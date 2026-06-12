Hyundai apporte de l'espoir sur la scène de la Coupe du Monde avec L'espoir sur roues de Hyundai

TORONTO, le 12 juin 2026 /CNW/ - En tant que partenaire de mobilité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, c'est une tradition de longue date de présenter Hyundai lors du plus grand tournoi du monde via sa plateforme mondiale « Soyez là avec Hyundai », où généralement un véhicule Hyundai accompagne le bus d'une équipe le jour du match.

À titre de partenaire officiel de mobilité de la FIFA, Hyundai donne une nouvelle portée à la plateforme « Be There with Hyundai », avec L'Espoir sur roues de Hyundai et un SANTA FE spéciale ouvrant la voie à l’autobus de l’équipe canadienne pour ses débuts à la Coupe du monde à domicile. Plus qu’un véhicule, il incarne l’espoir et le courage, mettant en lumière les enfants à travers le Canada qui luttent contre le cancer

Cette année, Hyundai rehausse cette présence avec un moment puissant et ciblé avec un Santa Fe spécial de L'espoir sur roues de Hyundai (EsRH) qui a roulé en avant de L'autobus du Canada pour son tout premier match de Coupe du Monde de la FIFAMC à Toronto.

Plus qu'un simple véhicule, le VUS de L'espoir sur roues de Hyundai représente un puissant symbole porteur d'histoires de courage, de résilience et de soins pour les enfants qui luttent contre le cancer.

Symbolique sur la scène mondiale, le véhicule de L'espoir sur roues de Hyundai renforce l'engagement de Hyundai en faveur du « Progrès pour l'humanité » tout en soutenant les enfants et leurs familles.

« Alors que le Canada se mobilise derrière son équipe, Hyundai soutient chaque enfant confronté au cancer dans ce pays », a déclaré Steve Flamand, président et directeur général de la Hyundai Auto Canada Corp. « Être aux côtés du bus de l'équipe canadienne démontre la fierté nationale avec un objectif qui va bien au-delà du terrain de jeu. »

L'espoir sur roues de Hyundai a débuté l'année dernière au Canada avec un seul objectif en tête : mettre fin au cancer infantile. Pour chaque véhicule Hyundai neuf vendu, une partie des bénéfices est reversée au financement des soins et de la recherche sur le cancer pédiatrique. L'an dernier, avec le soutien de ses 225 concessionnaires, tous les véhicules Hyundai neufs vendus se sont traduits par une contribution de 4 millions de dollars aux 16 hôpitaux pédiatriques du pays, finançant les soins intensifs et la recherche.

En 2026, L'espoir sur roues de Hyundai prévoit aller encore plus loin en recueillant encore plus d'argent et en visitant à nouveau les 16 hôpitaux et centres de soins pédiatriques du pays. À chaque escale, L'espoir sur roues de Hyundai fera des dons significatifs et organisera sa cérémonie d'empreintes de mains, au cours de laquelle des enfants luttant contre le cancer laissent des empreintes de mains peintes sur un véhicule Hyundai comme puissants symboles de courage et de résilience.

Le véhicule de L'espoir sur roues de Hyundai qui était en avant du bus de l'équipe canadienne montre comment chaque voyage peut entraîner un changement significatif. Il amplifie la mission des communautés du Canada sur la scène mondiale, où il se présente comme un symbole d'espoir, braquant les projecteurs sur la lutte contre le cancer pédiatrique.

Au sujet de L'Espoir sur roues de Hyundai

En 2026, L'espoir sur roues de Hyundai continue d'étendre son impact à travers le Canada, en engageant plus de 4,1 millions de dollars dans la lutte contre le cancer pédiatrique, soutenu par Hyundai Auto Canada et son réseau de plus de 225 concessionnaires Hyundai à l'échelle nationale. Grâce à son nouveau partenariat avec le Conseil C17 du Canada, L'espoir sur roues de Hyundai contribue à faire progresser les essais cliniques et la recherche en oncologie pédiatrique par l'entremise d'un soutien financier dédié.

L'espoir sur roues de Hyundai est une fondation caritative enregistrée qui s'engage à trouver un remède contre le cancer infantile. Fondé au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai soutient les soins, la survie et la recherche contre le cancer pédiatrique grâce à des subventions et des dons avec impact. Lancé à l'origine aux États-Unis en 1998, L'espoir sur roues de Hyundai est devenu l'un des plus grands bailleurs de fonds à but non lucratif de la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de la Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés riche en technologies. Aujourd'hui, avec plus de 225 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) au Canada. Hyundai a été reconnu comme l'un des 50 meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des neuf dernières années par l'Institut Great Place to WorkMD.

Personnes-ressources, médias :

Nitish Bissonauth, directeur principal des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

Mohga Hassib, spécialiste des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.