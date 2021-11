TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - L'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la région du grand Toronto (RGT) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a porté quatre accusations contre Nishanthan Gunapalan (38 ans), de Markham (Ontario), pour avoir sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs, en violation de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes.

Dans le cadre d'une enquête, la GRC a reçu une communication de la part du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) faisant état de la non-conformité d'une entreprise identifiée comme 2460753 Ontario Inc, opérant sous le nom de Saiesan Money Transfer. L'entreprise, située au 117-6500, avenue Steeles East, à Toronto (Ontario), est inscrite auprès de CANAFE en tant qu'entreprise de services monétaires détenue et exploitée par Nishanthan Gunapalan. M. Gunapalan aurait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs au CANAFE, contrairement à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

M. Gunapalan doit comparaître devant la Cour de justice située à l'ancien hôtel de ville de Toronto, 60, rue Queen West, Toronto (Ontario), le 16 décembre 2021.

Les Équipes intégrées d'enquête sur le blanchiment d'argent de la GRC ont été créées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec en décembre 2020, rassemblant l'expertise de divers organismes pour traiter des cas très médiatisés et faire avancer les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les produits de la criminalité à l'échelle nationale. L'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la RGT demeure déterminée à enquêter sur les infractions énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans le but d'atténuer le risque associé au non-respect de la loi et d'empêcher les délinquants de financer et de faire avancer des réseaux criminels par le biais d'activités de blanchiment d'argent. -Sergent Dale Duchesne, sous-officier responsable de la Division O de l'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la RGT de la GRC.

La GRC tient à remercier le CANAFE, ainsi que Homeland Security Investigations et l'Agence des services frontaliers du Canada pour leurs contributions dans le cadre de cette enquête.

Si vous avez des renseignements au sujet du blanchiment d'argent ou toute autre activité criminelle, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, communiquer avec la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020, ou faire un signalement anonyme par l'entremise d'Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), en tout temps.

Renseignements: Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario), 905 876-9640, Adresse courriel : [email protected]

