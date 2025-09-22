Ces dons soutiendront directement les programmes d'hématologie et d'oncologie de l'Hôpital pour enfants, lequel offre des soins spécialisés aux enfants et aux jeunes du sud-ouest de l'Ontario, incluant des cliniques satellites à Kitchener et à Windsor. L'Hôpital pour enfants, l'un des quatre seuls hôpitaux pédiatriques tertiaires actifs en Ontario, dessert une population de plus de 2,6 millions d'habitants, dont près de 600 000 enfants, principalement dans le sud-ouest et le nord de l'Ontario. L'Hôpital pour enfants de London effectue plus de 4 500 visites par an aux enfants dans le cadre de leur traitement clinique et en centre hospitalier. Dans le cadre de son programme d'oncologie pédiatrique, plus de 800 enfants sont pris en charge par le biais de visites cliniques et de soins hospitaliers, dont 150 enfants actuellement en traitement actif.

« L'annonce de ce don aujourd'hui est particulièrement significatif pour moi, car London n'est pas seulement l'endroit où j'ai grandi, mais c'est là où j'ai appris la valeur communautaire et la compassion », explique Jeff Hewitt, directeur de l'expérience numérique connectée chez Hyundai Auto Canada. « L'Hôpital pour enfants est depuis longtemps un pilier d'espoir et de guérison pour les familles du sud-ouest de l'Ontario, et j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point ses soins touchent des vies. Grâce à L'espoir sur roues de Hyundai et au soutien de notre réseau de concessionnaires, nous sommes fiers de contribuer à ce que les enfants atteints de cancer dans cette région reçoivent les soins spécialisés dont ils ont besoin et pour que leurs familles continuent de ressentir la force d'une communauté qui les soutient. »

L'Hôpital pour enfants de London est actif dans les essais de groupe en oncologie pédiatrique ainsi que dans la recherche dans les domaines de l'hémophilie et des troubles de coagulation, des accidents vasculaires cérébraux chez l'enfant et des syndromes d'insuffisance médullaire, du métabolisme des médicaments et du diagnostic moléculaire. En plus des soins actifs, l'hôpital soutient le rétablissement à long terme grâce à son programme de suivi, venant en aide à environ 350 survivants chaque année. Ce soutien continu reflète l'engagement de l'hôpital envers les enfants et les familles tout au long de leur parcours contre le cancer.

« L'Hôpital pour enfants est un élément essentiel de notre communauté, fournissant des soins vitaux et un soutien aux familles dans leurs moments les plus difficiles », affirme Hass Hijazi, directeur associé chez Finch Hyundai. « Nous sommes honorés de contribuer à cette cause importante et d'aider à faire progresser les soins pédiatriques contre le cancer dans notre région. Cette initiative a une signification personnelle pour moi, car le parcours de mon fils face au cancer a commencé ici-même, et grâce aux soins incroyables qu'il a reçus, il est maintenant en mesure de s'épanouir. Redonner à l'institution qui a aidé notre famille est à la fois un privilège et une responsabilité qui nous tient à cœur. »

La cérémonie des empreintes de main est un événement phare de L'espoir sur roues de Hyundai, invitant les enfants et les familles touchés par le cancer à laisser leurs empreintes de main sur le véhicule de L'espoir sur roues de Hyundai, symbolisant ainsi la force et la résilience partagées dans la lutte contre le cancer pédiatrique. L'événement a réuni des représentants de Hyundai Canada, de la Children's Health Foundation et du personnel de santé de l'Hôpital pour enfants, ainsi que des patients ambassadeurs afin de partager leur soutien envers ceux qui sont en première ligne de cette bataille cruciale.

« Notre équipe est profondément engagée à faire en sorte que chaque enfant reçoive non seulement les traitements les plus avancés, mais aussi l'espoir, le confort et la dignité tout au long de son parcours. Je peux affirmer avec confiance que ces progrès ne seraient pas possibles sans nos donateurs et nos partenaires communautaires qui donnent généreusement par l'intermédiaire de la Children's Health Foundation », a déclaré la Dre Alexandra Zorzi, directrice médicale de l'oncologie pédiatrique à l'Hôpital pour enfants de London. « Mon objectif pour les enfants ayant besoin de notre programme d'oncologie pédiatrique est qu'ils soient totalement ce qu'ils seraient censés devenir comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Je désirent qu'ils contribuent à la société et qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent des mauvais coups dignes des enfant de leur âge et qu'ils vivent toutes ces expériences de vie. Je reconnais le fardeau du cancer, tout en sachant que les enfants méritent d'être des enfants. Qu'il s'agisse de jouer avec un chien de thérapie, de rire avec un clown thérapeutique ou de peindre une image en art-thérapie, ces moments sont essentiels à la guérison. »

L'espoir sur roues de Hyundai, un organisme sans but lucratif enregistré et établi au Canada depuis cette année, se consacre au soutien des soins et de la recherche sur le cancer pédiatrique et à la sensibilisation au cancer chez les enfants. Ce don à la Children's Health Foundation fait partie d'un engagement plus large de 4 millions de $ de L'espoir sur roues de Hyundai en 2025 visant à soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le pays, marquant ainsi le début du parcours de Hyundai afin de financer la recherche et les soins pour les jeunes patients atteints de cancer.

Au sujet de Children's Health Foundation

La Children's Health Foundation, fondée en 1922, invite les personnes bienveillantes à faire des dons afin d'aider à faire en sorte que les enfants et leurs familles de l'ouest de l'Ontario reçoivent les meilleurs soins et bénéficient du plus grand espoir lorsqu'ils sont confrontés à un diagnostic ayant un impact sur leur vie. En finançant l'éducation, l'équipement, les programmes et la recherche des cliniciens du Children's Hospital du London Health Sciences Centre, au TVCC et au Children's Health Research Institute, les donateurs de la Children's Health Foundation contribuent à combler le fossé entre le financement gouvernemental et les innovations qui constituent les meilleurs soins! La Children's Health Foundation apporte de l'espoir aux enfants et aux familles confrontés à de graves problèmes de santé, à des blessures et à un handicap. Grâce à la générosité des donateurs, l'espoir est bien vivant à la Children's Health Foundation. Pour en savoir plus, visitez www.childhealth.ca.http://www.childhealth.ca/

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

