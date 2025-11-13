Lancé le 24 novembre prochain, ce partenariat marquera les débuts de Byredo chez Sephora Canada, offrant aux consommateur(-trice)s un accès à toutes les collections emblématiques.

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Byredo, la marque européenne de parfums et de produits de beauté définie par son art émotionnel et sa narration évocatrice, sera lancée chez Sephora Canada le 24 novembre 2025. Byredo sera disponible partout au pays sur Sephora.ca et dans certains magasins Sephora de Toronto et Montréal, ce qui permettra à un public canadien plus large de profiter de son univers olfactif, y compris ses créations parfumées les plus uniques.

Cette nouvelle présence en magasin offrira les collections Byredo de parfums d'intérieur et de parfums unisexes, y compris les favoris, dans les espaces beauté inspirants de confiance chez Sephora.

« Pour nous, chez Sephora Canada, les parfums reflètent un aspect très personnel; nous savons que certain(e)s de nos client(e)s en font une obsession et sont toujours à la recherche de marques qui suscitent de l'authenticité et qui créent des liens », affirme Jane Nugent, vice-présidente principale du marchandisage chez Sephora Canada. « Byredo le comprend et célèbre notre unicité en transformant les parfums en une façon d'exprimer ses souvenirs, ses émotions et son imagination. Offrir ces parfums emblématiques à la clientèle démontre notre engagement à repenser ce que les parfums de prestige signifient pour tout le monde au Canada. »

Fondée à Stockholm en 2006 par Ben Gorham, Byredo est devenue une icône mondiale du luxe moderne, reconnue pour ses détails minimalistes, sa profondeur culturelle et son engagement envers le design et la qualité. Ce partenariat reflète un engagement commun entre Sephora et Byredo pour offrir des expériences beauté centrées sur l'attention aux détails à la clientèle.

La clientèle canadienne aura accès aux parfums et créations maison les plus convoités par Byredo, dont des parfums emblématiques comme Mojave Ghost, Bal d'Afrique et Blanche.

Les canadien(-ne)s pourront commencer à se procurer les essentiels Byredo à partir du 24 novembre 2025 dans certains magasins, dont les magasins Sephora Sainte-Catherine (677, rue Sainte-Catherine Ouest) et les magasins Sephora Yorkdale (3401, rue Dufferin). Byredo sera également en vente en ligne sur le site Sephora.ca et sur l'appli Sephora Canada.

À propos de Byredo

Fondée à Stockholm en 2006 par Ben Gorham, Byredo crée et développe une gamme de parfums, de maquillage, de soins pour le corps et de produits pour la maison inspirés d'histoires significatives, du design et du savoir-faire. La philosophie de la marque est fondée sur la conversion des souvenirs et des émotions en expériences sensorielles qui remettent en question les principes du luxe. Byredo fait partie du Puig Beauty and Fashion Group.

À propos de Sephora

Sephora est un détaillant de beauté reconnu mondialement. Grâce aux 50 000 membres de son personnel passionné réparti(e)s dans 35 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous desservons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout dans notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3 200 magasins et magasins phares, en plus de nos plateformes de commerce en ligne et nos plateformes numériques offrant une expérience personnalisée et immersive sur tous les plans. Avec notre sélection de près de 500 marques ainsi que notre marque signature, Sephora Collection, nous proposons un assortiment unique de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, allant du parfum au maquillage, soins pour les cheveux, soins pour la peau, et bien plus, alors que nous réinventons constamment le monde de la beauté. Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et notre introduction au groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons à briser les conventions pour mener à bien notre mission d'étendre notre vision de la beauté dans le monde, et d'habiliter l'extraordinaire part de beau qui nous unit.

SOURCE Sephora