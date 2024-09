AHI et Strings From Paris offrent une prestation enlevante de l'emblématique chanson de K'naan, « Wavin' Flag »

La SOCAN annonce des célébrations spéciales afin de souligner son 100e anniversaire en 2025

TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La crème de la crème de l'industrie canadienne de la musique s'est réunie ce soir au théâtre HISTORY, à Toronto, pour honorer les auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique les plus accomplis du Canada à l'occasion du 34e gala des SOCAN Awards, la plus grande célébration des créateurs de musique au pays, alors que la SOCAN s'apprête à fêter son centenaire en 2025.

Les créateurs et éditeurs de musique célébrés lors du 34e gala des SOCAN Awards. De gauche à droite :Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN, Arkells et le lauréat du Prix Empreinte culturelle de la SOCAN, K’naan. (Groupe CNW/SOCAN)

Drake poursuit son ascension et domine la soirée avec le prix de l'Auteur-compositeur de l'année - Interprète ainsi que quatre Prix de musique Rap pour ses chansons « Jimmy Cooks », « Rich Flex » et « Spin Bout U » avec 21 Savage ainsi que « Wait For U » avec Future et Tems.

L'auteur-compositeur, poète et activiste K'naan a reçu le Prix Empreinte culturelle pour son emblématique hymne « Wavin' Flag ». Toute la salle était debout durant le numéro de clôture de cette soirée mémorable alors qu'AHI a offert une prestation pleine de « soul » de la chanson de K'Naan en compagnie de Strings From Paris. Strings From Paris avait également ouvert le gala avec un « medley » des chansons et compositions à l'image honorées durant la soirée, dont notamment « Jimmy Cooks », « Die For You », « Whitney », « Blame Brett » et les thèmes musicaux de « Mayor of Kingstown », « The Rookie » et « Murdoch Mysteries ».

Animé par Amanda Parris de la CBC et l'animateur de télévision Tyrone Edwards, le gala a également donné lieu à des performances inoubliables comme celle de Jade Eagleson et Noeline Hofmann qui ont chanté les succès country « Purple Gas » et « Rodeo Queen ». LU KALA a impressionné la foule avec un « medley » qui incluait son succès international « Pretty Girl Era », le rappeur émergent Skip Waiters a présenté sa pièce « Last Words » et le lauréat du Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone, Sebastian Gaskin, a interprété son succès « Medicine ».

Arkells a été célébré par le Prix National pour l'énorme succès et l'impact que le groupe a eu au Canada, tandis que Tobias Jesso Jr. a remporté le Prix International en plus d'un Prix de musique Dance pour « Houdini » et d'un Prix de musique R&B pour « Always ». Evan Blair et son succès international « Boyfriend » ont remporté le Prix de la Chanson internationale, tandis que The Weeknd a également reçu trois Prix SOCAN pour « Sacrifice », « Out of Time » et « Die For You (Remix) ».

« Les Prix SOCAN sont encore et toujours la preuve de la profondeur du talent canadien et nous sommes fiers de reconnaître le génie de notre communauté musicale », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Félicitations aux gagnantes et gagnants de la soirée d'avoir repoussé les limites de la création musicale. Ces créateur et créatrice et éditeur et éditrice de musique ont inspiré le monde avec leurs efforts et leur dévouement à leur métier. »

Keith Power a remporté son sixième Prix du compositeur à l'image de l'année tandis que les frères Brian et Caleb Chan ont remporté le Prix Révélation - Compositeur et l'équipe composée de James Chapple, Graeme Cornies, David Kelly et Brian Pickett a remporté quatre Prix SOCAN, dont celui de la Production la plus diffusée en continu.

Le Prix Révélation - Autrice-compositrice a été remis à Lauren Spencer Smith et elle a également reçu le trophée de la Chanson virale pour sa pièce « Fingers Crossed ». Le prix de la Chanson virale a également été remis à PartyNextDoor et deadmau5 a remporté un Prix de musique Dance.

Le Prix Jan V. Matejcek pour la nouvelle musique classique a été remis à Dinuk Wijeratne et le Prix Hagood Hardy pour l'excellence en musique globale est allé au producteur, musicien et auteur-compositeur Ikky.

Fallsview Casino a reçu le prestigieux Prix Licensed To Play pour son engagement d'offrir un tremplin autant aux artistes émergents qu'aux artistes établis et pour son respect inébranlable des licences musicales légales et éthiques.

Les récipiendaires des Prix Spéciaux de la SOCAN reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée au monde qui est aussi un instrument de musique. Il est composé de cinq crotales en bronze qui, cette année, sont accordées pour jouer les premières notes de la mélodie de la chanson « Wavin' Flag » de K'naan.

Pour la liste complète des gagnants de l'édition 2024 du gala des SOCAN Award, consultez le www.socanawards.com.

Les commanditaires du gala des SOCAN Awards 2024 sont Gowling WLG et Long & McQuade. Partenaires caritatifs officiels : Fondation SOCAN et Fonds de bienfaisance Unison.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une société de gestion collective de droits d'auteur qui fait le lien entre plus de 4 millions d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dans le monde entier, et plus de 250 000 entreprises et personnes au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com.

