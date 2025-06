TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - Sephora Canada est fière de présenter, aujourd'hui, la toute première édition canadienne de l'Escouade Sephora, son programme unique d'influenceurs et d'influenceuses. L'Escouade met en vedette un groupe diversifié de dix personnes inspirantes qui reflètent l'authenticité et l'inclusivité de la collectivité de Sephora Canada.

Conçue pour accélérer la croissance de Canadiens et de Canadiennes de talent en émergence, favoriser un esprit de collectivité et représenter l'extraordinaire diversité qui définit le pays, l'Escouade Sephora offre à ses membres des partenariats de contenu, du mentorat ainsi qu'un accès exclusif aux marques, aux fondateur(-trice)s, aux produits et aux évènements locaux les plus convoités de l'univers de la beauté.

La période de dépôt des candidatures pour se joindre à l'Escouade Sephora s'est ouverte en mars. Fort de l'écho retentissant qu'il a reçu au sein de la collectivité canadienne de créateurs et créatrices, le programme a attiré des milliers de candidatures. Un tel intérêt témoigne non seulement de la portée du programme Escouade Sephora, mais surtout du bassin de talent remarquable de créateurs et de créatrices qui sont prêt(e)s à faire entendre leur voix et leur point de vue et qui aident à façonner la culture de la beauté sur des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube.

« L'Escouade Sephora a connu une réception véritablement formidable, souligne Allison Litzinger, vice-présidente principale, marketing, de Sephora Canada. Le processus de candidature a mis en lumière le talent créatif formidable qui réside au pays ainsi que le lien fort de la marque avec les créateurs et créatrices du Canada et la collectivité que nous avons bâtie. La présentation de la première Escouade officielle est une occasion très spéciale. J'ai hâte de découvrir ce que nous allons créer ensemble et de favoriser la croissance de ce programme au Canada. »

La cohorte de cette année est formée de personnes de tous les âges appartenant à des collectivités diverses et ayant des cultures et des expériences vécues différentes. Elle démontre que quelque chose de beau nous unit. Le contenu créatif de ses membres reflète des intérêts, des points de vue et une expertise divers tout en mettant en valeur la collectivité beauté dynamique et multidimensionnelle du pays.

Anahita : Je suis fermement résolue à tisser des relations significatives avec les membres de ma collectivité grâce à des tutoriels passionnants, des évaluations de produit sincères et des conseils judicieux.

Annie Kim : Bonjour, je suis Annie, une influenceuse beauté et mode de vie de Vancouver avec une expérience dans le domaine des soins infirmiers. Les soins pour la peau coréens ont éveillé ma passion pour la beauté. Maintenant, je partage mes évaluations sincères, des conseils de soins pour la peau et des rituels de maquillage de tous les jours sur TikTok et Instagram.

: Hermantha : Je m'appelle Hermantha et j'aime tout ce qui concerne la beauté, mais surtout les cheveux naturels. J'éprouve du plaisir à partager ma passion en célébrant ce qui nous rend uniques et en donnant à chaque personne les moyens d'être entièrement elle-même.

Karina : Je suis une créatrice et une entrepreneuse dont la passion est d'inspirer les femmes à améliorer leur vie grâce à la confiance, aux parfums et aux rituels quotidiens intentionnels. Reconnue pour mon approche de prestige de la beauté, de l'hygiène et du bien-être, je donne à mon auditoire les moyens de se sentir bien depuis l'intérieur et de se présenter sous son meilleur jour.

Karla Cruz : Je suis une artiste maquilleuse de Vancouver , et j'ai acquis ma popularité grâce à ma relation de confiance basée sur la gentillesse avec mon auditoire. Mon contenu est constitué d'évaluations de produits, de tutoriels, et même de trucs et d'astuces liés aux dernières tendances de l'industrie dans le domaine de la beauté (soins pour la peau, maquillage et parfum).

: Je suis une artiste maquilleuse de , et j'ai acquis ma popularité grâce à ma relation de confiance basée sur la gentillesse avec mon auditoire. Nilani : Bonjour, je m'appelle Nilani! Je suis une créatrice tamoule de Toronto qui aime parler de tout ce qui a trait au mode de la vie, des soins pour les cheveux et de la beauté à ce que je prépare dans ma cuisine!

BeautybyBanda : Je suis un artiste maquilleur et un créateur de contenu qui aime tout ce qui a trait à la beauté et au Blonzing. J'ai 21 ans et je vis à Toronto . Le maquillage est une façon d'exprimer ma personnalité et ma créativité.

Roslyn Griner : Ma mission est de redéfinir le vieillissement et de montrer aux femmes que leur deuxième acte peut être autant stimulant et enrichissant que leur premier. Je brise impunément les règles de la mode et je ne crois pas que cette dernière ait un âge limite. Je prodigue des conseils sur les soins pour la peau et la beauté en ciblant les femmes avec une peau mature. Je suis une amatrice friande de mise en force qui partage ses entraînements de Pilates, de Lagree, de cardiovélo et de haute intensité. Toujours moi-même et adepte de l'autodérision, je présente ma vie quotidienne et mon parcours de vie.

: Rym Nebbak : Faisant étalage de mes looks audacieux, d'une belle ambiance et de la beauté réelle, je suis votre source incontournable d'éclat et une reine impénitente du contenu!

Smrithi Dhanasekar : Enracinée dans la culture, motivée par la beauté et éternellement expressive. Je suis une créatrice sud-asiatique qui célèbre la culture par l'entremise de la beauté, de la mode et du mode de vie de façon authentique et parfois déjantée.

Apprenez à connaître les membres de l'Escouade Sephora Canada 2025 ici.

