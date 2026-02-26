L'Empire Vie déclare des dividendes pour le quatrième trimestre de 2025 English

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

26 févr, 2026, 16:01 ET

KINGSTON, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :

Catégorie

Date d'inscription

Date de
versement

Dividende
par action

Actions ordinaires

13 mars 2026

7 avril 2026

73,60  $

Actions privilégiées à taux
rajusté et à dividende non
cumulatif, série 3

18 mars 2026

17 avril 2026

0,38668750  $

Actions privilégiées à taux
rajusté et à dividende non
cumulatif, série 6

18 mars 2026

17 avril 2026

20,87671233  $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale semblable sur les impôts.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 décembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]

