KINGSTON, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :

Catégorie Date d'inscription Date de

versement Dividende

par action Actions ordinaires 13 mars 2026 7 avril 2026 73,60 $ Actions privilégiées à taux

rajusté et à dividende non

cumulatif, série 3 18 mars 2026 17 avril 2026 0,38668750 $ Actions privilégiées à taux

rajusté et à dividende non

cumulatif, série 6 18 mars 2026 17 avril 2026 20,87671233 $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale semblable sur les impôts.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 décembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]