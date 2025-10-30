L'Empire Vie déclare des dividendes pour le troisième trimestre de 2025 English

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

30 oct, 2025, 15:42 ET

KINGSTON, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :

Catégorie

Date d'inscription

Date de
versement

Dividende par
action

Actions ordinaires

14 novembre 2025

5 décembre 2025

21,57 $

Actions privilégiées à taux
rajusté et à dividende non
cumulatif, série 3

18 décembre 2025

17 janvier 2026

0,3866875 $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi fiscale provinciale semblable.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 septembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,5 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]

