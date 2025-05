Comme il a été communiqué dans l'annonce de l'horaire estival 2025 de Sunwing, les clients remarqueront des changements dès aujourd'hui dans leur expérience de voyage, qui correspond dorénavant aux politiques et produits auxiliaires de WestJet. Voici les principaux changements à noter :

Les clients de forfaits de Vacances Sunwing doivent s'enregistrer au compter de WestJet à l'aéroport, en ligne au WestJet.com ou sur l'application de WestJet (l'enregistrement en ligne ou sur l'application peut être fait 24 heures avant le départ);

Les codes de réservation de WestJet (requis pour l'enregistrement) apparaitront sur la page Gérer ma réservation de Sunwing cinq jours avant le départ;

Les clients peuvent emporter gratuitement un article personnel et un bagage de cabine;

Les clients de Vacances Sunwing profitent d'une offre de bagage par réservation anticipée : en réservant un forfait vacances admissible au moins deux mois avant le départ (une période de réservation et de voyage s'applique) ils pourront enregistrer leur premier bagage gratuitement;

Pour les réservations de dernière minute, les franchises de bagages enregistrés sont en vente à partir de 35 $ par bagage;

Les clients peuvent sélectionner un siège économique standard ou un siège dans la rangée de la sortie de secours, à partir de 15 $;

Les produits connexes comme les bagages, la sélection de sièges et les excursions, seront offerts sur la page Gérer ma réservation de Sunwing, ou auprès du Centre des ventes de Sunwing, jusqu'à 24 heures avant le départ.

« Aujourd'hui marque un jalon important dans notre histoire. Les derniers avions de Sunwing Airlines ont tous été intégrés à WestJet, et les clients ayant des forfaits de Vacances Sunwing voyagent désormais à bord de WestJet. Cette transition est nécessaire afin de garantir une expérience uniforme pour l'ensemble de nos clients, autant à l'aéroport que dans les airs, en plus d'améliorer la connectivité en vol et nous permettre d'offrir de forfaits vacances à nos précieux clients, à longueur d'année » souligne Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing.

« Je voudrais également remercier personnellement tout le personnel de Sunwing Airlines pour leurs années de service incroyable et leurs contributions. Pendant plus de 19 ans, Sunwing Airlines a été notre principal partenaire aérien. Nous ne serions pas là aujourd'hui sans le dévouement des employés de la compagnie aérienne à réaliser les rêves de vacances de tant de Canadiens d'un océan à l'autre. Merci pour ce que vous avez accompli pour nos clients mutuels.

Tandis que nous préparons la prochaine phase de croissance de Vacances Sunwing, il est rassurant de savoir que nos clients profiteront toujours de l'énorme valeur des vacances de Sunwing, tout en bénéficiant du service fiable, de la courtoisie et de la bienveillance des équipages de WestJet. »

Avec de nouveaux itinéraires, Vacances Sunwing répond aussi à la demande croissante des voyageurs de la ville de Québec qui souhaitent explorer de nouvelles destinations, tout en offrant plus de flexibilité, d'accessibilité et de choix pour les voyageurs de cette région.

« La transition ouvre également un monde de possibilités pour les clients du Québec. Mon objectif principal est de m'assurer qu'ils soient pleinement satisfaits du service offert par WestJet, tout en veillant à ce que les besoins spécifiques de notre marché soient bien représentés au sein de l'entreprise. Nous menons nos activités dans la province depuis 18 ans et restons fermement engagés à accroître notre part de marché en fournissant un service exceptionnel à nos conseillers en voyages partenaires et à nos clients mutuels. », ajoute Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing et directrice générale de la division des voyagistes au Québec.

Cet été, les clients pourront réserver des forfaits vacances vers une variété de destinations soleil populaires, comme Saint-Martin, Freeport et le Panama, en plus des favoris de longue date que sont Cancún, Punta Cana, Montego Bay, Varadero et bien d'autres.

Les clients de Vacances Sunwing trouveront tous les renseignements nécessaires pour bien préparer leur voyage sur la page Informations sur la compagnie aérienne du site Web de Sunwing. Les voyageurs peuvent également réserver leurs forfaits vacances d'été au Sunwing.ca/fr ou en communiquant avec leur conseiller en voyages.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

À propos de Vacances WestJet Québec

Vacances WestJet Québec s'engage à offrir à nos clients du Québec des vacances tout compris à prix exceptionnel et une planification de voyage harmonieuse, depuis les étapes de recherche et de réservation jusqu'à l'expérience en vol en passant par les journées à destination et le retour à la maison. Le voyagiste québécois propose de superbes aubaines de voyages et des offres incroyables sur des forfaits vacances vers une multitude de destinations et hôtels soigneusement choisis dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, avec de nombreux vols pratiques au départ de plusieurs villes québécoises. Vacances WestJet Québec fait partie du Groupe de Vacances Sunwing, la division officielle de vacances du groupe WestJet qui comprend les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez consulter VacancesWestJetQuebec.com.

SOURCE Vacances Sunwing

