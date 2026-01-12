Le programme de créateur(-trice)s canadien(ne)s, qui entre dans sa deuxième année, accueille de nouveaux et nouvelles candidat(e)s.

TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Après le succès retentissant et l'engouement suscité par l'escouade Sephora Canada, le détaillant a annoncé aujourd'hui la deuxième édition très attendue du programme. Sephora Canada fait appel à des voix authentiques et passionnées qui incarnent l'appartenance et représentent diverses collectivités beauté partout au pays.

L’escouade Sephora Canada est de retour, à la recherche de la prochaine vague de créateurs et créatrices qui façonnent la culture de la beauté. (Groupe CNW/Sephora)

Les candidatures seront ouvertes le 19 janvier : dix créateur(-trice)s canadien(ne)s de partout au pays auront la chance de faire partie de la prochaine équipe Sephora. Chaque membre de l'escouade apportera un point de vue distinct, une approche créative et un lien avec son public, reflétant collectivement la diversité, l'individualité et les valeurs qui définissent Sephora Canada. La nouvelle équipe de l'escouade Sephora sera dévoilée au printemps 2026.

Au cours du partenariat, les membres sélectionné(e)s auront accès à des occasions de contenu, à des collaborations avec les marques, à du mentorat et à des événements de réseautage, ainsi qu'à une exposition à certaines des marques, fondateur(-trice)s et produits de beauté les plus convoités de l'industrie.

« La réaction à la première année d'existence de l'escouade Sephora Canada a renforcé ce que nous savions déjà : le Canada abrite une collectivité de personnes créatrices talentueuses et diversifiées », affirme Allison Litzinger, vice-présidente principale, Marketing chez Sephora Canada. « Alors que nous poursuivons sur cette lancée, nous continuons d'investir dans des créateur(-trice)s dont la voix incarne nos valeurs et notre conviction que la beauté nous unit tous et à toutes. Le prochain chapitre porte sur l'approfondissement des retombées, la création de liens et la poursuite de la croissance et de la célébration des collectivités incroyables que nos créateurs et créatrices représentent. »

L'escouade Sephora Canada invite les adeptes de la beauté de tout milieu, parcours et origine à postuler, accueillant les créateur(-trice)s qui partagent leur passion pour la beauté grâce à des histoires authentiques et à des liens significatifs sur Instagram, TikTok et YouTube. Bien que l'expérience en contenu beauté soit obligatoire, les créateurs et créatrices ayant des intérêts connexes dans des domaines comme le style de vie, la mode et le bien-être sont encouragé(e)s à postuler.

Les personnes candidates doivent être âgées d'au moins 18 ans et résider au Canada pour être admissibles. Pour en savoir plus sur l'escouade Sephora Canada et le processus de candidature, visitez le site https://www.sephorasquad.ca et suivez @sephoracanada sur Instagram.

À propos de Sephora :

Sephora est un détaillant de beauté de prestige reconnu mondialement. Grâce aux 52 000 membres de son personnel passionné oeuvrant dans 34 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous servons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout sur notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3 000 magasins et magasins phares, ainsi que notre commerce en ligne et nos plateformes numériques, où nous offrons une expérience personnalisée et immersive sur tous les points. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et de notre marque signature, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique et diversifié de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, en passant du parfum au maquillage, jusqu'aux soins pour les cheveux et la peau, et bien plus, alors que nous réinventons continuellement le monde de la beauté. Depuis notre création en 1969 à Limoges en France, et notre insertion dans le groupe LVMH en 1997, nous n'avons eu de cesse de chambouler l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons de sortir des sentiers battus pour mener à bien notre mission : promouvoir un monde d'inspiration et d'inclusion où chaque personne peut célébrer sa beauté.

SOURCE Sephora

Ressource média : Aubrey Farbstein, Middle Child, [email protected]