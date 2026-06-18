L'Espoir sur roues de Hyundai aide à réaliser les rêves des enfants lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026(MC)

MARKHAM, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - Lorsque Joseph, un ambassadeur de patients de SickKids, était à l'hôpital luttant contre une leucémie, il ne voulait qu'une chose : guérir pour jouer au soccer. À travers tout cela, le sport est devenu sa bouée de sauvetage, une source d'espoir, de force et un phare à l'horizon lors de ses jours les plus difficiles.

Maintenant âgé de huit ans et en rémission depuis deux ans, Joseph a la chance de vivre le jeu qu'il aime d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée.

Joseph, patient ambassadeur de la Fondation SickKids, accompagné de son père devant le kiosque de Hyundai Canada au site du Festival des partisans de la FIFA

Alors que l'enthousiasme grandit pour la Coupe du Monde de la FIFAMC, le FIFA Fan FestivalMC rassemblera des fans du monde entier pour regarder les matchs en direct et partager l'énergie du tournoi. Dans le cadre de cette célébration mondiale, Hyundai Canada présente un espace dynamique et immersif conçu pour impliquer les fans et célébrer le beau jeu sur la plus grande scène du monde.

Le premier jour du FIFA Fan FestivalMC, quelque chose de vraiment spécial s'est produit.

Au kiosque de Hyundai Canada, Joseph a eu la surprise de recevoir des billets pour assister au match d'ouverture du Canada aux côtés de son père, le rapprochant plus que jamais du jeu qui l'a soutenu à travers son combat le plus difficile. Ce fut un rêve devenu réalité pour ce jeune garçon, l'un des plus grands partisans de l'équipe Canada.

Grâce à L'espoir sur roues de Hyundai, des millions de dollars ont été versés pour soutenir la recherche et les soins contre le cancer pédiatrique partout au Canada. Pourtant, l'impact est toujours allé au-delà du financement ; il a signifié agir auprès des familles de manière significative et profondément humaine.

« L'histoire de Joseph est un puissant rappel de ce qui compte vraiment », a déclaré Steve Flamand, président-directeur général de Hyundai Auto Canada Corp. « Ce moment va au-delà du sport du soccer. Il signifie transformer l'espoir en quelque chose de réel et créer une expérience inoubliable pour un garçon qui a vécu tant d'épreuves. »

Créer une expérience inoubliable ne s'arrête pas là.

Le 23 juin, Hyundai Hope On Wheels invitera également des enfants de SickKids à assister à un match dand une loge au Toronto Stadium, leur offrant une expérience unique et mémorable, et pour certains, l'occasion de réaliser leur plus grand.

En leur présence au FIFA Fan FestivalMC, ouvert aux fans tout au long de la Coupe du Monde, L'espoir sur roues de Hyundai et Hyundai au Canada créent des moments qui connectent le public et rapprochent plus que jamais les fans du jeu.

L'espoir sur roues de Hyundai et Hyundai au Canada continuent d'être aux côtés des familles canadiennes lorsque cela compte le plus, fournissant non seulement un financement essentiel à la recherche sur le cancer pédiatrique, mais aussi des moments d'espoir, de résilience et d'inspiration pour les enfants qui affrontent courageusement leurs luttes les plus difficiles.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

En 2026, L'espoir sur roues de Hyundai continue d'étendre son impact à travers le Canada, en engageant plus de 4,1 millions de dollars dans la lutte contre le cancer pédiatrique, soutenu par Hyundai Auto Canada et son réseau de plus de 225 concessionnaires Hyundai à l'échelle nationale. Grâce à son nouveau partenariat avec le Conseil C17 du Canada, L'espoir sur roues de Hyundai contribue à faire progresser les essais cliniques et la recherche en oncologie pédiatrique par l'entremise d'un soutien financier dédié.

L'Espoir sur roues de Hyundai est une fondation caritative enregistrée qui s'engage à trouver un remède contre le cancer infantile. Fondé au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai soutient les soins, la survie et la recherche contre le cancer pédiatrique grâce à des subventions et des dons avec impact. Lancé à l'origine aux États-Unis en 1998, L'espoir sur roues de Hyundai est devenu l'un des plus grands bailleurs de fonds à but non lucratif de la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de la Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés riche en technologies. Aujourd'hui, avec plus de 225 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) au Canada. Hyundai a été reconnu comme l'un des 50 meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des neuf dernières années par l'Institut Great Place to WorkMD.

Personnes-ressources, médias :

Nitish Bissonauth, directeur principal des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

Mohga Hassib, spécialiste des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.