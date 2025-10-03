« Lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de cancer, c'est un moment dévastateur qui bouleverse la vie de sa famille. C'est pourquoi les systèmes de soins et de soutien compatissants dans des endroits comme le Kingston Health Sciences Centre sont si essentiels », explique Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Canada. « À la Fondation L'espoir sur roues de Hyundai, nous sommes incroyablement fiers de faire ce don, sachant qu'il aidera directement ces jeunes patients et leurs familles dans le sud-est de l'Ontario en leur fournissant des soins et des services essentiels au moment où ils en ont le plus besoin. »

Le centre KHSC est l'un des quatre sites du Programme régional de lutte contre le cancer du sud-est de l'Ontario, desservant plus de 650 000 résidents dans cette région. Actuellement, le programme d'oncologie pédiatrique du KHSC établit de 15 à 20 diagnostics de cancer, nouveaux et récidivants, par année, en plus de recevoir les patients en cours de traitement dans des cliniques de traitement actif et de suivi adulte et pédiatrique. L'hôpital fournit des traitements avancés, incluant de la radiothérapie, des thérapies systémiques et un accès aux essais cliniques. Le KHSC offre également des services de soutien vitaux, tels que des travailleurs sociaux, des infirmières de liaison communautaire et des infirmières POGO Interlink, aidant les familles à naviguer dans le traitement, à accéder à une aide financière et à gérer les défis émotionnels et logistiques du cancer pédiatrique.

« Je tiens à remercier Hyundai Canada et nos concessionnaires Hyundai locaux pour cet investissement généreux de 150 000 $. « Ce soutien extraordinaire contribuera à fournir aux enfants et à leurs familles les soins, le confort et l'espoir les plus avancés durant certains des moments les plus difficiles de leur vie », déclare Tamás (Tom) Zsolnay, président-directeur général de la fondation University Hospitals Kingston Foundation (UHKF). « Nous sommes profondément reconnaissants de l'engagement de Hyundai à renforcer les soins de santé dans notre communauté et à faire une différence durable pour nos plus jeunes patients. »

« La recherche est si importante. Pour notre programme, ce don de 150 000 $ signifie vraiment beaucoup. Il nous aide à continuer à offrir des essais cliniques », explique la Dre Laura Wheaton, hématologie/oncologie pédiatrique au Kingston Health Sciences Centre. « Avec les récents changements aux États-Unis, nous avons été confrontés à des difficultés de financement. Nous nous engageons à offrir ces essais parce que c'est la norme d'offrir ces soins à nos patients localement. Ce don nous permet d'offrir ces soins près de chez nous pour les enfants de notre communauté. Il nous fait énormément plaisir d'accepter ce don et de bénéficier du potentiel de ce partenariat avec Hyundai. »

« Nous nous retrouvons au cœur de chaque communauté des personnes qui se rassemblent en cas de besoin. Lorsque nous avons appris le travail incroyable effectué au Kingston Health Sciences Centre, il a été facile pour nos quatre concessionnaires de se réunir et de contribuer », a déclaré Dane Fellows, directeur général et associé d'exploitation, Brockville Hyundai. « Ce don est plus que de simples dollars -- c'est un symbole de notre engagement commun envers les enfants et les familles qui dépendent de ces soins. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de Hyundai Canada et de soutenir un avenir où chaque enfant confronté au cancer a accès au meilleur traitement possible, près de chez lui. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme enregistré sans but lucratif, axé sur le financement de programmes de recherche et de soins pour les enfants atteints de cancer. Le don de 150 000 $ à l'UHKF fait partie d'un engagement plus large de 4 millions de $ que L'espoir sur roue de Hyundai fera en 2025 dans le but de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de redonner aux communautés où ses employés et ses clients vivent et travaillent, et de contribuer au progrès, une empreinte à la fois.

Au sujet de la Fondation des hôpitaux universitaires pour enfants de Kingston

La Fondation des hôpitaux universitaires de Kingston est la fondation caritative visant à soutenir le centre Kingston Health Sciences Centre and Providence Care. Nous favorisons la générosité pour la santé des familles dans notre région et au-delà. L'UHKF recueille des fonds pour les établissements de soins de santé, les programmes, l'équipement, l'éducation et la recherche qui profitent aux 650 000 personnes vivant à Kingston, dans le sud-est de l'Ontario, et au-delà. Pour en savoir plus sur les possibilités de dons ou pour faire un don, composez le 613-549-5452 ou visitez uhkf.ca.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 225 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

