Le Championnat canadien universitaire de rugby masculin rassemblera les huit meilleures équipes au pays. Les équipes participant à cet événement ne sont pas encore déterminées, puisque les qualifications provinciales sont en cours, mais l'horaire des matchs est déjà disponible : horaire des matchs .

« Notre équipe a connu une saison 2024 formidable! Cette année, avec l'organisation du Championnat canadien universitaire de rugby masculin à Montréal par l'ÉTS, la motivation et les résultats sont plus que jamais au rendez-vous, avec une fiche en saison régulière de 6 victoires en autant de matchs! L'équipe est confiante et fin prête pour cet événement. », a mentionné Alexandre Richard, responsable du programme d'excellence des Piranhas de l'ÉTS.

Les Piranhas, l'équipe masculine de l'ÉTS, champions en 2024

Les Piranhas ont connu une saison de rugby 2024 mémorable, établissant un nombre incalculable de records individuels et collectifs pour l'ÉTS. Tout d'abord, championne du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), l'équipe de rugby masculin des Piranhas a terminé au sommet du classement de la saison universitaire régulière en ayant la meilleure offensive et la meilleure défensive du Réseau. C'est en disposant de leurs plus grands rivaux, les Gee-Gees d'Ottawa, lors d'un match de finale âprement disputé, 19 à 14, que l'ÉTS a signé un premier titre québécois en rugby masculin. En remportant ce titre, les Piranhas obtenaient également leur premier billet vers un championnat canadien.

Citation de Paul Arditti, demi de mêlée et capitaine des Piranhas : « Que ce soit sur le terrain ou dans les classes, jouer au rugby en étudiant à l'ÉTS m'apprend énormément sur la rigueur, la gestion du temps et le travail d'équipe. Le sport m'aide à garder l'équilibre, et les études me donnent la structure pour aller plus loin. »

Lors du Championnat canadien universitaire de rugby masculin 2024, l'ÉTS a poursuivi sur sa lancée. Ce tournoi s'est même transformé en véritable conte de fées pour nos futurs ingénieurs. En grande finale canadienne, les Piranhas ont su concrétiser leur parcours incroyable en défaisant les Gaels de Queen's University par la marque de 23 à 19.

L'ÉTS obtenait ainsi son premier titre sportif canadien et devenait la première université québécoise à remporter ce trophée.

Revivez les moments forts de la saison 2024 des Piranhas de l'ÉTS!

L'équipe des Piranhas est prête à défendre son titre et à poursuivre son parcours exceptionnel. Ne manquez pas cette occasion unique d'assister au meilleur du rugby universitaire canadien à Montréal et d'encourager votre équipe.

