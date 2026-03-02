KINGSTON, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a annoncé aujourd'hui une bonification de son offre d'assurance collective. À compter du 1er mars 2026, l'Empire Vie lancera le Programme de soutien aux proches aidants de Teladoc Health, conçu pour aider à alléger le fardeau mental et administratif des personnes aidantes. Le programme est proposé par le service du Navigateur en santé mentale de Teladoc Health Canada.

Près d'une personne sur quatre au Canada est une personne aidante non rémunérée et 42 % des Canadiennes et des Canadiens ont fourni des soins à un moment ou à un autre de leur vie1. Pour les personnes de la génération sandwich, qui doivent concilier les besoins de parents vieillissants et d'enfants en croissance, le fardeau peut être lourd2. Ce nouveau programme sera intégré aux régimes d'assurance maladie complémentaire existants sans frais additionnels pour les promoteurs ou les personnes participantes.

Cet ajout renforce l'engagement de l'Empire Vie à fournir des solutions intelligentes qui permettent d'offrir des soins accessibles et à grand impact aux personnes participantes à l'échelle du Canada.

« Lorsque les membres du personnel se sentent soutenus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail », déclare Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective, Empire Vie. « En offrant la tranquillité d'esprit que procure un soutien professionnel en matière de prestation de soins, nous aidons les membres du personnel à rester présents, concentrés et à se sentir bien au travail. »

Renforcer l'autonomie des personnes aidantes grâce à un soutien spécialisé

Le programme met les personnes aidantes en contact avec une équipe d'infirmières et d'infirmiers spécialisés et de travailleuses et travailleurs sociaux. Cette initiative, menée par des personnes expertes, aborde les complexités de la prestation de soins, en offrant une bouée de sauvetage aux personnes qui doivent composer avec le paysage souvent complexe des soins de santé au Canada.

Voici les principales caractéristiques de ce programme :

Un dépistage des troubles mentaux et de l'épuisement professionnel ainsi qu'une évaluation de la qualité de vie

Des plans de soins personnalisés, des conseils adaptés, des outils et des ressources communautaires pour la personne aidante et la personne qui reçoit les soins

Une assistance pour la logistique quotidienne des soins, y compris les considérations financières et juridiques

Des suivis proactifs à un, trois et six mois d'intervalle

Ce programme fournit l'aide dont les personnes participantes ont besoin pour rester motivées, concentrées et productives au travail. L'ajout du Programme de soutien aux proches aidants de Teladoc souligne la mission de l'Empire Vie d'être chef de file en matière de solutions qui aident la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance.

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 septembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,5 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.

__________________________ 1 Enquête sociale canadienne - Bien-être et soins donnés. Statistique Canada, 2024

2 « Pris en sandwich » entre la prestation de soins non rémunérés à des enfants et à des adultes dépendants de soins : une analyse comparative entre les genres. Statistique Canada, 2024

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Michelle Wegner, Directrice, Marketing et Solutions numériques, [email protected], 416 457-2861