« Cette innovation est un jalon important dans la courte histoire d'OASIS immersion et nous en sommes très fiers. Elle nous permet d'établir une connexion encore plus forte entre le visiteur, la technologie et nos contenus. En plus d'être transporté au cœur d'une expérience audiovisuelle immersive, le visiteur en devient maintenant un participant actif. D'une certaine façon, on offre la possibilité à chaque participant de créer sa propre expérience. Cette réalisation est en phase avec notre vision de constamment faire évoluer l'expérience OASIS . D'abord intégrée au plancher de notre galerie principale, la composante interactive représentait un défi considérable que nous croyons avoir relevé avec brio. », explique Denys Lavigne, président, directeur de la création et cofondateur d' OASIS immersion.

Une première année couronnée de succès, malgré la pandémie

C'est en février 2021 qu'OASIS immersion a véritablement pris son envol, en pleine pandémie. Depuis, ce sont près de 150 000 visiteurs qui ont franchi les portes de cette destination immersive permanente située au rez-de-chaussée du Palais des congrès de Montréal.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui du public depuis l'ouverture d'OASIS immersion, et de l'entrée en jeu de nouveaux partenaires tels que Beneva, présentateur officiel de notre exposition en cours RECHARGER/Unwind. Ceci témoigne de la force du médium de l'immersion et de l'adhésion à la perspective optimiste de la programmation », confie Nicolas Lassonde, PVP opérations, conseiller exécutif au contenu et cofondateur d'OASIS immersion.

« En seulement un an, OASIS a su s'établir comme apport culturel incontournable sur notre site. Son offre audacieuse correspond à notre vision globale qui est de faire du Palais des congrès de Montréal, certes un lieu d'affaires de réputation internationale, mais aussi un pilier touristique et économique de la métropole », affirme Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Deux artistes internationaux à Montréal

Pour souligner son premier anniversaire, OASIS immersion accueille l'artiste visuel français Alex Le Guillou et le compositeur Jonathan Fitas durant quelques jours. Ayant déjà présenté des œuvres à L'Atelier des Lumières de Paris, les deux artistes ont fait voyager leur talent jusqu'à Montréal, en présentant deux œuvres acclamées par le public dans le cadre de la présente exposition, RECHARGER/Unwind : Horizon et New Land. « La démarche d'Alex et Jonathan est en ligne avec l'esprit d'OASIS, qui vise une approche inspirante, à la fois contemporaine, positive et très feel good », explique Julie Castonguay, productrice au contenu.

L'exposition prolongée jusqu'au 3 avril

L'exposition RECHARGER/Unwind est également prolongée jusqu'au 3 avril inclusivement, ce qui offre plus d'occasions encore de découvrir le nouveau volet interactif et ce monde imaginaire qui fait du bien.

Simulation d'écosystème, science sublimée, poésie florale, fusion entre technologie et matière organique, fractales acidulées, hommage au mouvement émotionnel des marées… c'est tout un univers sensoriel stimulant pour l'imagination et chargé de positivité qui est présenté à OASIS immersion depuis octobre 2021. Dix œuvres énergisantes conçues par des artistes parmi les plus en vue des arts génératifs au Québec et à l'international y forment un parcours en trois galeries, visant le mieux-être et la régénérescence :

Galerie 1 / « PORTAIL » : pour débuter, le visiteur est plongé dans des univers axés sur la détente, le lâcher-prise, la relaxation .

: pour débuter, le visiteur est plongé dans des univers axés sur la détente, le lâcher-prise, la . Galerie 2 / « TÉLÉPORTEUR » : on passe ensuite à des contenus immersifs qui ont pour but l' énergisation , avec une programmation visuelle et sonore vitaminée!

: on passe ensuite à des contenus immersifs qui ont pour but l' , avec une programmation visuelle et sonore vitaminée! Galerie 3 / « PANORAMA » : une fois pleinement plongé dans ce voyage sensoriel, le visiteur se voit offrir un contenu inspirant la reconnexion avec soi, la nature et les autres. Chaque œuvre présente un expérience interactive distincte sur le plancher de la galerie; cet élément enrichit la notion de reconnexion avec les lieux et les contenus.

Une expérience déambulatoire sécuritaire et sans contact

OASIS immersion présente des expositions déambulatoires propulsées par 105 projecteurs au laser et 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique. L'expérience inclut trois galeries immersives avec projections 360 degrés - murs et planchers, deux expériences lumineuses, une boutique et un café-lounge.

De par sa superficie et la conception de l'exposition, l'espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS).

Afin de vivre l'expérience pleinement, la durée recommandée d'une visite est d'environ 75 minutes. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes. Le prix des billets varie de 19 $ à 25 $.

Le projet OASIS immersion et l'exposition RECHARGER/Unwind présentée par Beneva, ont été rendus possible grâce à l'appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal.

