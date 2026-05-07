OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le comité consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada (AMC) a décerné à Eldorado Gold et Teck Resources les prestigieux prix d'excellence Vers le développement minier durable ® (VDMD) de cette année. Les deux projets ont été reconnus hier soir au gala de remise de prix de l'ICM à Vancouver.

TSM Logo (Groupe CNW/L'Association minière du Canada)

« Le comité de sélection a été particulièrement impressionné par le nombre et la qualité des candidatures cette année. Nous sommes heureux de reconnaître les lauréats de cette année, qui incarnent véritablement les meilleures pratiques en matière de performance environnementale et d'engagement communautaire », a déclaré Jocelyn Fraser, chercheuse postdoctorale à l'institut Liu des affaires mondiales de l'Université de la Colombie-Britannique et membre du comité de sélection des prix VDMD.

« Les sociétés minières reconnues par les prix d'excellence de l'initiative VDMD illustrent l'excellence en matière de pratiques responsables et de performance environnementale et sociale, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Notre industrie joue un rôle crucial pour assurer la disponibilité des minéraux et des métaux essentiels aux technologies dont nous dépendons, et il est indispensable qu'ils soient exploités selon les normes les plus élevées au monde, comme l'initiative VDMD. »

Composante obligatoire de l'adhésion à l'AMC, l'initiative VDMD favorise l'amélioration du rendement touchant un éventail de questions sociales et environnementales là où cela revêt la plus grande importance, au niveau du site minier. L'accent mis sur le rendement des sites miniers fait de VDMD un système incontournable pour les investisseurs et les fabricants qui cherchent à investir dans les matières exploitées et à les acheter de façon responsable. Le comité consultatif national indépendant des communautés d'intérêts, qui supervise le programme, comprend des représentants de communautés autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de collectivités locales du secteur minier, d'organismes sociaux et confessionnels et du milieu universitaire.

Le rendement de l'initiative VDMD est évalué selon un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, y compris la gestion des résidus miniers, les changements climatiques, la gérance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la sécurité et la santé, la conservation de la biodiversité, l'équité, la diversité et l'inclusion, la gestion de crise et la prévention du travail des enfants et du travail forcé.

« Nous sommes fiers de constater que l'initiative VDMD, une norme conçue au Canada, est maintenant mise en œuvre par 13 associations minières dans le monde entier, faisant d'elle la norme minière la plus répandue de sa catégorie, a déclaré M. Gratton. Nous félicitons les lauréats des prix d'excellence de cette année, dont le travail démontre les retombées positives d'une approche axée sur la gestion environnementale et l'engagement communautaire. »

Établis en 2014, les prix d'excellence de l'initiative VDMD comprennent le prix d'excellence environnementale VDMD et le prix d'excellence en matière d'engagement communautaire VDMD. Pour être admissibles aux prix, les sociétés minières doivent mettre activement en œuvre l'initiative VDMD et démontrer des réalisations exceptionnelles sur le plan de l'environnement ou de l'engagement communautaire. Le comité consultatif des communautés d'intérêts fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative VDMD et sélectionne les lauréats des prix d'excellence de l'initiative VDMD.

LAURÉAT DU PRIX D'EXCELLENCE EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2026 - Teck Resources, Mine Quebrada Blanca - Conservation dirigée par des Autochtones : Protéger le salar de Alconcha grâce au partenariat, à la culture et à la gestion responsable

Le projet de conservation Alconcha est une initiative de cogestion révolutionnaire entre Teck Resources et la communauté autochtone quechua d'Ollagüe (CIQO) pour créer la première aire de conservation dirigée par des Autochtones au Chili, située dans la région Salar de Alconcha, dans la région d'Antofagasta.

Couvrant plus de 6 000 hectares de terres humides des Hautes Andes, le projet protège un écosystème d'importance écologique, culturelle et spirituelle tout en revitalisant la gouvernance autochtone et les bonnes pratiques environnementales à long terme.

L'initiative a été élaborée conjointement avec la CIQO afin d'assurer la sécurité juridique, la pertinence culturelle et la pérennité. Elle garantit une participation autochtone significative aux décisions concernant l'eau, la biodiversité et le patrimoine culturel, offrant des bénéfices durables aux communautés et un modèle de conservation autosuffisant.

L'une des principales innovations est le transfert des droits miniers et des droits sur l'eau associés au salar de Alconcha à l'État chilien, garantissant ainsi la protection de la région à perpétuité. Des membres de la communauté ont aussi reçu une formation et été employés comme gardes de parc autochtones, appuyant la surveillance, la conservation et les moyens de subsistance locaux.

