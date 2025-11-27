INVITATION AUX MÉDIAS - L'ÉTS inaugure son nouveau pavillon consacré au design et à l'IA

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) invite les médias à la cérémonie d'inauguration de son nouveau pavillon consacré au design et à l'IA, en présence de Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, et de Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

Cet événement d'inauguration sera l'occasion de découvrir un pavillon déjà bien intégré au campus de l'ÉTS. Depuis la rentrée universitaire, le pavillon F accueille le Département de design ainsi que la toute première cohorte du programme de baccalauréat en design d'expérience utilisateur (UX).

Plus encore, depuis quelques mois, le pavillon F est devenu le lieu de recherche du laboratoire ILLS (International Laboratory on Learning Systems). Ce laboratoire international regroupe le CNRS, CentraleSupélec, l'Université Paris-Saclay, l'Université McGill, l'ÉTS et l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila).

DATE : le lundi 1er décembre 2025

HEURE : 14 h

LIEU : École de technologie supérieure

1132, rue William, Montréal, QC H3C 1P8

Une visite des nouveaux locaux sera au programme pour les représentants des médias. Les représentants des médias qui souhaitent y participer sont priés de confirmer leur présence à [email protected].

