain, mais à un emplacement différent de celui des installations actuelles. Ces nouvelles infrastructures offriront des espaces d'amarrage supplémentaires et une meilleure protection aux pêcheurs.

Cet investissement prévoit également la création d'une nouvelle zone d'accès aux quais, ce qui améliorera la sécurité, l'efficacité et l'accessibilité pour toutes les personnes qui dépendent du port.

Le financement annoncé dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026 permettra au ministère des Pêches et des Océans d'entreprendre des travaux de réparation, de modernisation et de dragage dans les ports pour petits bateaux de tout le Canada. Les réparations seront réalisées en tenant compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra la mise en place d'infrastructures résistantes aux aléas climatiques et répondant aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés.

Au moment où le Canada passe d'une économie de dépendance à une économie de résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citation

« Port de Grave est l'un des ports qui raconte l'histoire de notre province. Le nouvel épi de quai et le nouveau quai longitudinal de Ship Cove offriront aux équipages d'ici davantage d'espaces d'amarrage et une meilleure protection contre les intempéries, faisant ainsi de ce port un lieu prêt à faire face à tout ce que l'avenir réserve au secteur des pêches. Je suis fière d'être de retour chez moi pour cette annonce et de travailler aux côtés du député Connors sur un projet qui revêt une telle importance pour la communauté. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Fruit de plus d'une décennie de travail, ce projet marque une étape importante pour la communauté de Port de Grave et pour l'une des zones de pêche les plus actives de Terre-Neuve-et-Labrador. Soutenu par l'investissement de près d'un milliard de dollars dans les ports pour petits bateaux annoncé par notre gouvernement dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps, ce projet contribuera à accroître la capacité d'accueil, à alléger la pression sur le port principal et à permettre aux pêcheurs de continuer à exercer leur métier près de chez eux. Il créera également un environnement propice à de nouveaux investissements privés, renforçant ainsi le secteur local des produits de la mer, favorisant la création d'emplois de qualité et générant des retombées économiques durables pour la région, et ce, pour de nombreuses années à venir. Je tiens à féliciter l'administration portuaire pour toutes ses années de travail acharné, non seulement en faveur de ce projet, mais aussi pour tous les pêcheurs de Port de Grave et l'ensemble du secteur. »

- Paul Connors, député d'Avalon

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]