Le centre Janeway Children's Health and Rehabilitation Centre, situé à St. John's dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, offre des services spécialisés d'oncologie pédiatrique aux enfants de toute la province. En tant que seul hôpital pédiatrique de Terre-Neuve-et-Labrador, il agit en tant que plaque tournante centrale pour le traitement du cancer chez les enfants, avec plus de 104 000 visites effectuées à notre hôpital chaque année par les enfants et leurs familles. L'hôpital est un chef de file du consortium iCat2/GAIN ayant séquencé plus de 700 patients atteints d'un rare cancer solide chez l'enfant.

« Le Janeway Children's Health and Rehabilitation Centre a eu un impact profond sur les patients en oncologie et leurs familles à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui pour soutenir leur parcours et leur défense inébranlable en faveur des progrès des soins en oncologie pédiatrique », a déclaré Ken Maisonville, directeur exécutif, expérience client et après-vente, Hyundai Canada. « Chaque cérémonie d'empreintes représente un puissant hommage au courage et à la résilience des enfants et des familles confrontés au cancer. C'est une lutte à laquelle personne ne devrait faire face seul, et qui est menée et gagnée grâce à la force de la communauté et au dévouement des incroyables équipes médicales. »

En décembre dernier, la Société canadienne du cancer a publié un rapport estimant que le cancer coûte environ 33 000 $ au patient moyen au cours de sa vie, incluant les dépenses personnelles et la perte de revenu durant le traitement et le rétablissement; un fardeau souvent supporté par les familles qui s'occupent d'enfants malades.

Dans le cadre de son engagement continu d'avoir un impact significatif sur la communauté, Capital Hyundai est fière d'annoncer un don spécial en soutien à L'espoir sur roues de Hyundai. Cette contribution reflète l'engagement du concessionnaire à venir en aide aux enfants et aux familles touchés par le cancer pédiatrique et renforce la mission plus large de Hyundai de susciter l'espoir par la recherche, la sensibilisation et les soins compatissants. En s'associant à L'espoir sur roues de Hyundai, Capital Hyundai ne cesse de défendre des causes qui comptent profondément pour son équipe et ses clients.

« Depuis plus de trois décennies, notre famille et toute l'équipe de Capital Hyundai sont fières de soutenir notre communauté. Nous avons toujours cru que notre objectif allait au-delà de la vente de voitures; il s'agissait également de susciter l'espoir et d'avoir un impact tangible là où notre personnel et nos clients vivent et travaillent », déclare Frank Howard, concessionnaire principal chez Capital Hyundai. « Soutenir L'espoir sur roues de Hyundai est un engagement profondément personnel pour nous, et ce don témoigne de notre dévouement continu envers les enfants et les familles de Terre-Neuve-et-Labrador qui font face au difficile parcours du cancer pédiatrique. »

« Ces cadeaux de L'espoir sur roues de Hyundai et de Capital Hyundai constituent un investissement puissant dans la vie des enfants et des familles de Terre-Neuve-et-Labrador. Leur soutien nous aidera à fournir les meilleurs soins et technologies aux enfants et aux familles confrontés à un cancer au Janeway », a déclaré Rebecca Dutton, présidente et chef de la direction de la Janeway Children's Hospital Foundation. « Ce cadeau témoigne de l'engagement profond de Hyundai Canada envers les enfants d'un océan à l'autre et pour s'assurer que chaque hôpital pour enfants dispose des outils dont il a besoin pour redonner aux enfants leur enfance. »

Pour souligner le don, L'espoir sur roues de Hyundai a organisé sa cérémonie d'empreintes de main, une puissante tradition de la Fondation. Lors de l'événement, les enfants touchés par le cancer ont été invités à placer leurs empreintes de main peintes sur un véhicule Hyundai blanc, aux côtés de leur famille, des équipes soignantes et des membres de la communauté. Chaque empreinte de main est un symbole de courage, d'unité et de lutte soutenue visant à mettre fin au cancer chez les enfants.

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme enregistré sans but lucratif, axé sur le financement de programmes de recherche et de soins pour les enfants atteints de cancer. Le don de 150 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants Janeway fait partie d'un engagement plus vaste de 4 millions de dollars que L'espoir sur roues de Hyundai fera en 2025 dans le but de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de redonner aux communautés où ses employés et ses clients vivent et travaillent, et de contribuer au progrès, une empreinte à la fois.

Au sujet de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Janeway

La Fondation de l'Hôpital pour enfants Janeway est un organisme de bienfaisance enregistré, créé afin de recueillir des fonds dans le but de répondre aux besoins financiers du centre Janeway Children's Health and Rehabilitation Centre en matière de projets d'immobilisations, d'équipement médical, de recherche et de programmes directement liés à la santé et au bien-être des enfants de Terre-Neuve-et-Labrador, tout en favorisant la sensibilisation relative à ces besoins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site janewfoundation.nf.ca.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 225 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

