Le laissez-passer Un Canada fort a suscité une vague d'enthousiasme au pays, mettant en lumière le côté passionné des Canadiennes et Canadiens et leur sentiment commun d'unité et de fierté.

OTTAWA, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Cet été, les Canadiennes et Canadiens ont saisi l'occasion de renouer avec leur pays. Ils ont découvert les lieux, les cultures et les histoires qui façonnent leur identité, les unissent et font la force du Canada.

Depuis son lancement en juin, le laissez-passer Un Canada fort a entraîné une augmentation de la fréquentation des musées nationaux, provinciaux et territoriaux, des lieux historiques et des parcs, ainsi que du nombre de voyages en train. L'engouement des Canadiennes et Canadiens à explorer et à célébrer leur pays a permis de soutenir les communautés et les entreprises locales des quatre coins du pays.

Au cours de l'été, le laissez-passer Un Canada fort a permis d'accroître l'accès aux parcs nationaux ainsi qu'aux lieux historiques et aux aires marines de conservation administrés par Parcs Canada, et ce, grâce aux entrées gratuites ou aux coûts de camping réduits. Les enfants et les jeunes ont bénéficié de droits d'entrée gratuits ou de prix réduits aux musées nationaux et au Musée des plaines d'Abraham, et plusieurs provinces et territoires ont offert des avantages similaires à leurs propres institutions culturelles. Le laissez-passer a également permis à VIA Rail d'offrir des voyages plus abordables.

Cette initiative prend fin, mais le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les projets qui permettent à plus de gens de découvrir le Canada et d'en profiter. Le laissez-passer Un Canada fort aura laissé sa marque. En plus de rendre l'été mémorable, il a démontré que notre pays est fort et diversifié et qu'il mérite d'être célébré.

Citations

« Le succès du laissez-passer Un Canada fort montre à quel point les Canadiennes et Canadiens tiennent aux trésors culturels, historiques et naturels de leur pays. Aux quatre coins du Canada, les gens ont exploré, appris et célébré ensemble. Je suis particulièrement fier du nombre d'enfants qui ont pu découvrir la richesse de leur pays et vivre des expériences inoubliables. Voilà comment on bâtit un Canada fort. Cet été restera gravé dans nos mémoires comme une puissante expression de la fierté et de l'unité nationales. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Cet été, le laissez-passer Un Canada fort a permis aux jeunes Canadiens de voyager plus facilement à travers le pays en train, de découvrir la diversité culturelle et les paysages et de contribuer à l'économie régionale. Nous nous engageons à soutenir le transport ferroviaire et à améliorer la connectivité régionale pour les entreprises, les touristes et toute la population canadienne. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le laissez-passer Un Canada fort a aidé les Canadiens à se rassembler, à soutenir l'économie locale et à découvrir la richesse de leur pays. Des petites entreprises qui ont accueilli de nouveaux visiteurs aux familles qui ont vécu des expériences mémorables à des sites culturels et historiques, cette initiative a montré comment le tourisme renforce les communautés locales et approfondit notre sentiment de fierté nationale. Je suis fière qu'un si grand nombre de Canadiens aient saisi cette occasion, et j'espère que cela les incitera à continuer à dresser leur propre liste de choses à faire au Canada. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Les paysages naturels du Canada sont plus que de simples destinations emblématiques : ils sont le reflet de notre identité et de notre histoire communes. Avec plus de 200 sites répartis dans toutes les provinces et tous les territoires, Parcs Canada offre des expériences abordables et enrichissantes qui rapprochent les gens de la nature, de la culture et de leur communauté. Nous sommes fiers de voir que les Canadiennes et Canadiens ont visité ces endroits merveilleux et renoué avec la nature cet été grâce au laissez-passer Un Canada fort. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

Les faits en bref

Les résultats colligés au milieu de l'été ont montré une augmentation moyenne de 15 % du taux de fréquentation dans tous les musées nationaux participants, par rapport à 2024.

Au 2 septembre 2025, VIA Rail avait accepté plus de 50 000 réservations avec le laissez-passer Un Canada fort. En outre, la société a reçu des réactions très positives en ligne.

Les premières données montrent que la fréquentation des sites de Parcs Canada a augmenté d'environ 10 %, ce qui laisse présager que le laissez-passer Un Canada fort a incité les gens à visiter le pays.

Patrimoine canadien compilera les résultats finaux des partenaires participants au cours des prochaines semaines.

