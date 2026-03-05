SHERBROOKE, BC , le 5 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des gouverneurs de l'Université Bishop's a le plaisir d'annoncer la nomination de la Pre Kerry Hull au poste de vice-principale aux affaires académiques et à la recherche (VPAR) pour un mandat renouvelable débutant le 23 février 2026 et se terminant le 30 juin 2030. La Pre Hull est la première femme à occuper ce poste à l'Université Bishop's depuis sa fondation en 1843.

Dr. Kerry Hull, Vice-principale Affaires académiques et Recherche (Groupe CNW/Université Bishop's)

« Depuis son arrivée à Bishop's, la Pre Hull a développé une connaissance approfondie du fonctionnement de l'Université, de son modèle académique distinctif et de son écosystème de recherche en pleine évolution. Tout au long de son parcours, elle a fait preuve d'un leadership collaboratif, d'empathie et d'une réelle attention envers les membres de la communauté de Bishop's », souligne le Principal Sébastien Lebel-Grenier.

« L'expérience éducative offerte à Bishop's se distingue par la diversité et la profondeur des apprentissages, la collaboration interdisciplinaire, la recherche, la créativité, l'engagement significatif avec le corps professoral et le personnel, ainsi que les nombreuses occasions d'apprentissage expérientiel. La nomination de la Pre Hull contribuera à renforcer et à mettre en valeur le profil de Bishop's. »

La Pre Hull se réjouit à l'idée de poursuivre son travail avec les membres de la communauté de Bishop's. « Alors que notre communauté a contribué à l'élaboration du Plan stratégique, ma priorité sera de travailler en alignement avec la mission et les objectifs détaillés dans ce plan quinquennal : former les innovateurs et les leaders de demain grâce à la collaboration interdisciplinaire et à des occasions continues d'apprentissage par l'expérience. »

La Pre Hull a amorcé sa carrière à l'Université Bishop's en 1997 à titre de professeure adjointe après avoir complété un baccalauréat en sciences biologiques et un doctorat en endocrinologie à l'Université de l'Alberta. Depuis, elle a été promue professeure titulaire et a occupé divers postes, notamment celui de directrice du Département de biologie, de codoyenne intérimaire de la Faculté des arts et des sciences, de directrice intérimaire du Bureau de la recherche et des études supérieures, de doyenne de la Faculté des sciences, de doyenne de la Faculté des sciences naturelles et des mathématiques, de vice-principale associée à la recherche et de vice-principale aux affaires académiques et à la recherche par intérim.

La Pre Hull apporte au poste une vaste expérience en enseignement et en recherche. Elle a publié de nombreux travaux dans les domaines de la biologie moléculaire et de la pédagogie en physiologie. Elle est coauteure de nombreux manuels, dont la plus récente édition du manuel d'introduction à la biologie le plus utilisé au monde (Campbell Biology), et elle a également occupé la présidence de la Human Anatomy and Physiology Society.

Le Conseil des gouverneurs a procédé à la nomination de la Pre Hull lors de sa réunion du 20 février, suivant une recommandation du Principal Sébastien Lebel-Grenier et du comité de recherche de la VPAR. Elle succède au Pr Andrew Webster, qui a occupé ce poste de 2022 à 2025.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843, l'Université Bishop's est une institution anglophone unique axée principalement sur le premier cycle, située sur le territoire traditionnel du peuple abénaki (W8banakiak wdakiw8k), dans la magnifique région des Cantons-de-l'Est au Québec. Son campus de 550 acres offre une expérience éducative immersive au sein d'une communauté soudée.

Avec environ 2 600 étudiantes et étudiants à temps plein, Bishop's favorise un engagement académique profond grâce à des parcours personnalisés, des classes de petite taille et des relations étroites entre professeurs et étudiants. L'Université propose plus de 100 programmes répartis dans cinq facultés : arts, lettres et humanités, sciences sociales, sciences naturelles et mathématiques, administration et éducation.

Depuis plus de 180 ans, Bishop's forme des leaders et des agents de changement grâce à l'apprentissage interdisciplinaire, aux expériences pratiques et à un solide soutien à la réussite étudiante. Que ce soit par l'étude à l'étranger, la recherche, le sport universitaire ou l'apprentissage par la pratique, les étudiantes et étudiants de Bishop's sont encouragés à viser l'excellence académique et le développement personnel dans un environnement inclusif et dynamique.

SOURCE Université Bishop's

DEMANDES MÉDIAS : Sonia Patenaude, gestionnaire des communications - Université Bishop's, 8193422587, [email protected]