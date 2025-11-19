KINGSTON, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a annoncé aujourd'hui une amélioration de son assurance collective avec le lancement de myStrength, offerte par Teladoc Health Canada. Cette plateforme numérique personnalisée de bien-être mental sera offerte aux personnes participantes bénéficiant du service de télémédecine dans le cadre de leur régime d'assurance collective de l'Empire Vie à compter du 1er décembre 2025.

Accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à plus de 1 100 activités et outils fondés sur des données probantes, pour une assistance à tout moment, où que vous soyez. (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie)

Il y a 28 % des personnes participantes qui disent vouloir améliorer leur santé mentale, mais cette proportion grimpe à 41 % lorsque l'on s'intéresse aux personnes participantes âgées de 18 à 34 ans, selon le sondage sur les soins de santé 2025 de Benefits Canada .

Cet ajout renforce l'engagement de l'Empire Vie à fournir des solutions intelligentes qui simplifient l'administration des régimes d'assurance collective pour les gestionnaires des ressources humaines, tout en offrant des soins accessibles et à grand impact aux personnes participantes à l'échelle du Canada.

« Dans le marché concurrentiel des talents d'aujourd'hui, les employeurs cherchent des moyens rentables d'offrir des avantages sociaux réellement significatifs », affirme Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et marketing, Solutions d'assurance collective. « En offrant myStrength avec le service de télémédecine à nos personnes participantes, on ne se contente pas de donner accès à une nouvelle trousse à outils, on procure un avantage stratégique. C'est une solution très appréciée et facilement accessible. Elle augmente la valeur de nos régimes, favorise l'engagement et témoigne d'une véritable culture de bienveillance, sans augmenter la prime de la cliente ou du client. »

Une solution personnalisée pour les membres du personnel d'aujourd'hui

La plateforme numérique myStrength, détenue et exploitée par Teladoc Health Canada, est conçue pour offrir en tout temps un soutien immédiat et autogéré pour les problèmes de santé mentale courants, comme le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, la douleur chronique et la dépression. La plateforme répond à la demande croissante de services de santé mentale flexibles, une tendance majeure sur le marché du travail canadien.

Principales caractéristiques qui favorisent l'engagement des membres du personnel et la valeur que cela représente pour les chefs d'entreprise :

Une accessibilité permanente : les personnes participantes bénéficient d'un accès privé en tout temps à plus de 1 100 activités et outils fondés sur des données probantes, ce qui leur permet de bénéficier d'un soutien à tout moment et n'importe où, peu importe le lieu où elles se trouvent ou le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous dans le système de soins de santé public.

les personnes participantes bénéficient d'un accès privé en tout temps à plus de 1 100 activités et outils fondés sur des données probantes, ce qui leur permet de bénéficier d'un soutien à tout moment et n'importe où, peu importe le lieu où elles se trouvent ou le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous dans le système de soins de santé public. Un soutien personnalisé : les personnes participantes reçoivent des suggestions d'activités sur mesure après avoir répondu à un rapide questionnaire dans l'application.

les personnes participantes reçoivent des suggestions d'activités sur mesure après avoir répondu à un rapide questionnaire dans l'application. Une plateforme très bien notée : les données de Teladoc Health Canada montrent un taux de satisfaction de 96 % des personnes utilisatrices qui considèrent à 82 % que la plateforme est aussi efficace qu'une thérapie en personne , ce qui donne aux gestionnaires des ressources humaines confiance en la qualité de la solution.

les données de Teladoc Health Canada montrent un taux de satisfaction de , ce qui donne aux gestionnaires des ressources humaines confiance en la qualité de la solution. Une orientation numérique : la plateforme comprend une accompagnatrice ou un accompagnateur dans l'application qui fournit des conseils en mode asynchrone, des recommandations personnalisées et une aide au suivi des progrès, offrant ainsi un élément essentiel de soutien sans augmenter la charge administrative de l'employeur.

L'ajout de myStrength souligne la mission de l'Empire Vie d'être chef de file en matière de solutions qui aident la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance.

À propos de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 septembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,5 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.

