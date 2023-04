HALIFAX, NS, le 6 avril 2023 /CNW/ - Grâce au Budget de 2023 -- Un plan canadien, le gouvernement du Canada investit afin d'appuyer le renforcement de la classe moyenne, une économie abordable et un avenir en santé pour les Canadiens.

L'honorable Jean-Yves Duclos et Andy Fillmore, député de Halifax, ont aujourd'hui rencontré les professionnels en santé bucco-dentaire et les patients de l'Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, afin de présenter les investissements du budget de 2023 pour la mise en place du Régime canadien de soins dentaires dans le but de renforcer le système de santé public.

Chaque Canadien mérite des soins dentaires de qualité, mais un tiers d'entre eux ne sont pas en mesure de consulter un professionnel de la santé bucco-dentaire parce qu'ils n'ont pas d'assurance dentaire.

En décembre dernier, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne, permettant aux familles admissibles de bénéficier de l'appui financier dont elles ont besoin pour payer les dépenses associées aux soins dentaires pour les enfants de 12 ans et moins. Jusqu'à présent, la prestation a permis à plus de 250 000 enfants d'avoir des sourires plus éclatants et des dents plus saines.

Cependant, les enfants ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins dentaires abordables. C'est pour cela le budget de 2023 comporte des investissements de 13 milliards échelonnés sur cinq ans, et ce, à compter de 2023-2023, puis 4,4 milliards de dollars par la suite envers la mise en place du nouveau Régime canadien de soins dentaires. Il viendra en aide à plus de neuf millions de Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est de moins de 90 000 dollars, sans quote-part pour les ménages ayant un revenu inférieur à 70 000 dollars, afin de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. D'ici à la fin de 2023, nous entamerons la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires. Ce régime sera entièrement instauré avant la fin de l'année 2025 et améliorera l'accès à une couverture dentaire pour près de neuf millions de Canadiens non assurés.

Outre les coûts des services bucco-dentaires, nous sommes conscients que d'autres facteurs empêcheraient les gens d'avoir accès aux soins dentaires dont ils ont besoin, tels que résider dans une communauté éloignée ou avoir besoin de soins spécialisés en raison d'un handicap.

Le budget de 2023 propose également d'accorder un financement de 250 millions de dollars sur trois ans à partir de 2025-2026, ainsi que 75 millions de dollars par la suite, à Santé Canada pour la mise en œuvre du Fonds d'accès aux soins de santé bucco-dentaire. Ce fonds s'ajoutera au Régime canadien de soins dentaires avec des investissements dans des mesures ciblées visant à combler les lacunes en santé bucco-dentaire chez les populations vulnérables et à réduire les obstacles à l'accès aux soins, y compris dans les collectivités rurales et éloignées.

Ces investissements considérables consentis dans le budget 2023, ainsi que la collaboration continue avec les provinces, les territoires et les partenaires du secteur de la santé, nous permettront de réaliser des progrès constants dans notre système de santé publique, afin que chacun puisse recevoir les soins requis.

« Le Régime canadien de soins dentaires sera plus ambitieux que tout autre programme permanent de prestations gouvernementales à ce jour, car il vise à améliorer l'accès aux soins dentaires pour près de 9 millions de personnes non assurées, dont des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Grâce à ce programme, nous ferons en sorte que personne au Canada n'ait à choisir entre prendre soin de ses dents ou payer ses factures à la fin du mois. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« Des dents saines sont une partie essentielle de notre santé générale. L'accès à des soins dentaires de qualité ne devrait pas dépendre de la capacité de payer pour quiconque. Nous élargissons les soins dentaires aux Canadiennes et aux Canadiens non assurés pour qu'ils puissent avoir des sourires sains et heureux, peu importe leurs revenus. »

Andy Fillmore

Député d'Halifax

