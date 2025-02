VICTORIA, BC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et les Premières Nations de Tsartlip et de Tseycum ont signé le document ŦE,ITḴEN,IST I SȽEW̱ÁL,NOṈET SĆȺ,Í, une déclaration conjointe dont le titre signifie « Aller de l'avant, dire la vérité et retrouver la tranquillité d'esprit ».

Cette déclaration conjointe représente la première fois que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent officiellement que la Nation W̱SÁNEĆ - qui comprend, sans s'y limiter, les Premières Nations Tsartlip et Tseycum - est bénéficiaire des traités de Saanich Nord et de Saanich Sud de 1852 et qu'elle leur succède.

La déclaration reconnaît qu'il existe des points de vue différents, une version écrite et une version orale des traités de Saanich Nord et de Saanich Sud, et que le manque de reconnaissance et de compréhension par le gouvernement de l'histoire orale de W̱SÁNEĆ et de la vision de W̱SÁNEĆ à l'égard de l'esprit et de l'intention des traités de Saanich Nord et de Saanich Sud a eu des répercussions négatives. Cette déclaration est une première étape sur la voie de la guérison, de la réconciliation durable et du renouveau. Pour obtenir une copie complète de la déclaration conjointe, ŦE,ITḴEN,IST I SȽEW̱ÁL,NOṈET SĆȺ,Í, visiter la Première Nation Tsartlip ou la Première Nation Tseycum (disponible en anglais seulement).

« La déclaration conjointe d'aujourd'hui est une reconnaissance depuis longtemps attendue de l'histoire orale de W̱SÁNEĆ, ainsi que des droits et obligations sacrés à l'égard du territoire sur lequel nous vivons depuis des temps immémoriaux. En cherchant à comprendre les traités dans l'optique de la vision du monde de W̱SÁNEĆ, la Colombie-Britannique et le Canada font enfin des premiers pas significatifs vers une véritable réconciliation, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et à une meilleure qualité de vie pour nos familles et les générations futures. »

Chef Don Tom

Première Nation de Tsartlip

« Aujourd'hui marque une étape importante dans notre parcours commun de vérité et de réconciliation. En signant cette déclaration conjointe, nous jetons les bases d'une meilleure relation avec la Couronne, fondée sur la reconnaissance. Dans le passé, nos communautés ont eu de la difficulté à faire reconnaître par la Couronne leur statut de bénéficiaires des traités de Saanich Nord et de Saanich Sud, ce qui a empêché les progrès et la croissance. La présente déclaration conjointe établit ce droit. Cela signifie que nous ne serons plus confrontés à cette question fondamentale et que nous pourrons poursuivre le travail de réconciliation que nous devons tous faire pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et toutes les générations futures de W̱SÁNEĆ. »

Chef Tanya Jimmy

Première Nation Tseycum

« Cette déclaration conjointe avec les Premières Nations de Tsartlip et de Tseycum et le gouvernement de la Colombie-Britannique constitue une étape historique dans notre cheminement commun vers la réconciliation. Grâce à cette déclaration, nous avons préparé le terrain pour des discussions significatives et un travail de collaboration afin de concilier les points de vue divergents, de favoriser la compréhension et d'arriver à des solutions communes qui sont fondées sur le respect des droits et un véritable partenariat. Cette déclaration se prépare depuis des années et elle remplit la promesse que les Premières Nations attendent depuis des générations. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Cette déclaration est le fruit d'une collaboration unique entre les Premières Nations de Tsartlip et de Tseycum, la Colombie-Britannique et le Canada, qui reconnaît la relation spéciale issue des traités conclus par Saanich Nord et Saanich Sud en 1852. La reconnaissance de notre histoire et le respect de l'esprit et de l'intention de ces traités nous aideront à travailler ensemble pour un avenir meilleur et plus fort pour les W̱SÁNEĆ et tous les Britanno-Colombiens. »

L'honorable Christine Boyle

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

