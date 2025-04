Le système Apex 300 est conçu pour un démarrage simple et peut être intégré pour créer un écosystème énergétique plus intelligent.

TORONTO, 20 avril 2025 /CNW/ -- BLUETTI, un innovateur de premier plan dans le domaine du stockage d'énergie propre, a officiellement ouvert la période de précommande de son nouveau système de stockage d'énergie Apex 300, conçu pour répondre aux besoins changeants en matière de secours domestique, de vie hors réseau et d'alimentation mobile. Les premiers clients peuvent accéder à des avantages exclusifs grâce au programme de prélancement de BLUETTI, qui se déroule du 16 avril au 7 mai, ou se joindre à la communauté mondiale d'Apex 300. Le produit sera officiellement lancé sur Indiegogo le 8 mai à 11 h (HE).

Le système Apex 300 offre une capacité de 2 764,8 Wh et une puissance continue de 3 840 W dans un design compact et prêt à l'emploi. Équipé d'une sortie double de 120 V/240 V, il alimente 99 % des appareils électroménagers, des réfrigérateurs et des machines à laver aux outils électriques et aux climatiseurs. Il s'agit de la première station d'alimentation portable au monde dotée d'une capacité de passage de 50 A/12 000 W et un véritable onduleur sans interruption de 0 ms, ce qui la rend idéale pour l'utilisation planifiée et l'intervention d'urgence.

Grâce à son drain inactif de 20 W CA à latence ultra-faible, le système Apex 300 est l'un des systèmes les plus efficaces de sa catégorie. Il prolonge considérablement le temps d'exécution des réfrigérateurs, des appareils de ventilation en pression positive continue et d'autres appareils essentiels pendant les pannes d'électricité. Conçu avec des éléments de batterie LiFePO de deuxième génération de qualité automobile, le système offre jusqu'à 17 ans d'utilisation fiable.

Ce qui distingue Apex 300, c'est son écosystème extensible, qui comprend notamment :

Batteries B300/B300S/B300K - ajoutez une capacité de stockage d'énergie

- ajoutez une capacité de stockage d'énergie Contrôleur SolarX 4K - prend en charge une puissance solaire de 4 000 W

- prend en charge une puissance solaire de 4 000 W Boîtier de distribution intelligent AT1 - automatise la consommation d'énergie à domicile

- automatise la consommation d'énergie à domicile Hub A1/Hub D1 - permet des mises à niveau parallèles ou en courant continu du système

À grande échelle, un système Apex 300 à trois unités avec 18 batteries B300K peut atteindre une capacité de 58 000 Wh et une puissance de sortie de 11 520 W, ce qui suffit pour faire fonctionner une maison pendant une semaine. Il prend en charge une entrée solaire jusqu'à 30 720 W, s'intègre aux onduleurs utilisés sur les toits et offre un contrôle intelligent au moyen de l'application BLUETTI, y compris des modes de priorisation de la charge intelligente et d'alerte météorologique.

Pour les configurations hors réseau ou en VR l'Apex 300 est équipé de ports NEMA TT-30R et 14-50R, de prises de courant c.a. standard et d'une charge facile au moyen de panneaux solaires, de chargeurs de VE, de génératrices de gaz ou d'alternateurs de véhicule.

À propos de BLUETTI

Fondée dans le but d'offrir une énergie propre et accessible à tous, BLUETTI est devenue une marque de stockage d'énergie de confiance dans plus de 110 pays. Grâce à des programmes comme LAAF (Lighting An African Family), l'entreprise continue d'innover dans un but précis, en fournissant de l'électricité durable aux maisons, aux chalets éloignés et aux collectivités hors réseau partout dans le monde.

