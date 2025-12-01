/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - L'ÉTS inaugure son nouveau pavillon consacré au design et à l'IA/

Nouvelles fournies parÉcole de technologie supérieure
01 déc, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) invite les médias à la cérémonie d'inauguration de son nouveau pavillon consacré au design et à l'IA, en présence de Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, et de Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.
Cet événement d'inauguration sera l'occasion de découvrir un pavillon déjà bien intégré au campus de l'ÉTS. Depuis la rentrée universitaire, le pavillon F accueille le Département de design ainsi que la toute première cohorte du programme de baccalauréat en design d'expérience utilisateur (UX).
Plus encore, depuis quelques mois, le pavillon F est devenu le lieu de recherche du laboratoire ILLS (International Laboratory on Learning Systems). Ce laboratoire international regroupe le CNRS, CentraleSupélec, l'Université Paris-Saclay, l'Université McGill, l'ÉTS et l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila).
DATE : le lundi 1er décembre 2025
HEURE : 14 h
LIEU : École de technologie supérieure
1132, rue William, Montréal, QC H3C 1P8
Une visite des nouveaux locaux sera au programme pour les représentants des médias. Les représentants des médias qui souhaitent y participer sont priés de confirmer leur présence à [email protected].
SOURCE École de technologie supérieure
Information: Olivier Audet, Conseiller - Relations médias et affaires publiques, École de technologie supérieure (ÉTS), [email protected], 514 605-2942
