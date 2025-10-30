Faits saillants du troisième trimestre de 2025 (par rapport au troisième trimestre de 2024)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 93 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 177 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 94,60 $ (comparativement à 179,88 $)

KINGSTON, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 93 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2025. Ce résultat élevé reflète le solide résultat financier net des activités d'assurance et de placement, grâce à l'incidence positive des fluctuations des taux d'intérêt. Bien que le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires ait diminué de 84 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2024, cette baisse est principalement attribuable à un résultat financier net des activités d'assurance et de placement encore plus favorable au cours de la période comparable. De plus, les effets des mises à jour des hypothèses ont été plus favorables au troisième trimestre de 2024 qu'au cours de la période actuelle.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons enregistré une solide croissance des nouvelles ventes et des nouveaux dépôts dans nos secteurs de l'assurance et des placements. Les actifs de fonds distincts ont connu une croissance continue, dépassant les 10 milliards de dollars ce trimestre, a déclaré Mark Sylvia, président et chef de la direction. Notre ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) demeure également très élevé en raison de la solidité de nos assises financières. »

Faits saillants financiers



Troisième trimestre Cumul annuel (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2025 2024 2025 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 93 $ 177 $ 195 $ 265 $ Résultat par action - de base et dilué 94,60 $ 179,88 $ 198,36 $ 268,68 $



30 septembre 30 juin 31 mars 31 décembre 30 septembre Autres faits saillants financiers 2025 2025 2025 2024 2024 Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(1) 12,3 % 17,6 % 18,1 % 17,4 % 24,0 % Ratio total du TSAV 145 % 142 % 140 % 151 % 154 %

(1) Voir la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS.

Le tableau ci-dessous fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2025 et 2024.



Pour les trimestres clos les Pour les périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars) 30 septembre 2025 30 septembre 2024 30 septembre 2025 30 septembre 2024









Résultat des activités d'assurance







Produits d'assurance 386 $ 357 $ 1 138 $ 1 048 $ Charges découlant des activités d'assurance (333) (271) (942) (852) Résultat des activités d'assurance 53 86 196 196 Reprise nette (charge nette) découlant des contrats de réassurance détenus (10) (24) (44) (53) Résultat financier net des activités d'assurance 43 62 152 143









Résultat financier des activités d'assurance et de placement







Résultat de placement, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Produits de placement 222 502 319 481 Variation des contrats de placement (10) (19) (22) (25) Résultat de placement net, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 212 483 297 456 Résultat financier des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Contrats d'assurance (93) (289) (85) (184) Contrats de réassurance détenus (5) 25 1 30 Résultat financier net des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts (98) (264) (84) (154) Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts







Résultat de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts 585 609 1 042 1 068 Résultat financier des activités d'assurance attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts (585) (609) (1 042) (1 068) Résultat financier net des activités d'assurance et de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts -- -- -- -- Résultat financier net des activités d'assurance et de placement 114 219 213 302









Autres produits et charges







Produits tirés des frais et autres 10 8 27 31 Charges non liées à l'assurance (31) (27) (101) (81) Charges d'intérêt (4) (4) (13) (12) Total des autres produits et charges (25) (23) (87) (62)









Résultat net avant impôts 132 258 278 383 Impôts sur le revenu (31) (72) (64) (100) Résultat net après impôts 101 186 214 283 Moins : résultat net attribuable au compte de participation 5 6 10 10 Résultat net attribuable aux actionnaires 96 180 204 273 Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 3 3 9 8 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 93 $ 177 $ 195 $ 265 $

Les facteurs déterminants de notre revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires sont le résultat net des activités d'assurance, le résultat financier net des activités d'assurance et de placement et le total des autres produits et charges. Voici un résumé des fluctuations de ces soldes au cours du trimestre.

Le résultat financier net des activités d'assurance a diminué de 19 millions de dollars au troisième trimestre par rapport à la période comparable de 2024. Cette évolution s'explique par le contraste entre l'incidence favorable des mises à jour des hypothèses dans les résultats des Solutions d'assurance collective au troisième trimestre de 2024 et l'incidence défavorable des mises à jour des hypothèses dans le secteur de l'assurance individuelle au cours du trimestre actuel.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement a diminué de 105 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 par rapport à la période comparable de 2024. Cette comparaison reflète les variations moins favorables des taux d'intérêt au cours du troisième trimestre de 2025 et l'absence des effets favorables des mises à jour des hypothèses qui avaient été constatées au troisième trimestre de l'année précédente, même si les résultats sont demeurés solides.

Le total des autres produits et charges s'est élevé à 25 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 23 millions de dollars pour la période comparable de 2024. La variation de 2 millions de dollars s'explique par la hausse des charges non liées à l'assurance, notamment les investissements dans les systèmes d'information et l'efficacité des processus, ainsi qu'à une activité accrue dans nos réseaux de distribution non liés à l'assurance.

Le ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) de la société était de 145 % au 30 septembre 2025, bien au-dessus des exigences fixées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ainsi que des objectifs internes de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité)

L'Empire Vie a recours à des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité, notamment le rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseuses et investisseurs des mesures complémentaires de son rendement d'exploitation et à mettre en évidence les tendances dans ses activités de base qui pourraient ne pas être autrement dégagées si l'on s'appuyait uniquement sur les mesures conformes aux normes IFRS de comptabilité. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseuses et investisseurs ainsi que les autres parties intéressées se servent fréquemment de mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour évaluer les émetteurs. La direction de l'Empire Vie utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. L'Empire Vie estime que ces mesures fournissent de l'information utile à ses actionnaires et à ses titulaires de police pour évaluer ses résultats financiers sous-jacents. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité dans le plus récent rapport de gestion de l'Empire Vie, déposé dans le profil de l'Empire Vie et accessible à l'adresse www.sedarplus.ca .

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 30 septembre 2025. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie à l'adresse www.sedarplus.ca .

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiennes et aux Canadiens une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 septembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,5 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le www.empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected], www.empire.ca/fr