L'ex-DG de Finance Montréal et ex-VP chez Desjardins, Eric Lemieux, rejoint l'équipe de Wealthica

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Wealthica, le plus grand agrégateur financier au Canada et le seul agrégateur spécialisé dans les comptes de placement canadiens, est heureux d'annoncer qu'Eric Lemieux s'est joint à l'équipe de direction. Eric Lemieux est également investisseur dans Wealthica.

Eric Lemieux, un cadre supérieur spécialisé dans le secteur financier a développé une vaste expérience notamment en tant que dirigeant chez Desjardins, directeur général de Finance Montréal et comme fondateur de M2S Capital.

"Je suis ambassadeur de Wealthica depuis quelques années, j'adore l'outil et je suis heureux de rejoindre l'équipe et d'unir nos forces pour faire de Wealthica l'outil n°1 des investisseurs, conseillers et institutions en permettant de suivre tous les investissements en un seul endroit." « L'open banking » offrira assurément de nouvelles possibilités pour créer plus de valeur pour les investisseurs et les conseillers. Wealthica sera certainement un acteur important dans son utilisation », a déclaré Eric Lemieux.

"Nous sommes heureux d'accueillir Eric au sein de l'équipe, nous avons été pleinement concentrés sur les logiciels, la technologie et la construction de notre application au cours des dernières années. L'arrivée d'Eric dans l'équipe nous permettra d'investir plus de temps avec les clients, les institutions financières et les futurs clients », a déclaré Simon Boulet, PDG de Wealthica.

À propos de Wealthica:

Wealthica Inc. est une entreprise privée spécialisée dans l'agrégation de données financières. Wealthica est le plus grand agrégateur financier au Canada avec plus 5 milliards de dollars d'actifs agrégés. Wealthica soutient plus de 100 institutions financières. Sa plateforme permet aux investisseurs de voir tous leurs investissements sur un seul tableau de bord et inclut de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le suivi de votre investissement.

Pour plus d'informations, veuillez visiter wealthica.com.

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Simon Boulet, PDG de Wealthica, [email protected], 514 312-3229

Liens connexes

https://wealthica.com/