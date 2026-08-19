L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

L’espoir sur roues de Hyundai redonne espoir dans l’Ouest canadien avec 650 000 $ pour aider les enfants à lutter contre le cancer

La tournée dans l'Ouest canadien marque le début de la tournée pancanadienne de l'Espoir sur roues de Hyundai de 2026, qui verra l'organisation investir plus de 4,1 millions de dollars dans la recherche sur le cancer pédiatrique, les soins et les programmes de soutien aux familles dans les hôpitaux et les centres de cancérologie à travers le pays.

Soutenu par Hyundai Canada et son réseau de plus de 225 concessionnaires à l'échelle nationale, L'espoir sur roues de Hyundai a fait quatre dons de 100 000 $ directement à l'Alberta Children's Hospital Foundation, à la Stollery Children's Hospital Foundation, à la Jim Pattison Children's Hospital Foundation et à la Children's Hospital Foundation of Manitoba.

En primeur cette année

La nouveauté cette année est le partenariat de L'espoir sur roues de Hyundai de 2026 avec le Conseil C17, le réseau national des programmes canadiens d'hématologie, d'oncologie et de greffe de cellules souches pédiatriques.

Grâce à ce partenariat, L'espoir sur roues de Hyundai est fier d'annoncer une subvention de recherche supplémentaire de 250 000 $ au Dr Jongbok Lee, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en immunologie du cancer et professeur adjoint à l'Université de Calgary. Sélectionnées dans le cadre d'un processus d'examen national dirigé par le réseau de recherche du Conseil C17, les recherches du Dr Lee se concentrent sur le développement de thérapies cellulaires immunitaires novatrices pour les enfants atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA), une forme agressive de cancer pédiatrique difficile à traiter. L'objectif de ses recherches est de mieux contrôler la maladie et d'aider davantage d'enfants à devenir admissibles à des traitements avancés tels que la thérapie par lymphocyte T porteur de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T), une immunothérapie qui utilise les cellules immunitaires d'un patient pour identifier et détruire les cellules cancéreuses.

« Nos recherches visent à rendre plus accessible la thérapie cellulaire CAR-T qui sauve des vies et à réduire les temps d'attente pour les enfants qui en ont le plus besoin », a déclaré le Dr Lee. « Recevoir cette subvention est tellement significative. En tant que chercheur, le fait que nos travaux soient sélectionnés pour un financement dans le cadre de ce processus hautement compétitif renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons faire une différence significative dans la vie des enfants et des familles touchés par le cancer. »

Cet investissement en subventions de recherche s'ajoute aux quatre subventions d'impact de 100 000 $ de L'espoir sur roues de Hyundai versées à quatre centres d'oncologie pédiatrique de Calgary, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg.

« Déjà à notre deuxième année au Canada, nous avons pu constater l'extraordinaire résilience des enfants confrontés au cancer et le dévouement des équipes qui s'occupent d'eux », déclare Kirk Merrett, directeur de la planification du réseau, de la performance et de l'expérience client chez Hyundai Canada, et trésorier de L'espoir sur roues de Hyundai. « Les subventions de L'espoir sur roues de Hyundai ne se limitent pas au financement. Elles visent à soutenir les familles et les recherches révolutionnaires et à contribuer à un avenir où aucun enfant n'aura à faire face au cancer. »

L'espoir a quatre roues et un grand cœur

Chaque fois qu'un véhicule Hyundai neuf est vendu, une partie de cette vente aidera à financer L'espoir sur roues de Hyundai. Cela signifie que chaque Hyundai neuve sur la route représente plus qu'un véhicule familial ; c'est un symbole d'espoir pour les enfants et les familles du monde entier.

Au cœur de chaque événement de L'espoir sur roues de Hyundai se trouve la cérémonie des empreintes de mains, au cours de laquelle des enfants qui ont lutté contre le cancer laissent leurs empreintes de mains sur un véhicule Hyundai. Chaque empreinte de main représente une histoire de courage, de résilience et d'espoir, transformant le véhicule en un symbole puissant de la lutte contre le cancer infantile.

