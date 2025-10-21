Plateforme numérique conviviale pensée pour répondre aux besoins des PME

KINGSTON, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a le plaisir d'annoncer le lancement national de sa plateforme de services d'épargne-retraite collectifs (plateforme SRC). Cette plateforme, qui a été déployée dans la dernière année auprès d'une clientèle sélectionnée, est désormais accessible dans tout le Canada.

Une plateforme entièrement numérique et un service exceptionnel synonymes de facilité et de simplicité.

La plateforme numérique SRC innovante de l’Empire Vie a été conçue pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises. (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie) Des portails conçus intuitivement pour les conseillères et les conseillers, les employeurs et les personnes participantes permettent de gagner du temps en simplifiant les choix et les tâches administratives. (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie)

La plateforme SRC de l'Empire Vie a été pensée pour répondre expressément aux besoins des petites et des moyennes entreprises (PME) ainsi qu'à ceux des membres de leur personnel :

La technologie avancée et l'expérience client numérique moderne permettent aux conseillères et aux conseillers de procéder à l'adhésion des promoteurs de régime en quelques minutes, et à la conception du régime en temps réel : le régime est donc instantanément opérationnel. La même rapidité d'exécution s'applique à l'adhésion des membres du personnel.

« Leur régime est bien conçu, flexible et facile à utiliser, dit Andrew Noble, directeur général, Service d'épargne collective chez benefitsConnect Canada, l'un des premiers à l'adopter. La simplicité et la facilité d'administration sont indispensables, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas d'une grande équipe aux Ressources humaines. Je ne crois pas avoir pris plus de 10 minutes pour mettre en place le régime d'un client, ce qui est vraiment incroyable. »

Aider la clientèle à se démarquer sur un marché des talents concurrentiel

L'épargne-retraite est la priorité numéro 1 de la population canadienne, après le paiement des dépenses courantes, selon le 2025 Canadian Retirement Survey (sondage sur la retraite au Canada de 2025, version anglaise seulement) publié par HOOPP et Abacus Data.

« Le stress financier est en hausse et les Canadiennes et les Canadiens se tournent vers leur employeur pour obtenir de l'aide, déclare Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et marketing, Solutions d'assurance collective. Un régime d'épargne-retraite collectif peut être un moyen rentable pour les employeurs d'aider les membres de leur personnel à atteindre leurs objectifs d'épargne. Lorsque les personnes se paient en premier à l'aide de cotisations salariales, l'épargne devient automatisée, plus facile et moins stressante. »

« Offrir un régime d'épargne-retraite collectif peut aussi donner aux employeurs un avantage concurrentiel pour attirer et fidéliser les talents, note Christine Wyatt, vice-présidente, Distribution, Solutions d'assurance collective. C'est un élément clé d'une offre d'avantages sociaux complète. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 juin 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19,7 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

