TORONTO, 6 avril 2023 /CNW/ - BLUETTI, un important fournisseur de centrales électriques portatives, est fier d'annoncer que ses produits EP600 et la station d'énergie AC500 ont remporté le prestigieux prix Red Dot Design Award 2023. Le prix reconnaît la conception exceptionnelle des deux produits et l'innovation et l'excellence de l'équipe de conception de BLUETTI.

Le Red Dot Design Award est l'un des concours de design les plus renommés au monde, et il attire des milliers de candidatures de différents pays et de diverses industries. Ce prix récompense les produits qui font preuve d'une conception, d'une qualité et d'une innovation exceptionnelles. L'obtention de ce prix est une réalisation importante pour BLUETTI et démontre l'engagement de l'entreprise à créer des produits qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi esthétiques.

L'EP600 et B500 est le plus récent système de stockage d'énergie de BLUETTI qui utilise l'énergie solaire pour fournir une énergie propre et fiable aux ménages. Aujourd'hui, ce système, dont le lancement est une réussite, est entré dans des milliers de foyers européens. Il est conçu pour une utilisation sur réseau ou hors réseau, est facile à installer (aucun montage mural requis) et à faire fonctionner. Grâce à sa conception modulaire élégante et pratique et à sa technologie de pointe, c'est la solution idéale pour atteindre l'autonomie énergétique de façon durable.

La station d'énergie AC500 et les batteries B300S constituent une centrale électrique modulaire pour une alimentation de secours à la maison ou la vie hors réseau. Ce système utilise des batteries fiables LiFePo4 qui ne contiennent pas de métaux lourds nocifs et une technologie avancée pour permettre une recharge rapide, une fonction de phase auxiliaire et une protection ASI. Il présente un design simple, mais esthétique, et une performance supérieure, un véritable mariage de fonctionnalité et de beauté.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le prix Red Dot Design Award 2023, a déclaré Jame Ray, porte-parole de BLUETTI. Notre équipe de conception a travaillé sans relâche pour créer des produits qui non seulement donnent de bons résultats, mais qui ont aussi belle apparence. Ce prix témoigne de son travail acharné et de son dévouement, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. »

BLUETTI a remporté ce prix à plusieurs reprises pour ses produits énergétiques novateurs et écologiques. L'innovation, la durabilité et l'excellence sont inscrites dans son ADN. L'EP600 et l' AC500 sont actuellement en vente sur le site Web de BLUETTI, et ils sont assortis respectivement d'une garantie de 10 ans et de 4 ans.

À propos de BLUETTI

Depuis le tout début, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout au monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/.

