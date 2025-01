Un nouveau modèle GT vient renforcer la gamme du VUS électrique à 3 rangées primé de Kia

VUS à deux moteurs électriques avec traction intégrale, générant une puissance estimée à 501 chevaux et un couple évalué à 545 lb-pi

Accélération prévue de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes

Suspension contrôlée électroniquement (ECS), une première sur un VUS de Kia

Éléments de design exclusifs à l'extérieur et à l'intérieur, différenciant visuellement l'EV9 GT

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Kia Canada a dévoilé aujourd'hui son VUS haute performance, l'EV9 GT 2026, lors du Salon international de l'Auto de Montréal. Doté d'un moteur électrique à l'avant et d'un deuxième à l'arrière, l'EV9 GT doit générer une puissance d'environ 501 chevaux et accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes, devenant ainsi le VUS à trois rangées le plus puissant jamais produit par Kia. Une suspension contrôlée électroniquement, en primeur sur un VUS de Kia, définit l'amortissement en fonction du mode de conduite ou à l'aide du bouton GT au volant sélectionné, tandis que des freins plus larges à l'avant sont conçus pour ralentir et arrêter ce VUS anguleux en toute sécurité. Enfin, des éléments de design uniques à l'intérieur et à l'extérieur démarquent l'EV9 GT des autres versions de ce modèle primé.

EV9 GT 2026 (modèle international illustré) (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« L'EV9 a conquis les cœurs des consommateurs canadiens et a fait de notre premier VUS entièrement électrique à trois rangées un énorme succès sur le marché, » déclare M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia Canada. « L'EV9 GT inclut les équipements et l'aspect pratique d'un VUS à trois rangées, tout en offrant des performances palpitantes aux amoureux de la conduite qui priorisent leurs familles. »

Assemblé en Corée du Sud, l'EV9 GT doit arriver dans les concessions canadiennes dans le courant du deuxième semestre 2025.

Propulsion, roulement et tenue de route

Muni d'une traction intégrale de série, le Kia EV9 GT est propulsé par deux moteurs électriques d'une puissance de 160 kW à l'avant et de 270 kW à l'arrière. Ensemble, ils génèrent une puissance estimée de 501 chevaux, ce qui représente 122 chevaux de plus que les 379 chevaux de l'EV9 GT-Line. Bien que les tests internes se poursuivent et que la puissance définitive pourrait varier légèrement, Kia souhaite que l'EV9 GT accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes. Pour assurer un freinage rapide, l'EV9 GT est également équipé de freins plus efficaces et d'étriers avant exclusifs marqués GT.

La puissance est équilibrée par une suspension contrôlée électroniquement (ECS) sélectionnable par le conducteur, une première sur un VUS à trois rangées de Kia. À l'aide d'un bouton de sélection du mode de conduite situé sur le volant, le conducteur peut choisir facilement les modes Normal, Eco, Sport ou Ma Conduite, afin d'optimiser les réglages de l'amortissement, de la direction et du freinage en fonction des conditions ou du style de conduite. De plus, le conducteur accède au mode GT, un mode plus sportif qui rigidifie au maximum les amortisseurs, en appuyant sur le bouton GT vert pomme positionné sur le volant. L'EV9 GT conserve la garde au sol de 7,8 pouces et la capacité de remorquage de 5 000 lb déjà offertes sur certaines versions de l'EV9.

Confirmant ses intentions sportives, l'EV9 GT est proposé de série avec un changement de vitesse virtuel (VGS). Simulant l'expérience d'une boîte automatique traditionnelle, le VGS permet au conducteur de ressentir les changements de vitesse lors de l'accélération, tout en la réduisant lorsque la limite de régime est atteinte. De plus, le conducteur peut choisir d'utiliser les palettes de chaque côté du volant pour changer de vitesse manuellement et profiter d'une expérience de conduite intensifiée. Enfin, le design actif de la sonorité (e-ASD) fonctionne de concert avec le VGS pour reproduire le son des changements de vitesse dans l'habitacle lors de l'accélération du véhicule.

L'EV9 GT conserve l'architecture de chargement rapide de 800 volts, offerte de série sur tous les EV9. On peut ainsi recharger le véhicule de 10 à 80 % en moins de 25 minutes à l'aide d'un chargeur rapide CC de niveau 3.

Éléments de design GT exclusifs

Fier de son appellation GT, cet EV9 très performant se démarque des autres EV9 par des éléments de design exclusifs à l'extérieur comme à l'intérieur.

À l'extérieur, l'EV9 GT est chaussé de jantes exclusives en alliage de 21 pouces et de pneus Continental 285/45R-21 haute performance. Des éléments de design encore plus distinctifs se retrouvent à l'intérieur, notamment des garnitures vert pomme sur le volant, les sièges et plusieurs autres endroits dans l'habitacle. Les sièges sport à support accru, proposés spécialement sur l'EV9 GT, comportent des garnitures en tissu suédé et un logo GT gravé. La version GT est également dotée d'un volant et d'une garniture de tableau de bord uniques.

Des graphismes GT font face au conducteur sur l'écran d'affichage de 12,3 pouces, tandis que les passagers profitent d'un éclairage d'ambiance attitré. Tous les EV9 sont équipés de la technologie de mise à jour par liaison radio.

Technologie ADAS

Équipé de nombreux systèmes perfectionnés d'aide à la conduite, l'EV9 GT inclut également l'assistance d'évitement de collision frontale, latérale et arrière pendant le stationnement. Ce dispositif avertit le conducteur des risques de collision si des piétons ou des objets entourant le véhicule sont détectés pendant les manœuvres de stationnement. Il peut également freiner automatiquement le véhicule en cas d'urgence, dans certaines circonstances.

Parmi les autres systèmes ADAS disponibles, on trouve l'assistance d'évitement des collisions frontales 2 (FCA2) avec détection des véhicules, des cyclistes et des piétons, ainsi que l'assistance aux manœuvres d'évitement, conçue pour agir sur la direction lorsqu'un risque de collision est détecté. Lorsqu'il est activé, le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse dans les virages par navigateur freine le véhicule pour conserver une vitesse prédéterminée dans les virages. D'autres systèmes ADAS incluent l'assistance d'évitement des collisions transversales arrière (RCCA), l'avertisseur de distance de stationnement avant (PDW-F) et arrière

(PDW-R), l'écran de visualisation des angles morts (BVM), l'écran panoramique et l'assistance intelligente au stationnement à distance (RSPA 2), en plus d'une longue liste de systèmes ADAS offerts de série.

L'EV9 GT incarne l'audace avant-gardiste dans le monde des VUS électriques de performance. Son style inégalé et ses performances étonnantes en font un véhicule unique dans la catégorie des VUS à trois rangées. Doté d'un groupe motopropulseur impressionnant, l'EV9 GT procure une expérience de conduite palpitante sans compromettre l'aspect pratique. Ses éléments de design distinctifs, ses technologies à la fine pointe et ses nombreuses caractéristiques de sécurité le rendront encore plus attrayant aux yeux des consommateurs canadiens et lui conféreront une place de choix parmi la gamme complète des véhicules électriques de Kia.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées.

Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Kia Canada Inc.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].