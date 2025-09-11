Le programme d'oncologie pédiatrique Stollery est l'un des plus importants de l'Ouest canadien, offrant des soins complets aux enfants atteints de cancer et de troubles sanguins.

L'espoir sur roues de Hyundai poursuit son engagement de verser plus de 4 millions de $ en dons en 2025 afin de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada ; l'Hôpital pour enfants Stollery représente le huitième don de son année inaugurale.

EDMONTON, AB , le 11 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Hyundai Canada, par l'intermédiaire de sa fondation caritative L'espoir sur roues de Hyundai, a tenu sa cérémonie phare d'empreintes de main chez Southtown Hyundai et a remis un don de 100 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery. L'événement a célébré le courage des jeunes patients atteints de cancer et a soutenu le travail novateur de l'hôpital en oncologie pédiatrique.

De gauche à droite : Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration, et cadre dirigeant de L'espoir sur roues de Hyundai, Hyundai Canada; Sue McCoy, vice-présidente, philanthropie, Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery; et Kimberly Nykiforuk, mère de Luca, ambassadrice des patients en oncologie, Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery. (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.) L'espoir sur roues de Hyundai a fait un don de 100 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery afin de soutenir les programmes de lutte contre le cancer pédiatrique. (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.) L'événement a célébré le courage des jeunes patients atteints de cancer et a soutenu le travail novateur de l'hôpital en oncologie pédiatrique. (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

« Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'un don, mais aussi d'espoir », a déclaré Sue McCoy, vice-présidente de la philanthropie de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery. « Il est question de donner aux enfants atteints de cancer et à leur famille un plus grand nombre de moments de réconfort, un meilleur accès à des traitements révolutionnaires et plus de raisons de croire en un avenir plus sain. »

Le programme d'oncologie de l'Hôpital pour enfants Stollery est le principal prestataire de soins aux enfants atteints de cancer dans le nord de l'Alberta. Il offre une gamme complète de services hospitaliers et ambulatoires grâce à une équipe spécialisée et interdisciplinaire dédiée au traitement de toutes les formes de cancer chez l'enfant. L'approche intégrée de l'hôpital garantit que les enfants et leurs familles reçoivent des soins compatissants et spécialisés tout au long de leur parcours.

Pour commémorer le don, L'espoir sur roues de Hyundai a organisé sa cérémonie d'empreintes de main, une puissante tradition de la Fondation chez le concessionnaire local Southtown Hyundai. Lors de l'événement, les enfants touchés par le cancer ont été invités à placer leurs empreintes de main peintes sur un véhicule Hyundai blanc, aux côtés de leur famille, des équipes soignantes et des membres de la communauté. Chaque empreinte de main est un symbole de courage, d'unité et de lutte soutenue visant à mettre fin au cancer chez les enfants.

« Nous sommes honorés de soutenir le travail incroyable effectué à l'Hôpital pour enfants Stollery par l'intermédiaire de L'espoir sur roues de Hyundai », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada et cadre dirigeant de L'espoir sur roues de Hyundai. « Ensemble, nous stimulons le changement et donnons aux enfants une meilleure chance d'avoir un avenir sain. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme enregistré sans but lucratif, axé sur le financement de programmes de recherche et de soins pour les enfants atteints de cancer. Le don de 100 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery fait partie d'un engagement plus vaste de 4 millions de dollars que L'espoir sur roues de Hyundai fera en 2025 dans le but de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de redonner aux communautés où ses employés et ses clients vivent et travaillent, et de contribuer au progrès, une empreinte à la fois.

Au sujet de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery

(StolleryKids.com | @StolleryKids)

La Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery fait progresser les soins de santé des enfants de la région en finançant des soins spécialisés à l'Hôpital pour enfants Stollery et dans les communautés du nord de l'Alberta : équipement et installations de pointe; éducation spécialisée afin de former les cerveaux médicaux les plus brillants; recherche de pointe pour découvrir de nouveaux traitements et remèdes; et des programmes spécialisés améliorant les soins axés sur la famille, les services de toxicomanie et de santé mentale pour les enfants et les jeunes, ainsi que les résultats pour les patients et les familles. Ensemble, nous pouvons donner à tous les enfants la meilleure chance de vivre une vie longue et saine.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions, ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

