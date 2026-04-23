QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse où le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, effectuera une annonce, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, concernant le Port de Québec.

Le ministre Lightbound sera accompagné de représentants du Port de Québec, de la Ville de Québec et d'autres représentants élus.

Date : Le vendredi 24 avril 2026

Heure : 10 h 00

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en communiquant avec [email protected] en indiquant leur nom, leur organisation, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone.

Suivez-nous sur « X » (@Frontierecan), Instagram, joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du Ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement et Lieutenant du Québec, [email protected], 343-543-5391