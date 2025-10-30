KINGSTON, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :

Catégorie Date d'inscription Date de

versement Dividende par

action Actions ordinaires 14 novembre 2025 5 décembre 2025 21,57 $ Actions privilégiées à taux

rajusté et à dividende non

cumulatif, série 3 18 décembre 2025 17 janvier 2026 0,3866875 $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi fiscale provinciale semblable.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 septembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,5 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