Le projet établit un modèle de gouvernance dans lequel la communauté autochtone dirige la protection et la gestion de son propre territoire, Teck agissant comme partenaire à long terme. C'est la première aire de conservation au Chili établie sur des terres autochtones avec une identité, une gouvernance et un ancrage culturel autochtones explicites.

Plus de 30 sites d'importance culturelle sont intégrés au plan de conservation. Un modèle économique axé sur le développement durable, incluant un fonds de dotation, garantit le financement à long terme des activités de conservation. Douze membres de communautés autochtones ont été formés comme gardiens de parc, ce qui a permis d'améliorer la surveillance et la gestion.

Le modèle Alconcha est facilement reproductible et repose sur des principes comme l'engagement précoce des Autochtones, la gouvernance conjointe et l'harmonisation avec les valeurs culturelles. Parmi les prochains projets, on prévoit la création d'une « académie du modèle Alconcha » dirigée par des Autochtones, afin de soutenir la reproduction de cette approche au sein d'autres communautés et secteurs d'activité.

Le projet a redéfini la relation entre Teck et la CIQO, évoluant de la consultation vers un modèle de leadership conjoint, et a obtenu une reconnaissance nationale comme excellent exemple de conservation menée par des Autochtones.

LAURÉAT DU PRIX D'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE VDMD 2026 - Eldorado Gold - Mine Kışladağ - Du soleil aux villages, de l'eau à la vie : L'approvisionnement en eau alimentée à l'énergie solaire transforme les collectivités

La mine d'or Kışladağ d'Eldorado Gold a lancé une initiative de développement durable inspirante qui transforme déjà la vie quotidienne dans les villages avoisinants. Le projet fournit une énergie propre, fiable et sans coût aux puits d'eau locaux en les alimentant par des systèmes solaires, assurant ainsi un accès constant à l'eau potable et à l'eau à usage domestique pour plus de 1 000 résidents répartis dans six villages.

Les villages comme Gümüşkol, Katrancılar, Söğütlü, Küçükilyaslı, Gedikler et Karacaömerli comptent maintenant sur des infrastructures solaires qui fournissent un approvisionnement en eau ininterrompu sans les coûts d'électricité. En éliminant les dépenses énergétiques récurrentes pour le pompage de l'eau, l'équipe du projet a allégé les pressions financières sur les ménages et amélioré la sécurité de l'eau à long terme.

Ce qui distingue cette initiative, c'est son extension à l'énergie renouvelable au-delà des activités minières et à l'infrastructure rurale environnante. Au lieu de se concentrer uniquement sur la consommation d'énergie sur place, la mine d'or Kışladağ a dirigé l'investissement solaire là où il pouvait répondre aux besoins essentiels de la communauté. Le résultat : réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, coût nul d'électricité pour le pompage de l'eau, réduction des émissions de carbone et allégement économique soutenu pour les collectivités.

Le projet comprend une capacité solaire installée de 125 kW consacrée à l'alimentation des puits d'eau du village, une configuration efficace et évolutive qui peut être facilement reproduite dans d'autres contextes ruraux ou industriels. Sa nature modulaire signifie que des collectivités semblables peuvent adopter le modèle sans coûts d'investissement élevés ou améliorations complexes des infrastructures.

L'un des piliers de la réussite du projet a été l'engagement actif des communautés. Les chefs de village (muhtars) et les intervenants locaux ont contribué à définir les capacités du système en fonction de la population, du nombre d'abonnés et des profils réels de consommation d'eau. Cette implication concrète a garanti que chaque installation répondait aux besoins réels des communautés et a contribué à renforcer le sentiment d'appropriation.

En éliminant les coûts d'électricité, en réduisant les émissions et en assurant un accès résilient à l'eau, l'initiative d'approvisionnement en eau alimentée à l'énergie solaire offre une puissante combinaison de bonnes pratiques environnementales et de valeur sociale. Cela démontre comment les investissements ciblés dans les énergies renouvelables peuvent améliorer les collectivités tout en faisant progresser les objectifs plus généraux de développement durable.

Pour en savoir plus sur les prix d'excellence de l'initiative VDMD et les précédents lauréats, consultez le www.mining.ca/tsm- excellence-awards.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 117 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le www.mining.ca/fr/

SOURCE L'Association minière du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Paul Hébert, vice-président, Communications, 613 292-2876, [email protected]