Les histoires qui nous motivent

Derrière chaque empreinte de main se trouve un enfant, une famille et une histoire de courage, de résilience et d'espoir. Ces cheminements nous rappellent pourquoi notre mission est importante et nous incitent à continuer de financer la recherche afin de faire progresser les soins et de soutenir les familles touchées par le cancer infantile.

Les histoires suivantes ne représentent que quelques-uns des enfants et des familles remarquables qui motivent L'espoir sur roues de Hyundai dans la lutte contre le cancer infantile.

Jim Pattison Children's Hospital Foundation -- Clarke a passé plus de trois ans à lutter courageusement contre une forme agressive de leucémie. Même si elle est décédée l'an dernier, son héritage continue d'inspirer les autres. Lors de la cérémonie des empreintes de mains de L'espoir sur roues de Hyundai le 12 août, sa mère, Cassandra Thiesen, a partagé le parcours de Clarke et l'impact des soins d'oncologie pédiatrique sur leur famille : « Le JPCH était notre deuxième foyer, » soulignait Cassandra. « Clarke serait tellement heureuse de savoir que L'espoir sur roues de Hyundai aide tous les autres enfants qui passent leurs journées à surmonter leurs difficultés. »

-- Clarke a passé plus de trois ans à lutter courageusement contre une forme agressive de leucémie. Même si elle est décédée l'an dernier, son héritage continue d'inspirer les autres. Lors de la cérémonie des empreintes de mains de L'espoir sur roues de Hyundai le 12 août, sa mère, Cassandra Thiesen, a partagé le parcours de Clarke et l'impact des soins d'oncologie pédiatrique sur leur famille : « Le JPCH était notre deuxième foyer, » soulignait Cassandra. « Clarke serait tellement heureuse de savoir que L'espoir sur roues de Hyundai aide tous les autres enfants qui passent leurs journées à surmonter leurs difficultés. » Children's Hospital Foundation of Manitoba -- Ce qui avait commencé par une simple visite à l'hôpital en août 2025 est vite devenu un cheminement qui a changé la vie d'Abby Snyder et de sa famille. Âgée d'à peine huit ans, Abby a reçu un diagnostic de lymphome de Burkitt de stade 4, un cancer agressif qui s'était propagé au-delà de ses ganglions lymphatiques. Pendant quatre mois à l'hôpital pour enfants HSC, Abby a subi un traitement intensif, comprenant quatre cycles de chimiothérapie, de nombreuses procédures et des soins constants de la part de son équipe médicale. Aujourd'hui, Abby est en rémission et prospère. Sa famille est profondément reconnaissante des soins empreints de compassion qu'elle a reçus et des partisans comme L'espoir sur roues de Hyundai, dont les investissements dans la recherche et le traitement du cancer pédiatrique contribuent à créer de meilleurs résultats pour les enfants confrontés au cancer.

-- Ce qui avait commencé par une simple visite à l'hôpital en août 2025 est vite devenu un cheminement qui a changé la vie d'Abby Snyder et de sa famille. Âgée d'à peine huit ans, Abby a reçu un diagnostic de lymphome de Burkitt de stade 4, un cancer agressif qui s'était propagé au-delà de ses ganglions lymphatiques. Pendant quatre mois à l'hôpital pour enfants HSC, Abby a subi un traitement intensif, comprenant quatre cycles de chimiothérapie, de nombreuses procédures et des soins constants de la part de son équipe médicale. Aujourd'hui, Abby est en rémission et prospère. Sa famille est profondément reconnaissante des soins empreints de compassion qu'elle a reçus et des partisans comme L'espoir sur roues de Hyundai, dont les investissements dans la recherche et le traitement du cancer pédiatrique contribuent à créer de meilleurs résultats pour les enfants confrontés au cancer. Alberta Children's Hospital Foundation -- Aydin Ali n'avait que sept mois lorsqu'il a été diagnostiqué d'un neuroblastome de stade 3 après que les médecins ont découvert une grosse tumeur enroulée autour de son estomac et de ses reins. Après avoir reçu une chimiothérapie intensive, une radiothérapie et des soins spécialisés à l'hôpital pour enfants de l'Alberta, et avoir surmonté d'énormes défis comme une paralysie temporaire et des problèmes de mobilité à long terme, Aydin est aujourd'hui un jeune homme de 17 ans sans cancer qui adore jouer au hockey sur luge. Son parcours témoigne de l'impact salvateur du traitement du cancer pédiatrique et de la recherche soutenue par les dons de L'espoir sur roues de Hyundai.

