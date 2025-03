Les candidatures sont presque ouvertes pour le programme de créateurs canadiens du détaillant de produits de beauté

TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - Sephora Canada célèbre et sublime la beauté unique des Canadiens avec la présentation de sa toute première escouade canadienne. Le programme de créateurs locaux et créatrices locales est conçu pour accélérer la croissance des gens de talent canadiens émergents, favoriser la collectivité et représenter l'extraordinaire diversité qui définit le Canada.

Les candidatures pour Sephora Squad Canada sont officiellement ouvertes le 25 mars. (Groupe CNW/Sephora) Les candidatures pour Sephora Squad Canada sont officiellement ouvertes le 25 mars. (Groupe CNW/Sephora)

Le dépôt des candidatures pour inaugurer de l'Escouade Sephora Canada commencera le 25 mars. L'escouade sera composée de dix personnes adeptes de beauté, inspirantes, créatives et passionnées de toutes les origines et de collectivités de toute taille, chacune incarnant la diversité, l'authenticité et les valeurs de Sephora Canada. Engagé à promouvoir les personnes créatrices et les personnes sous-représentées, le programme invite les créateurs et créatrices de toute race ou ethnie, de tout âge et plus encore, en garantissant un espace véritablement inclusif au sein de la collectivité beauté.

Les personnes sélectionnées seront accueillies dans le monde de Sephora, grâce à des partenariats de contenu, à une exposition, à un mentorat et à un accès exclusif aux marques, aux fondateur(-trice)s, aux produits et aux événements locaux les plus convoités de l'univers de la beauté.

« Nous savions qu'il était temps de rassembler une escouade Sephora unique et fièrement canadienne, qui représente véritablement l'incroyable diversité de notre pays », déclare Allison Litzinger, vice-présidente principale du marketing chez Sephora Canada. « Avec notre toute première escouade Sephora Canada, nous mettons en lumière des créateurs(-trice)s émergent(e)s et diversifié(e)s qui incarnent cet esprit, en leur donnant une plateforme pour partager leurs histoires, une collectivité qui les soutient et un espace où ces personnes ont le sentiment d'être reconnues et célébrées. Nous nous réjouissons d'élargir et de faire progresser ce programme au Canada, en contribuant à développer et à façonner le paysage des personnes créatrices de beauté d'ici de manière significative et positive. »

L'Escouade Sephora Canada s'engage à promouvoir les créateurs et créatrices en devenir, passionné(e)s par la marque Sephora, en mettant l'accent sur les personnes innovantes de faible et moyenne importance retrouvées principalement sur Instagram, TikTok et YouTube. Bien qu'une expérience en matière de contenu beauté soit nécessaire, l'Escouade Sephora recherche également des personnes qui ont des intérêts dans le style de vie, la mode et le bien-être, et dans d'autres espaces créatifs, et qui reconnaissent que la beauté est profondément intégrée dans toutes les facettes de l'expression de soi.

Les personnes candidates doivent être âgées d'au moins 18 ans et résider au Canada pour être admissibles. Pour en savoir plus sur l'Escouade Sephora Canada et le processus de candidature, veuillez visiter le site https://www.sephorasquad.ca/fr-ca et suivre @sephoracanada sur Instagram.

À propos de Sephora Canada :

Sephora est un détaillant de beauté de prestige reconnu mondialement. Grâce aux 52 000 membres de son personnel passionné réparti(e)s dans 34 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous servons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout dans notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3000 magasins et magasins phares, en plus de nos plateformes de commerce en ligne et nos plateformes numériques offrant une expérience personnalisée et immersive sur tous les plans. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et de notre propre marque, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique et diversifié de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, en passant du parfum au maquillage, jusqu'aux soins pour les cheveux et soins pour la peau, et bien plus, alors que nous réinventons continuellement le monde de la beauté. Depuis notre naissance en 1969 à Limoges en France, et notre insertion dans le groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons de sortir des sentiers battus pour mener à bien notre mission : promouvoir un monde d'inspiration et d'inclusion où chaque personne peut célébrer sa beauté.

SOURCE Sephora

Ressource média : Annie Aponte-Berberiani, Middle Child, [email protected]