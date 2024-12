CALGARY, AB, le 30 déc. 2024 /CNW/ - Le 13 novembre 2024, dans le cadre d'une opération policière conjointe entre la Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service de police de Calgary, des agents de l'ASFC et des membres de l'Équipe intégrée de la police des frontières en Alberta ont saisi 189 kg de cocaïne à la suite de l'examen secondaire d'un camion commercial qui cherchait à entrer au Canada au point d'entrée de Coutts. La valeur en gros approximative des drogues est d'environ 2 millions de dollars.

L'Équipe intégrée de la police des frontières a pour mandat de renforcer l'intégrité et la sécurité entre les points d'entrée désignés de la frontière canado-américaine en identifiant et en interceptant les personnes, organisations et marchandises liées à des activités criminelles, et en menant des enquêtes à leur sujet.

Tous les partenaires participent à l'enquête criminelle en cours.

Citations

« La sécurité des Canadiennes et des Canadiens est la priorité absolue de la Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest. Grâce au soutien de différents organismes d'application de la loi, nous avons réussi à empêcher à des drogues dangereuses d'entrer au Canada et de nuire à nos collectivités. »

- Le surintendant Sean Boser, officier responsable de la Lutte fédérale contre le crime organisé et grave et de l'Intégrité des frontières - Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest, Alberta

« Je tiens à féliciter nos agents de l'ASFC, qui empêchent à des stupéfiants illicites de franchir nos frontières et qui perturbent les réseaux criminels. Effectuée en collaboration avec nos partenaires de l'application de la loi, la GRC et le Service de police de Calgary, cette saisie importante illustre une fois de plus la façon dont nous protégeons les frontières du Canada et dont nous empêchons les drogues de se retrouver dans nos collectivités. »

- Ben Tame, directeur, District du Sud de l'Alberta et du Sud de la Saskatchewan, Agence des services frontaliers du Canada

« Nos efforts de lutte contre le trafic de drogues reposent en grande partie sur notre collaboration étroite avec nos organismes d'application de la loi partenaires, dont l'ASFC et la GRC. La quantité importante de drogues saisies aurait sans aucun doute pu causer de graves dommages dans notre collectivité. »

- Le surintendant Jeff Bell, Division des opérations criminelles et du renseignement, Service de police de Calgary

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

