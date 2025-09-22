MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - C'est dans le cadre des activités soulignant l'anniversaire de monsieur Pierre Péladeau, fondateur de Québecor qui aurait eu 100 ans cette année, que l'entreprise inaugure aujourd'hui une exposition d'œuvres d'art tirées de sa collection personnelle, la Collection Québecor.

Offerte pour la toute première fois au grand public, cette collection est véritablement l'œuvre de Pierre Péladeau et elle prend tout son sens lorsque l'on regarde l'ensemble de ses choix et leur raison d'être, leur contexte. La collection nous révèle un peu plus qui était le personnage derrière cet ensemble d'œuvres, en dévoilant sa personnalité et sa sensibilité. Disparu depuis 1997, la pensée de M. Péladeau traverse le temps par les choix qu'il a fait des pièces de sa collection, qui continue de croître sous la gouverne de son fils Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Artistes locaux mis de l'avant

La Collection Québecor propose ainsi plusieurs paysages avec des œuvres de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, de Marc-Aurèle Fortin et de Stanley Morel Cosgrove, notamment. Pierre Péladeau avait une grande culture et une connaissance des mouvements artistiques ayant marqué le Québec, le grand public pourra donc y admirer des œuvres de Paul-Émile Borduas, de Jean-Paul Riopelle, de Jean-Philippe Dallaire et d'Alfred Pellan, à titre d'exemple. Il s'est également intéressé à l'art actuel, ayant notamment acquis des œuvres de Marcelle Ferron et d'Armand Vaillancourt. Par la suite, son fils Pierre Karl y a ajouté des œuvres formalistes et abstraites, dans la lignée automatiste, avec des créations de Françoise Sullivan, de Fernand Leduc et de Denis Juneau.

Se définissant comme un artiste des affaires, Pierre Péladeau s'émerveillait devant les talents exceptionnels des artistes qu'il côtoyait et qu'il encourageait, notamment dans le domaine des arts visuels. Il concrétisait fréquemment son admiration en leur achetant des œuvres, il le faisait généreusement, conscient d'avoir lui-même beaucoup reçu. Il était fier de soutenir ces artistes d'ici et de leur fournir l'élan nécessaire pour démocratiser leur art auprès de la population, et surtout pour voir grand, comme il le faisait dans le monde des affaires.

« C'est mon père qui a instauré notre culture d'engagement auprès de la communauté qui fait en sorte que nous participons chaque année à l'enrichissement de la société en soutenant près de 400 organismes du domaine de l'environnement, de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la santé, et bien sûr, de la culture. Cette superbe collection d'œuvres d'art en est certainement le reflet », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Première exposition publique de la Collection Québecor

Vernissage : lundi 22 septembre, 18h

Exposition ouverte au public du 23 septembre au 28 novembre 2025

Heures d'ouverture : 9h à 17h

Entrée libre

Espace musée Québecor

612, rue St-Jacques, Montréal

Métro Square-Victoria

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue Saint-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté plus d'une trentaine d'expositions et les œuvres de plus de 26 artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Fonderie Darling ou encore le Mois musées Montréal.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à la clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

