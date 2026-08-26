L'espoir sur roues de Hyundai apporte de l'espoir en Colombie-Britannique grâce à Connor Bedard et à un don de 350 000 $ pour les enfants atteints de cancer

Weston Openshaw n'avait que deux ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë. Environ quatre mois plus tard, son frère jumeau Bennett a reçu un diagnostic similaire. Ensemble, ils ont été traités par l'équipe d'oncologie du BC Children's Hospital ; c'était la première fois que l'hôpital soignait en même temps des jumeaux atteints de cancer. Maintenant âgés de sept ans, ces patients ambassadeurs affectueusement surnommés les « Twincredibles » sont libérés du cancer grâce à des traitements novateurs, une médecine de précision et des soins personnalisés issus de recherches révolutionnaires.

Des histoires comme celle de Weston et Bennett sont la raison pour laquelle L'espoir sur roues de Hyundai a été lancé au Canada.

Maintenant dans sa deuxième année, Hyundai Canada et son réseau de 225 concessionnaires ont fait un don de 100 000 $ au BC Children's Hospital, ainsi qu'une contribution supplémentaire de 250 000 $ par l'entremise d'un partenariat avec le Conseil C17.

La cause revêt également une signification particulière pour Connor Bedard, originaire de Vancouver et vedette des Blackhawks de Chicago. L'ambassadeur de la marque Hyundai Canada s'est joint aux patients et aux familles pour la cérémonie d'empreinte de mains marquant le don, créant des souvenirs inoubliables pour les jeunes amateurs de hockey et mettant en lumière l'importance de la recherche sur le cancer infantile.

Pour Alisha Openshaw, la mère de Weston et de Bennett, l'événement a été un puissant rappel du chemin parcouru par ses fils et de l'espoir rendu possible grâce aux soins et à la recherche qui sauvent des vies.

« Nous sommes les chanceux. Nous avons pu nous en tirer avec nos enfants, mais nous avons vu trop de leurs amis perdre la vie en luttant contre cette maladie », explique Alisha. « Aujourd'hui, 80 pour cent des enfants atteints de cancer surmontent leur maladie, mais cela signifie que 20 pour cent n'y parviennent pas. Mes garçons se font des amis, ont profité d'activités et ont trouvé la normalité dont nous rêvions tant pendant le traitement. Mais il faut faire encore mieux : plus de financement, plus de recherche pour améliorer les résultats pour nos enfants et pour tous les enfants après eux. »

Tout au long de l'expérience de Weston et de Bennett, le soutien des donateurs a joué un rôle essentiel dans leurs soins, aidant à financer la recherche qui permet le développement de traitements innovateurs et donnant accès à des programmes de soutien du bien-être émotionnel, physique et social des garçons. Tout compte fait, l'histoire des jumeaux Openshaw met en lumière le pouvoir des soins personnalisés, de l'innovation médicale et de la générosité des donateurs.

Bedard s'est joint à la cérémonie d'empreinte de mains pour célébrer l'espoir et la résilience dans la lutte contre le cancer infantile.

« C'est une occasion spéciale de passer du temps avec ces enfants courageux, leurs familles et leurs systèmes de soutien », déclare Bedard. « La force, la positivité et le courage de tous sont vraiment inspirants. Je suis très fier d'appuyer L'espoir sur roues de Hyundai ainsi que la recherche et les soins essentiels qui donnent de l'espoir aux familles lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

Coéquipiers dans la lutte contre le cancer infantile

Chaque Canadien qui achète une Hyundai neuve devient membre d'une équipe nationale qui travaille à soutenir les enfants et les familles touchés par le cancer infantile. Une partie de la vente de chaque Hyundai neuve soutient L'espoir sur roues de Hyundai qui contribue au financement de programmes de recherche et de traitement du cancer pédiatrique qui changent les vies à travers le pays. Chaque Hyundai sur la route est plus qu'un véhicule pour amener les familles à une pratique de hockey. Elles font partie d'un effort d'équipe offrant espoir, soutien et de meilleurs résultats aux enfants et aux familles confrontés au cancer infantile.

Au cœur de chaque événement de L'espoir sur roues de Hyundai se trouve la cérémonie de l'empreinte de mains, une tradition qui célèbre le courage, la détermination et la ténacité des jeunes patients atteints de cancer. Tout comme chaque joueur de hockey laisse sa marque sur le jeu, ces enfants laissent leurs empreintes de mains peintes sur un véhicule Hyundai, le transformant en un puissant symbole de persévérance et d'espoir. Chaque empreinte de main honore la force qu'il faut pour surmonter les défis et nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons pousser la lutte contre le cancer infantile vers la victoire.

