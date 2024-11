Les œuvres des gagnantes et gagnants sont exposées au Musée des beaux-arts du Canada du 15 novembre 2024 au 23 mars 2025

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les œuvres des huit gagnantes et gagnants des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques (GGArts) de 2024 seront exposées au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) du 15 novembre 2024 au 23 mars 2025. Cette exposition annuelle en est à sa 16e édition au Musée et est organisée en collaboration avec le Conseil des arts du Canada (CAC). Créés en 1999 par le Conseil des arts du Canada et le Gouverneur général du Canada, les prix constituent la distinction la plus prestigieuse pour le mérite artistique et la contribution exceptionnelle aux arts visuels et aux arts médiatiques au Canada.

« Nous sommes ravis de présenter les œuvres des gagnantes et gagnants des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de cette année, en collaboration avec le Conseil des arts du Canada. Pour une troisième année consécutive, c'est devenu une nouvelle tradition au Musée d'offrir une expérience dynamique en créant un dialogue entre les créations des huit artistes et celles de notre collection, » a souligné Jean‑François Bélisle, directeur général du MBAC. « Les cinq commissaires responsables de l'exposition ont présenté les œuvres de manière à créer des interprétations renouvelées et originales de nos collections historiques et contemporaines, tout en célébrant simultanément les incroyables réalisations des artistes récompensé.e.s. »

« Le Conseil des arts du Canada est ravi de célébrer les gagnantes et gagnants des prix GGArts de 2024 grâce à son partenariat de longue date avec le Musée des beaux-arts du Canada. Chacune des huit personnes récompensées par le prix de cette année se distingue par son esprit visionnaire », a déclaré Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. « Grâce à leur regard unique, évocateur et audacieux sur le monde, ces artistes stimulent et inspirent le public en lui permettant de repenser le champ des possibles. »

Les œuvres sont réparties dans les salles d'art autochtone et canadien, d'art contemporain et d'art européen du MBAC, ainsi qu'à la Bibliothèque et Archives du Musée :

Louise Lemieux Bérubé (Montréal, Québec), artiste en métiers d'art et gagnante du prix Saidye Bronfman, travaillant avec des techniques textiles et d'impression. Je rêve d'être un arbre, 2021, illustre sa relation avec les arbres et l'importance de la communauté tandis que Arbres enneigés, 2008, représente la blancheur des hivers dans la province de Québec. Commissariée par Jasmine Inglis, commissaire adjointe aux départements d'art contemporain et de photographies du MBAC.

Michelle Jacques (Saskatoon, Saskatchewan), commissaire en arts visuels et gagnante du prix de contribution exceptionnelle, travaillant à la création de nouveaux points d'entrée dans l'espace muséal. Diverses publications auxquelles elle a contribué sont présentées à Bibliothèque et Archives du Musée, notamment Anna Banana: 45 Years of Fooling Around with A. Banana, 2015, et Moving the Museum: Indigenous & Canadian Art at the AGO, 2021. Commissariée par Andrea Kunard, commissaire responsable de l'exposition et conservatrice principale de la collection de photographies au Musée.

Shuvinai Ashoona (Kinngait, Nunavut), artiste en arts visuels reconnue pour avoir remis en question et révolutionné la façon dont le public perçoit l'art inuit au cours de ses deux décennies de carrière. Dans l'impression multicouche Courtepointe brodée de rêves, 2009, elle exprime le passé, le présent et l'avenir des Inuit en cousant ensemble des images contemporaines et intergénérationnelles de la vie des Inuit. Hommage, 2009, présente par écrit le nom de membres de la communauté et d'artistes afin de souligner leur importance dans l'histoire de l'art inuit. Commissariée par Jocelyn Piirainen, conservatrice associée au département Voies autochtones et décolonisation du Musée.

Barbara Astman (Toronto, Ontario), artiste en arts visuels travaillant avec le dessin, la peinture, la sculpture et les installations, la photographie et d'autres disciplines encore, reconnue pour la nature expérimentale et interdisciplinaire de sa pratique. Dans Récits entrelacés, 2023, elle explore la surproduction et la surconsommation de médias de la société en retravaillant des images et en les tissant selon un modèle de grille. Commissariée par Andrea Kunard.

Marjorie Beaucage (Duck Lake, Saskatchewan), documentariste créative, « art-iviste » et artiste pédagogue qui a consacré sa vie à créer un changement social en exploitant le pouvoir de l'art en tant que « remède ». Une sélection de trois films comprend Rougarou, 2014, #Hope, 2022, et Idle No More Midtown Mall, 2013, où elle donne la parole à ceux qui n'ont généralement pas de voix et aborde des sujets souvent ignorés. Commissariée par Jocelyn Piirainen.

Dominique Blain (Montréal, Québec), artiste en arts visuels dont la pratique de plus de 40 ans aborde des sujets proches du destin humain et dont le travail se concentre sur un questionnement du politique. Dans l'installation vidéo silencieuse Dérive, 2019-2022, à l'aide de cinq écrans LCD qui montrent un océan apparemment calme, elle rend hommage aux voyages précaires et périlleux des migrants. Commissariée par Andrea Kunard.

Don Ritter (Montréal, Québec), artiste en arts visuels, sonores et médiatiques dont les œuvres d'art fusionnent l'esthétique, l'éthique et les médias numériques dans des projections architecturales, des installations vidéosonores immersives, des performances et des impressions. Explorant la culture des médias de masse, la moralité et la durabilité, Unnecessary Signage, 2015-, Signalétique durable, 2016, et Human Humans, 2020, abordent un éventail de sujets, de la condition humaine au changement climatique, en passant par les coûts tragiques de la guerre et de l'exploitation de la main-d'œuvre. Commissariée par Stephanie Burdzy, conservatrice adjointe au département d'art contemporain du Musée.

Greg Staats (Toronto, Ontario), artiste en arts visuels qui oriente son travail autour de l'objectif dans la photographie, la vidéo et les installations et dont le travail est inspiré par son identité Kanien'kehá:ka [Mohawk]. Pin tendu vers une clairière, 2024, s'inspire du langage des perles wampum et de la vision du monde des Haudenosaunee.

Commissariée par Wahsontiio Cross, conservatrice associée au département Voies autochtones et décolonisation du Musée.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et un plan de l'emplacement de chaque œuvre dans le Musée, consultez cette page .

Programmation d'engagement communautaire élaborée par les gagnantes et gagnants

Pour la deuxième année consécutive, le MBAC s'associe au CAC pour faire connaître ces artistes aux Canadiennes et Canadiens de tout le pays par l'entremise d'une programmation d'engagement communautaire élaborée par les gagnantes et gagnants. Plus de détails à venir. Visitez beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. La Banque d'art du Conseil des arts administre des programmes de location d'œuvres et favorise l'engagement du public envers les arts contemporains par le biais d'expositions et d'activités de rayonnement. Les investissements du Conseil des arts favorisent un engagement sans cesse accru des publics au Canada et à l'international. Ce travail contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée, ainsi qu'à son rayonnement ici et dans le monde.

