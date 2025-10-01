En partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNH®), l'Association des joueurs de la LNH (AJLNH) et Hockey Fights Cancer MC propulsé par la V Foundation for Cancer Research , Hyundai Canada lance « Le Plus Bel Arrêt de L'espoir sur roues de Hyundai ».

pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Cette initiative renforce l'engagement de longue date de Hyundai envers la lutte contre le cancer pédiatrique et s'appuie sur le succès du récent lancement de L'espoir sur roues de Hyundai. Le programme prévoit une contribution de plus de 4 millions de dollars en 2025, avec une portion de chaque véhicule vendu servant à soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada -- poursuivant sa mission d'apporter de l'espoir aux familles.

MARKHAM, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Fort du succès de L'espoir sur roues de Hyundai, lancé plus tôt cette année par Hyundai Canada, Hyundai est fier d'annoncer une nouvelle extension à ce programme. Le Plus Bel Arrêt de L'espoir sur roues de Hyundai est une initiative lancée en partenariat avec la LNH, l'AJLNH et Hockey Fights CancerMC propulsé par la V Foundation for Cancer Research. En tant que partenaire automobile officiel de la LNH, de l'AJLNH et de l'AALNH au Canada, Hyundai versera un don additionnel de 10 $ à L'espoir sur roues pour chaque arrêt effectué par un gardien de but durant la saison régulière 2025-2026 de la LNH. Avec une moyenne annuelle récente de 70 000 arrêts par saison, l'initiative devrait permettre de verser plus de 700 000 $ à Hockey Fights Cancer via L'espoir sur roues de Hyundai pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique.

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif dédié à éliminer le cancer pédiatrique. Grâce à ce programme, le réseau de 225 concessionnaires Hyundai à travers le Canada verse une portion des revenus de chaque véhicule vendu pour financer la recherche et les soins essentiels. Depuis son lancement en février 2025, L'espoir sur roues de Hyundai a déjà versé 3 millions de dollars à six institutions canadiennes, avec des dons d'un million de dollars supplémentaires prévu d'ici la fin de l'année, renforçant l'engagement de Hyundai envers cette cause vitale.

« Chez Hyundai, nous croyons en bien plus que l'innovation. Nous croyons en l'espoir. L'espoir sur roues de Hyundai reflète notre engagement à faire une différence significative dans la vie des enfants et des familles touchés par le cancer pédiatrique », a déclaré Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Canada. « Grâce à notre partenariat avec la LNH et l'AJLNH, nous relions la passion du hockey à la puissance de donner avec Le Plus Bel Arrêt de L'espoir sur roues de Hyundai. Chaque arrêt sur la glace devient un symbole de soutien hors glace, et nous sommes fiers de transformer ces moments en actions concrètes pour les enfants qui en ont le plus besoin. »

« La LNH est fière de s'associer à Hyundai Canada, à la V Foundation for Cancer Research et à l'AJLNH pour cette initiative significative qui aura également un impact immense sur notre programme Hockey Fights Cancer à l'échelle de la ligue », a déclaré Kim Davis, vice-présidente principale de la LNH, Impact social, Initiatives de croissance et Affaires législatives. « Chaque arrêt effectué cette saison aidera à faire progresser la lutte contre le cancer pédiatrique. Grâce à l'initiative Le Plus Bel Arrêt de L'espoir sur roues de Hyundai, nous continuons à mobiliser la puissance du hockey pour soutenir les enfants et les familles à travers le Canada, et nous sommes honorés de faire partie de cette cause importante. »

« Les gardiens ont toujours été la dernière ligne de défense, ceux qui se lèvent quand ça compte le plus », a déclaré Marty Walsh, directeur exécutif de l'AJLNH. « Nous sommes fiers de nous associer à Hyundai Canada et à la LNH pour le programme Le Plus Bel Arrêt de L'espoir sur roues de Hyundai, qui honore cet esprit en transformant chaque arrêt en quelque chose de plus grand -- soutenir la recherche et les soins liés au cancer pédiatrique. C'est une façon significative de réunir le sport que nous aimons avec les valeurs que nous défendons. »

De plus, l'Association des anciens de la LNH (AALNH) et ses membres émérites se tiendront aux côtés de Hyundai Canada pour amplifier cette initiative tout au long de la saison. « Nous connaissons tous l'impact dévastateur d'un diagnostic de cancer, et c'est particulièrement bouleversant lorsqu'il touche nos enfants. C'est pourquoi l'AALNH est honorée d'être une voix d'espoir et de force pour ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Glenn Healy, directeur exécutif de l'AALNH. « Notre objectif est d'améliorer le quotidien de nos membres et de leurs familles, et grâce à notre partenariat avec Hyundai Canada, nous pouvons étendre cette mission à tous ceux qui sont touchés par cette terrible maladie. La campagne Le Plus Bel Arrêt est spéciale parce que chaque arrêt cette saison devient un symbole puissant d'espoir, nous rapprochant tous un peu plus d'un remède pour les enfants et les familles touchés par le cancer pédiatrique. »

À propos de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai sera un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants.

Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 225 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

À propos de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, VUS et véhicules électrifiés riche de technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par Great Place to Work® Institute.

Top 50 Best Workplaces™ in Canada for the last seven years by the Great Place to Work® Institute.

À propos de Hockey Fights Cancer MC Fondée en 1998 par la LNH et la NHLPA, premier programme national de cause humanitaire lancé par une ligue sportive majeure, l'initiative Hockey Fights Cancer propulsée par la V Foundation et présentée par AstraZeneca a recueilli plus de 44 millions de dollars depuis sa création. Depuis son partenariat avec la V Foundation et AstraZeneca, Hockey Fights Cancer a recueilli plus de 12 millions de dollars au cours des deux dernières saisons. Pour plus d'informations sur Hockey Fights Cancer ou pour faire un don à l'initiative Hockey Fights Cancer, veuillez consulter hockeyfightscancer.com.

À propos de l'Association des anciens de la LNH L'Association des anciens joueurs de la LNH (AALNH), établie en 1999, est une organisation vouée à améliorer la vie de tous les anciens joueurs de la LNH et de leurs familles. L'AALNH démontre cet engagement envers ses membres de nombreuses façons, notamment par une assistance financière, un soutien au bien-être mental et émotionnel, des soins physiques, une transition de carrière après le jeu et une aide familiale, tout cela en vue de ses efforts pour « Honorer le passé » (Honour the Past). Depuis sa création, l'AALNH est devenue la plus grande association d'anciens joueurs de hockey professionnels et s'efforce de rendre demain meilleur qu'aujourd'hui pour tous les anciens de la LNH tout au long de leur parcours. Pour en savoir plus et pour consulter nos dernières nouvelles, veuillez visiter www.nhlalumni.com.

Le logo des anciens est une marque déposée de l'Association des anciens de la LNH. ©️ Association des anciens de la LNH 2025. Tous droits réservés.

