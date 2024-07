- Le Canada sera représenté par trois athlètes aux Jeux paralympiques

- Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe composée de trois cavaliers et cavalières de paradressage et de leurs montures a été nommée pour représenter le Canada en sports équestres aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ont annoncé, vendredi, le Comité paralympique canadien et Canada Équestre.

Austen Burns et Happy Feet 3 - Grade I - Newry, IRE Jody Schloss et El Colorado - Grade I - Toronto, Ont. Roberta Sheffield et Fairuza - Grade II - Lincolnshire, GBR

Paris marquera une troisième participation aux Jeux paralympiques pour Sheffield et Schloss.

Sheffield, qui détient la double citoyenneté avec le Royaume-Uni, mais qui défend les couleurs du Canada sur la scène internationale, a fait ses débuts à Rio 2016 où elle a contribué à la 13e place par équipe remportée par le pays. À Tokyo 2020, elle s'est classée 12e en individuel et a terminé au 10e rang en équipe. Ayant concouru en grade III lors deux dernières éditions des Jeux, la cavalière a été reclassifiée plus tôt cette année et disputera maintenant les épreuves de grade II avec Fairuza à Paris.

« Je ne peux décrire ce que je ressens d'avoir été nommée au sein d'Équipe Canada, indique Sheffield, qui figure actuellement au septième rang du classement mondial en paradressage individuel (grade II) de la FEI. C'est un immense honneur de représenter mon pays, et ce fut un parcours incroyable avec des hauts et des bas. Rien ne se compare au fait de porter l'unifolié. »

Schloss, une athlète de grade I, a fait ses débuts aux Jeux de Londres 2012. Elle a par la suite représenté le Canada à Tokyo 2020 où elle a terminé à la 11e place. Son partenariat avec El Colorado est nouveau et en plein développement et il s'est révélé passionnant à observer tout au long de leur parcours vers Paris.

Sheffield et Schloss ont toutes les deux représenté le Canada aux Championnats du monde FEI de 2022 à Herning, au Danemark où Schloss s'est placée 13e en grade I et Sheffield, cinquième en grade III.

Concourant également en grade I, Burns fera ses débuts paralympiques avec son partenaire Happy Feet 3. Basé en Irlande du Nord, Burns est né à Vancouver et a commencé à monter à cheval à l'âge de trois ans à Langley, en Colombie-Britannique.

Afin d'être admissibles à participer aux compétitions para-équestres de Paris 2024, les tandems athlète-cheval sélectionnés devaient avoir réalisé la norme minimale d'admissibilité de la FEI aux épreuves déterminées au cours de la période de qualification. Les athlètes se sont qualifiés pour l'équipe sur la base de leurs résultats pendant la période de qualification interne, allant du 1er janvier au 1er juillet 2024.

« Nos trois athlètes ont travaillé avec acharnement pour arriver jusqu'ici, et nous attendons avec impatience la prochaine étape pour eux à Paris, indique Christine Peters, gestionnaire principale du programme de dressage olympique et paralympique chez Canada Équestre. Avec une équipe de soutien sur place, dont l'expérience paralympique est assez significative, ils auront la possibilité de performer au sommet de leur forme. Nous sommes très reconnaissants de toute l'aide que nous avons reçue des entraîneurs, des propriétaires, des grooms, des membres du personnel et des familles qui ont rendu cela possible. Nous sommes également reconnaissants du soutien reçu de nos partenaires de financement, y compris le Comité paralympique canadien, Sport Canada et À nous le podium. »

Aux Jeux paralympiques, trois épreuves de dressage sont disputées dans les sports équestres. Il s'agit d'une reprise individuelle et d'une reprise par équipe avec des mouvements imposés ainsi que d'une reprise libre où les cavaliers et cavalières choisissent leurs mouvements. Les athlètes concourent dans cinq catégories mixtes en fonction de leur niveau de handicap, allant des plus sévères aux plus légers : I, II, III, IV et V.

Aux Jeux de Paris, la compétition se déroulera au Château de Versailles. Burns, Schloss et Sheffield prendront part à l'épreuve individuelle, le 3 septembre et à l'épreuve par équipe, le 6 septembre. La reprise libre en individuel aura lieu le 7 septembre.

Le Canada a quatre médailles paralympiques en sports équestres à son palmarès. Lauren Barwick avait récolté l'or et l'argent à Beijing 2008, tandis que Karen Brain est double médaillée de bronze des Jeux d'Athènes 2004.

« Je suis très heureux d'accueillir Roberta, Jody et Austen au sein de l'Équipe paralympique canadienne pour les Jeux de Paris, déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. Roberta et Jody se présenteront à Paris avec beaucoup d'expérience à leur actif, et je suis certain que cette expérience leur permettra d'offrir un soutien à Austen qui en sera à ses premiers Jeux. Je leur souhaite de mener à bien leurs derniers préparatifs, et nous les appuierons jusqu'au bout. »

« Félicitations à nos trois athlètes nommés en sports para-équestres, ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. Roberta, Jody et Austen sont des cavaliers accomplis en paradressage, qui ont gagné leurs places pour Paris. Et quelle expérience ce sera de concourir dans l'emblématique Château de Versailles! Nous souhaitons à chacun d'eux la meilleure des chances et nous ne manquerons pas de les encourager. »

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

