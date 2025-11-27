MARKHAM, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Hyundai Canada est fière d'annoncer la nomination de Ken Maisonville au poste de chef des opérations. Cette décision stratégique reflète l'engagement de Hyundai Canada à favoriser l'excellence opérationnelle et à offrir une expérience client inégalée alors que l'entreprise poursuit sa forte croissance.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ken supervisera les ventes, le marketing et le service après-vente, en favorisant une approche unifiée qui encourage la collaboration et l'harmonisation entre ces fonctions essentielles. Son leadership jouera un rôle central dans l'accélération de la prise de décision, l'intégration des stratégies et le maintien de Hyundai Canada à la pointe de l'innovation et de la satisfaction client.

Avec plus de 25 ans d'expérience chez Hyundai Auto Canada, où il a occupé des postes de direction à travers l'organisation, Ken est un leader de confiance grâce à sa profonde compréhension de l'entreprise et à sa capacité avérée à s'adapter à l'évolution du marché.

Ken est passionné par le développement des talents et la promotion d'une culture de croissance, d'engagement et d'innovation. Sa conviction de longue date dans la vision et les produits de Hyundai a été le moteur de son dévouement à la marque.

Steve Flamand, président et directeur général de Hyundai Auto Canada, s'est dit enthousiasmé par cette nomination. « La vision et le leadership de Ken ont joué un rôle déterminant dans notre succès. En tant que chef des opérations, il aidera Hyundai Canada à passer à une vitesse supérieure, en renforçant les synergies au sein de l'organisation et en nous orientant vers la fourniture d'expériences exceptionnelles à nos clients. Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise et d'une preuve de notre engagement en faveur de la croissance et de l'excellence. »

