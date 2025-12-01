L'ÉTS inaugure son nouveau pavillon consacré au design et à l'IA

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) a procédé cet après-midi à l'inauguration de son tout nouveau pavillon, le pavillon F. L'événement s'est tenu en présence de Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur.

Le design fait son entrée à l'ÉTS

De gauche à droite : Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l’ÉTS, Martine Biron, ministre de l’Enseignement supérieur, Nicolas Douay, attaché de coopération scientifique et universitaire, Consulat général de France à Québec, et Guillaume Blum, directeur du Département de design de l’ÉTS. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

Le pavillon F, déjà bien intégré au campus de l'ÉTS, accueille depuis la rentrée universitaire de cet automne, la toute première cohorte du programme de baccalauréat en design d'expérience utilisateur (UX). Cette discipline, à la croisée de l'art, de la technique et de l'environnement humain, considère tout autant l'aspect fonctionnel que l'aspect esthétique de la création dans le but de répondre aux besoins des utilisateurs.

Les infrastructures du pavillon comprennent notamment un laboratoire de recherche utilisateur équipé pour l'oculométrie et les mesures physiologiques ainsi qu'un laboratoire consacré à la réalité virtuelle, augmentée et mixte.

Un laboratoire international en IA

Plus encore, depuis quelques mois, le pavillon F est devenu le lieu de recherche du laboratoire ILLS (International Laboratory on Learning Systems), qui se spécialise dans les systèmes d'apprentissage en intelligence artificielle. Ce laboratoire international du CNRS regroupe, en plus de l'ÉTS, CentraleSupélec, l'Université Paris-Saclay, l'Université McGill et l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila). Le ILLS vise à développer des outils mathématiques pour améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique et sécuriser leur utilisation.

Citations

« Le pavillon F de l'École de technologie supérieure offre aux étudiants un milieu d'apprentissage moderne, stimulant et à la hauteur de leurs ambitions. Je suis heureuse que notre gouvernement ait contribué à la réalisation de ce projet majeur, qui répond directement aux besoins d'espace et de croissance. L'ajout de ce tout nouveau bâtiment est une excellente nouvelle pour l'avenir du génie et de la recherche au Québec. »

- Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec

« Le pavillon F incarne notre vision d'une ingénierie centrée sur l'humain. En accueillant à la fois notre nouveau programme en design UX et le laboratoire international ILLS, nous créons un environnement unique où la créativité, la technologie et la recherche fondamentale se rencontrent pour façonner les solutions de demain. »

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

Informations sur le pavillon F

La contribution du ministère de l'Enseignement supérieur dans ce bâtiment se chiffre à 46,2 millions de dollars. Le montant total du projet est de 70 millions de dollars.

Ce nouveau pavillon s'étend sur une superficie approximative de 10 539 m² bruts répartis sur six étages. Situé au 1130-1134, rue William, en plein cœur du campus principal de l'ÉTS au centre-ville de Montréal, ce bâtiment de 25 mètres de hauteur a été conçu par MSDL Architectes et NIP Paysage. Les firmes BPA, SDK et l'entrepreneur EBC ont également rendu possible le projet.

Le pavillon F offre des installations à la fine pointe de la technologie spécialement aménagées pour soutenir l'innovation pédagogique et la recherche de haut niveau. Le bâtiment compte près de 20 salles de classe, ateliers et locaux de projet ainsi que des aires d'apprentissage libre et des salles de travail collaboratif. Il se distingue particulièrement par son toit maraîcher, conçu en collaboration avec le Bureau du développement durable de l'ÉTS et les clubs étudiants SerreÉTS et Tributerre, témoignant de l'engagement de l'institution envers la durabilité et l'innovation sociale.

Un carrefour foisonnant ouvert sur la communauté, où se rencontrent savoir, créativité et vie urbaine

Nouveau jalon du campus de l'ÉTS, le pavillon F s'impose au cœur de Griffintown et affirme sa présence dans la ville. Il propose un environnement innovant et stimulant, axé sur la qualité des espaces, l'ergonomie, l'interconnexion et l'intégration à un tissu urbain dense. Conçu dans la continuité de l'identité forte instaurée par la Maison des étudiants et le pavillon D, le pavillon F poursuit le récit architectural. Ses volumes cristallins reprennent le même langage formel évoquant les activités de l'ancien entrepôt de glace qui occupait le site autrefois, ainsi que leur sérigraphie emblématique : une abstraction du transfert de connaissances et du génie créatif symbolisant l'esprit d'innovation de l'ÉTS.

Un dialogue entre art, technologie et innovation

L'œuvre Modèles analogues, de l'artiste Alain Paiement, explore la relation profonde entre le dessin et l'évolution des technologies. Inspirée directement par l'environnement de recherche et d'ingénierie de l'ÉTS, l'installation retrace l'histoire des innovations, de l'âge industriel au XXIe siècle, en rappelant comment le dessin est présent dans la conception et le design.

Qu'il s'agisse d'un simple croquis, d'un plan complexe, d'une modélisation 3D sophistiquée ou même d'une projection photographique, le dessin est au fondement de la création. Cette œuvre se déploie dans trois zones du bâtiment, invitant les visiteurs à un véritable parcours.