« L'histoire de Weston et de Bennett est un rappel inspirant et puissant de l'importance de l'investissement dans la recherche sur le cancer pédiatrique », déclare Laura Nava, directrice du marketing chez Hyundai Canada. « Grâce à des recherches révolutionnaires et à des soins spécialisés, plus d'enfants que jamais survivent au cancer. L'espoir sur roues de Hyundai est fier de s'associer au BC Children's Hospital pour aider à faire avancer la recherche vitale et assurer que les familles ont accès aux ressources et au soutien dont elles ont besoin, lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

Une passe décisive massive du C17

Le Conseil C17, le réseau national des programmes d'hématologie, d'oncologie et de thérapie cellulaire pédiatriques du Canada, a reçu une aide massive à Vancouver, avec un don de 250 000 $ pour soutenir le travail et la recherche du Dr Poul Sorensen, responsable thématique et scientifique distingué au BC Cancer Research Centre, professeur au département de pathologie de l'Université de la Colombie-Britannique et à la chaire Johal de recherche sur le cancer infantile.

Le Dr Sorensen dirige la recherche sur les métastases, le processus par lequel le cancer se propage à d'autres parties du corps. C'est un domaine dans lequel beaucoup de travail est nécessaire, avec peu de changements au cours des 40 dernières années. Les patients dont le cancer a métastasé font face à des résultats lamentables et à une chimiothérapie cytotoxique intensive avec des effets secondaires durables et débilitants, et un risque plus élevé de cancers secondaires. Le Dr Sorensen et son équipe ont identifié une protéine qui joue un rôle clé dans les métastases de l'ostéosarcome et du sarcome d'Ewing, les cancers osseux les plus courants chez les enfants et les jeunes adultes. Grâce à ce financement, l'équipe évaluera le ciblage de la protéine avec un composé cliniquement validé pour la sensibiliser à de faibles doses de chimiothérapie. L'objectif est de compléter un ensemble préclinique qui accélérera les résultats et soutiendra le développement d'essais cliniques pour les patients.

« Nous sommes profondément redevables au programme L'espoir sur roues de Hyundai pour sa confiance dans nos recherches sur le ciblage des maladies métastatiques dans les cancers des os infantiles à haut risque », déclare le Dr Sorensen. « Ces fonds généreux contribueront à faire passer nos recherches sur un médicament très prometteur du laboratoire au développement d'un essai clinique pour le traitement des patients atteints d'ostéosarcome et de sarcome d'Ewing, deux maladies très agressives avec d'importants besoins cliniques non satisfaits. »

Et le trajet se poursuit

L'espoir sur roues de Hyundai poursuit sa série de victoires au cours de ce voyage à travers le Canada, maintenant vers l'Est pour une cérémonie d'empreinte de mains avec la Children's Health Foundation à l'hôpital Victoria et à l'hôpital pour enfants de London, en Ontario, le 3 septembre. La prochaine date au programme célébrera la résilience d'un plus grand nombre d'enfants et de familles, davantage d'empreintes de mains seront partagées et plus d'espoir sera offert dans la lutte contre le cancer infantile. Hyundai Canada et son effectif de 225 concessionnaires à travers le pays continuent d'aider à faire progresser la lutte contre le cancer infantile. Avec plus de subventions, de cérémonies d'empreintes de mains et de célébrations de la force et du courage, ils font progresser la recherche, soutiennent les familles et apportent un espoir d'un océan à l'autre.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

Chaque fois qu'un véhicule Hyundai neuf est vendu, une partie de cette vente aidera à financer L'espoir sur roues de Hyundai. En 2026, L'espoir sur roues de Hyundai continue d'étendre son impact à travers le Canada, en engageant plus de 4,1 millions de dollars dans la lutte contre le cancer pédiatrique, soutenu par Hyundai Auto Canada et son réseau de plus de 225 concessionnaires Hyundai à l'échelle nationale. Grâce à son nouveau partenariat avec le Conseil C17 du Canada, L'espoir sur roues de Hyundai contribue à faire progresser les essais cliniques et la recherche en oncologie pédiatrique par l'entremise d'un soutien financier dédié.

L'espoir sur roues de Hyundai est une fondation caritative enregistrée qui s'engage à aider à mettre fin au cancer infantile. Fondé au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai soutient les soins, la survie et la recherche contre le cancer pédiatrique grâce à des subventions et des dons avec impact. Lancé à l'origine aux États-Unis en 1998, L'espoir sur roues de Hyundai est devenu l'un des plus grands bailleurs de fonds à but non lucratif de la recherche sur le cancer pédiatrique aux États-Unis et au Canada.

Personnes-ressources, médias :

Nitish Bissonauth, directeur principal des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

Mohga Hassib, communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.