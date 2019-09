L'énénement en vedette de Portes ouvertes Ontario à la centrale électrique Canadian Niagara Power Generating Station

Accès gratuit pendant une journée à la centrale électrique Canadian Niagara Power Generating Station , dans le cadre du programme Portes ouvertes Ontario de la Fiducie du patrimoine ontarien.

, dans le cadre du programme Portes ouvertes de la Fiducie du patrimoine ontarien. Visite en coulisses des espaces intérieurs rarement vus de la centrale électrique historique au bord des chutes Horseshoe.

Préinscription requise et billets disponibles en ligne à compter du 25 septembre.

NIAGARA FALLS, ON, le 24 sept. 2019 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien s'associe avec Parcs du Niagara pour présenter une expérience inoubliable - l'accès exclusif pendant une journée, le samedi 26 octobre, à l'impressionnante centrale électrique Canadian Niagara Power Generating Station - dans le cadre du programme Portes ouvertes Ontario d'envergure provinciale. Situé sur la rivière Niagara juste au-dessus du bord de la chute Horseshoe canadienne, cet événement Portes ouvertes Ontario ouvre littéralement les portes en cuivre géantes de la centrale sur une partie sensationnelle du patrimoine ontarien.

Les invités prendront part aux visites en coulisses de l'intérieur de la centrale électrique mise hors service, qui n'est actuellement pas ouverte au public, ce qui comprend l'accès à l'énorme salle intérieure des génératrices abritant les 11 génératrices d'origine, aux aires de bureau revêtues de marbre, à la salle de commande d'origine, aux balcons et plus encore.

Quoi : Événement Portes ouvertes Ontario à la centrale électrique Canadian Niagara Power Quand : Samedi 26 octobre, de 11 h à 16 h * Où : Canadian Niagara Power Generating Station

7005 Niagara Parkway

Niagara Falls (Ontario) Stationnement : Stationnement payant disponible au terrain de stationnement du parc (inclure l'adresse et le code postal pour le GPS et la localisation) * Préinscription requise



Construite en 1905, la centrale électrique Canadian Niagara Power fut la première grande centrale électrique sise du côté canadien des chutes Niagara. Le bâtiment représente un exemple important de conception architecturale, de conception technique et d'aménagement paysager, le tout fonctionnant en harmonie pour créer un point de repère visuel unifié compatible avec le cadre naturel remarquable du parc. On le remarque dans la conception intérieure et extérieure spectaculaire du bassin d'admission, les longs et compacts matériaux en pierre naturelle et le toit en tuile de terre cuite vert foncé.

Outre ces magnifiques attributs, la Canadian Niagara Power fut l'une des premières centrales électriques à entreprendre un grand projet de tunnel avec une précision considérable. Abritant 11 conduites forcées verticales, l'eau provenant de la rivière Niagara entrait par le bassin d'admission et chutait de 180 pieds (54,8 mètres) avant d'être rejetée dans un tunnel de 2 000 pieds (609,6 mètres) qui se vidait dans la rivière Niagara inférieure, directement au pied des chutes Horseshoe.

La Canadian Niagara Power est demeurée en exploitation, desservant les régions de Fort Erie, Ontario et Buffalo, New York, jusqu'en 2006, année où elle a été mise hors service. La Commission des parcs du Niagara a acquis la propriété de la Canadian Niagara Power en 2009 et explore actuellement des options pour la réutilisation future du bâtiment historique.

Dans le cadre du programme Portes ouvertes Ontario, qui vous est présenté en partenariat avec Parcs du Niagara et la Fiducie du patrimoine ontarien un certain nombre de billets seront disponibles pour cet événement public exclusif et gratuit. Les billets pourront être réservés en ligne à compter de mercredi le 28 septembre. Les invités doivent réserver un billet un créneau horaire à l'avance. Pour obtenir de plus amples renseignements et réserver un billet, veuillez consulter le site niagaraparks.com/doorsopen.

Citation

Citation de la présidente de Parcs du Niagara Sandie Bellows : « Nous sommes fiers de nous associer à la Fiducie du patrimoine ontarien et son programme Portes ouvertes Ontario pour offrir aux invités la rare occasion de voir de près la spectaculaire centrale électrique Canadian Niagara Power Generating Station. Cet événement marque également un pas en avant alors que nous examinons des options pour la réutilisation future de la centrale électrique afin que nous puissions continuer de partager son incroyable histoire avec les millions d'invités qui visitent Niagara Falls chaque année. »

Citation de la présidente du conseil ou directrice générale de la FPO : « S'associer à Parcs du Niagara permet à la Fiducie du patrimoine ontarien d'ouvrir les portes sur une partie vraiment magnifique et rarement vue de notre patrimoine industriel et culturel à la Canadian Niagara Power Generating Station dans le cadre de Portes ouvertes Ontario. Chaque année, des événements gratuits Portes ouvertes Ontario aux quatre coins de la province présentent des bâtiments, des espaces naturels, des infrastructures et des paysages culturels qui façonnent et définissent nos communautés. »

Liens

Pour les biens numériques et le PDF du communiqué de presse conjoint, consultez notre boîte de dépôt Portes ouvertes Ontario Canadian Niagara Power.

Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien est un organisme relevant du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Son mandat consiste à identifier, à protéger, à faire connaître et à conserver le patrimoine de l'Ontario sous toutes ses formes. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

La Fiducie du patrimoine ontarien a lancé le programme Portes ouvertes Ontario en 2002, et a depuis travaillé avec les communautés dans toute la province pour amener les Ontariens dans les coulisses de lieux patrimoniaux sensationnels et raconter les histoires locales uniques et intéressantes qui composent l'histoire et le patrimoine de cette province. Il y a une histoire à découvrir (ou à redécouvrir) derrière chaque porte, et avec les douzaines d'événements et les centaines de sites présentés chaque année, Portes ouvertes Ontario est réellement une aventure sans fin!

À propos de Parcs du Niagara

Depuis sa création en 1885, Parcs du Niagara est demeuré un organisme autofinancé du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario, à qui l'on a confié le mandat de préserver et de protéger les terres entourant les chutes Niagara et la rivière Niagara. Aujourd'hui, Parcs du Niagara comprend des jardins, une école d'horticulture, des terrains de jeux, des parcours de golf, des restaurants, des lieux patrimoniaux et historiques, des boutiques de cadeaux et, bien entendu, les chutes Niagara. Bref, des paysages naturels, de l'histoire, du plaisir en famille, des randonnées pédestres, des délices culinaires, des attractions et de l'aventure.