-- Aydin Ali n'avait que sept mois lorsqu'il a été diagnostiqué d'un neuroblastome de stade 3 après que les médecins ont découvert une grosse tumeur enroulée autour de son estomac et de ses reins. Après avoir reçu une chimiothérapie intensive, une radiothérapie et des soins spécialisés à l'hôpital pour enfants de l'Alberta, et avoir surmonté d'énormes défis comme une paralysie temporaire et des problèmes de mobilité à long terme, Aydin est aujourd'hui un jeune homme de 17 ans sans cancer qui adore jouer au hockey sur luge. Son parcours témoigne de l'impact salvateur du traitement du cancer pédiatrique et de la recherche soutenue par les dons de L'espoir sur roues de Hyundai. Stollery Children's Hospital Foundation -- Lorsque Noah, qui aura 13 ans le 20 août, souffrait de maux de dos persistants, ses parents l'ont amené chez le médecin où une radiographie a révélé une masse sur sa 12e côte. Cette masse a ensuite été diagnostiquée un ostéosarcome, une forme rare de cancer des os. Noah a partagé l'expérience de sa famille et l'impact des soins et du soutien qu'ils ont reçus à Stollery tout au long de sa lutte contre le cancer. L'histoire de Noah est un rappel puissant de l'importance de la recherche et des soins contre le cancer pédiatrique.

Ce n'est que le début

Alors que L'espoir sur roues de Hyundai poursuit son voyage dans l'Ouest canadien, la prochaine étape en Colombie-Britannique, où plus d'enfants et de familles seront célébrés, plus d'empreintes de mains seront créées et plus d'espoir sera délivré dans la lutte contre le cancer infantile. Grâce à davantage de subventions, de cérémonies d'empreintes de mains et de partenariats avec d'importantes fondations de lutte contre le cancer pédiatrique, Hyundai et ses 225 concessionnaires continueront de contribuer à faire progresser la recherche, à améliorer les soins et à apporter de l'espoir aux familles partout au Canada grâce à L'espoir sur roues de Hyundai. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur le chemin à venir.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

Chaque fois qu'un véhicule Hyundai neuf est vendu, une partie de cette vente aidera à financer L'espoir sur roues de Hyundai. En 2026, L'espoir sur roues de Hyundai continue d'étendre son impact à travers le Canada, en engageant plus de 4,1 millions de dollars dans la lutte contre le cancer pédiatrique, soutenu par Hyundai Auto Canada et son réseau de plus de 225 concessionnaires Hyundai à l'échelle nationale. Grâce à son nouveau partenariat avec le Conseil C17 du Canada, L'espoir sur roues de Hyundai contribue à faire progresser les essais cliniques et la recherche en oncologie pédiatrique par l'entremise d'un soutien financier dédié.

L'espoir sur roues de Hyundai est une fondation caritative enregistrée qui s'engage à trouver un remède contre le cancer infantile. Fondé au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai soutient les soins, la survie et la recherche contre le cancer pédiatrique grâce à des subventions et des dons avec impact. Lancé à l'origine aux États-Unis en 1998, L'espoir sur roues de Hyundai est devenu l'un des plus grands bailleurs de fonds à but non lucratif de la recherche sur le cancer pédiatrique aux États-Unis et au Canada.

Personnes-ressources, médias :

Nitish Bissonauth, directeur principal des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

Mohga Hassib, spécialiste des communications corporatives, Hyundai Auto Canada, [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.