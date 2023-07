SWEET FOLIE, l'expérience déjantée signée Colegram, s'empare d'OASIS immersion

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - OASIS immersion , la plus grande destination immersive permanente au Canada, présente sa toute nouvelle expérience déjantée SWEET FOLIE, développée en collaboration avec Colegram , agence créative montréalaise spécialisée dans la conception d'animations visuelles novatrices. Invitant voyage au cœur d'un univers sans limites où un soleil éclatant brille toujours, SWEET FOLIE est un parcours ludique au sein d'un monde pop et acidulé qui saura enchanter tous les publics. Il s'agit de l'expérience-détente à ne surtout pas manquer cet été, au Palais des congrès de Montréal!

« Sweet folie », la nouvelle exposition d'OASIS immersion, au Palais des congrès de Montréal (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Une expérience déjantée unique, seulement chez OASIS immersion

Créée spécialement pour la plus grande destination immersive permanente au Canada, cette escapade étonnamment ludique et interactive, mènera les visiteurs de tous âges dans un univers féérique, une planète parfaitement étrange où les limites de l'imagination et les principes de la gravité n'existent plus! Fruit d'une collaboration naturelle entre OASIS Studios immersifs, Colegram, Totalement Sublime et Ilyaa Ghafouri, l'expérience se vit comme un rêve éveillé et une célébration de l'imagination, de la créativité et de l'émerveillement.

« Cela fait deux ans que nous regardons OASIS immersion comme étant LE terrain de jeu idéal pour l'art visuel et animatique et nous sommes particulièrement fiers d'avoir cette incroyable chance d'avoir pu y lâcher notre fou. SWEET FOLIE est à 100% à notre image et est un réel hommage à tout ce qui peut nous inspirer: la culture du web, tant vintage que d'avant-garde, mais aussi le travail d'artistes internationaux que nous suivons depuis longtemps et qui ont accepté de se joindre à l'aventure!" explique Olivier Guillemette, directeur général de Colegram.

« Nous sommes très heureux d'avoir exploré un nouveau territoire en immersion avec une équipe aussi inventive que celle de Colegram et des talentueux compositeurs comme Ilyaa Ghafouri et Totalement Sublime. Ce projet est en quelque sorte un cadeau d'été pour notre public, un moment de créativité déjanté suspendu dans le temps, qui tombe à point pour les vacances. Sur une note humoristique assumée, SWEET FOLIE rejoint totalement la mission d'OASIS immersion : briser les barrières, surprendre, mais surtout, faire du bien en offrant un voyage stimulant, résolument feel good » ajoute Nicolas Lassonde, cofondateur d'OASIS immersion.

Un parcours festif en escalade

SWEET FOLIE transporte les visiteurs dans un univers enchanteur où la réalité se mêle à l'imaginaire. Les participants seront plongés au cœur d'une expérience multisensorielle et interactive, où géants, manèges et autres personnages bigarrés se mêlent dans un surprenant ballet visuel et sonore.

L'exposition se vit en trois étapes captivantes :

La première, intitulée Murmures, invite les visiteurs à entrer dans un monde intriguant: l'antre magique d'un gentil géant mauve, Junior, incite à la détente et au lâcher-prise. Cette douce et folle rencontre les mènera peu à peu vers un monde envoûtant, parsemé de découvertes. Ce passage est enveloppé dans une trame sonore à la fois mystérieuse et cinématographique signé Ilyaa Ghafouri.

La deuxième salle répond au nom de Charivari et offre une expérience loufoque au cœur d'un faux musée du .gif où Junior et ses amis y créent des pièces d'art uniques et fantaisistes qui, à leur tour, prendront vie, se métamorphosant en êtres dansants. L'heure de la fête a sonné et les rythmes entraînants de Totalement Sublime tombent à point.

Enfin, la troisième salle, Bingo Bango, se fera l'apothéose de cette aventure haute en couleurs. La fête est à son comble et les jeux polissons, interactifs comme contemplatifs, invitent à bouger, danser et vibrer en compagnie de surprenants personnages virtuels qui nourriront certainement l'imagination des petits et grands pendant longtemps! Tous nos artistes sonores sont ici mis à contribution dans ce moment festif ultime.

Que l'on soit seul.e, en groupe d'ami.e.s ou en famille, SWEET FOLIE promet d'offrir un moment d'évasion magique inoubliable.

« Avec SWEET FOLIE nous souhaitons ouvrir l'horizon des visiteurs. Oui, nous pouvons réaliser des choses complétement folles. Oui, tout est possible! Nous espérons les stimuler et leur donner le goût de créer, de faire fi des règles et de se laisser aller de façon complètement décomplexée, à l'image de cette expérience complètement sens dessus dessous! » conclût Vincent Bilodeau, associé, directeur de création et réalisateur d'animation chez Colegram.

SWEET FOLIE s'ajoute donc à la programmation estivale de la plus grande destination immersive permanente au Canada qui proposera pour la première fois, non pas une, ni deux, mais bien trois expositions complètement variées et tout autant spectaculaires! En effet, cette nouvelle expérience déjantée se joint à l'affiche aux côté de VAN GOGH - Distorsion , l'incontournable, qui depuis son ouverture ne cesse d'enchanter celles et ceux qui en ont fait l'expérience et de transformé , un parcours au coeur de huit œuvres fortes et enveloppantes des quatre coins du monde à la découverte de l'expérience humaine.

À propos d'OASIS immersion

Le groupe OASIS immersion est une entité de divertissement spécialisée dans la création, diffusion et distribution d'expériences immersives développées selon les meilleures pratiques de l'industrie. Située dans un environnement multimédia haute performance de 2 200 m2, l'espace OASIS immersion de Montréal est localisé au rez-de-chaussée du Palais des congrès. Il offre une expérience muséale déambulatoire incluant trois galeries immersives, deux expériences lumineuses et un espace lounge avec café-bar et boutique. La programmation met en scène parmi les meilleurs talents des arts immersifs et propose des thèmes actuels dans une perspective inspirante et résolument optimiste. Les espaces sont également disponibles pour des activités de privatisation. Pour plus d'informations visitez oasis.im

À propos de Colegram

Colegram est un studio montréalais de création vidéo et de contenu narratif avec un mandat bien simple: allier l'imaginaire à la technique en créant des idées originales, du concept initial à l'export final. Cette toute nouvelle entité vient de se téléporter dans l'univers de la création visuelle au Québec et à l'international, s'étant munie au passage des grands talents créatifs: illustrateurs, directeurs artistiques, artistes 2D & 3D, motion designers, monteurs et réalisateurs. Leur mission: créer des univers émouvants pour vous, pour nous et pour les terriens. Pour plus d'informations visitez https://www.colegram.com/

