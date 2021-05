Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

L'État signe une entente de 10 ans pour l'utilisation de la plateforme infonuagique CGI AdvantageMD ERP

FAIRFAX, VA., le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a été sélectionnée par le Michigan, plus tôt au cours de l'exercice financier, pour la transformation en cours de SIGMA, le système de gestion intégré (ERP) de l'État. CGI continuera d'optimiser SIGMA grâce aux fonctionnalités de CGI Advantage*, une plateforme ERP intégrée fondée sur l'expérience mobile et hébergée dans le nuage CGI Advantage. En vertu de ce contrat, la plateforme SIGMA fera l'objet d'une transformation afin d'offrir une expérience utilisateur intuitive et adaptée grâce à des capacités intégrées d'analyse avancée qui facilitent une prise de décision axée sur les données.

« En collaboration avec nos partenaires spécialisés et compétents de CGI, nous avons continué de faire évoluer SIGMA. La plateforme est un important moteur pour la transformation du gouvernement et génère des économies à long terme pour l'État, a indiqué Ruth Schwartz de l'État du Michigan. En plus d'offrir une solution très performante avec CGI Advantage, CGI tire parti d'une vaste expertise sectorielle qui stimule l'innovation et la collaboration pour ses nombreux clients. »

CGI Advantage est conçue pour répondre aux exigences gouvernementales complexes. La solution, qui permet de réduire les risques et le coût total de propriété, affiche un bilan inégalé dans l'industrie en soutenant des milliers d'utilisateurs et d'intervenants du secteur public. SIGMA a été déployée en partenariat avec CGI pour éliminer les systèmes complexes et disparates. La plateforme propose une solution complète pour la comptabilité, la production de rapports financiers, l'approvisionnement, la budgétisation de la performance, la répartition des coûts, la gestion de la dette, des actifs et de l'inventaire ainsi que le suivi des heures, des congés et de la répartition du travail des employés. Elle remplace plus de 60 systèmes désuets, y compris des systèmes en service depuis plus de 25 ans pour l'État et d'autres organismes gouvernementaux.

SIGMA est utilisée par quelque 50 000 fonctionnaires et 200 000 fournisseurs et bénéficiaires interagissant avec l'État, et émet mensuellement plus de 600 000 paiements à échéance totalisant 5,2 milliards $.

« Notre partenariat avec l'État du Michigan continue d'améliorer et de consolider un système qui offre des niveaux de transparence et d'imputabilité sans précédent pour les activités opérationnelles de l'État, a affirmé Tim Hurlebaus, président, Secteur privé et gouvernements locaux, CGI, États-Unis. Nous sommes fiers de soutenir la transformation numérique des systèmes de budgétisation, de finances et d'approvisionnement d'un gouvernement à l'ère du temps et au service des citoyens. »

* en anglais

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs: Maher Yaghi, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 514-415-3651 ; Médias, Alison Hallett, Vice-présidente, Communications, États-Unis, [email protected], +1 703-267-5915

Liens connexes

www.cgi.com