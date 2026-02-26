Faits saillants du quatrième trimestre de 2025 (par rapport au quatrième trimestre de 2024)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 5 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 16 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 5,31 $ (comparativement à 16,09 $)

Faits saillants de l'exercice de 2025 (par rapport à l'exercice de 2024)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 201 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 281 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 203,67 $ (comparativement à 284,77 $)

KINGSTON, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2025, une baisse de 11 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2024. Ce résultat reflète l'amélioration du résultat financier net des activités d'assurance et de placement, en raison du rendement favorable des actifs à revenu non fixe, et l'amélioration du résultat net des activités d'assurance dans le secteur de l'assurance individuelle. Cette hausse a été entièrement contrebalancée par une augmentation des charges non liées à l'assurance attribuable à des investissements accrus dans les systèmes d'information et à une augmentation des couts liés au personnel. L'Empire Vie a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice de 201 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 80 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse reflète principalement la diminution du résultat financier net des activités d'assurance et de placement, en raison de l'incidence moins favorable des fluctuations des taux d'intérêt et des mises à jour des hypothèses des passifs des contrats d'assurance. L'augmentation des charges non liées à l'assurance a également contribué à la baisse du rendement par rapport à l'exercice précédent.

« La croissance de nos revenus, de nos ventes et de nos résultats opérationnels de base d'un exercice à l'autre et d'un trimestre à l'autre demeure solide, affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction. Nous sommes ravis du succès de notre nouveau régime enregistré d'épargne-invalidité - le premier offert par un assureur canadien - ainsi que de l'expansion nationale de notre programme d'épargne-retraite collectif et de l'ajout de nouveaux fonds distincts. Ces innovations de produits nous permettent de favoriser la création de richesse et la sécurité financière de notre clientèle, tout en générant des résultats à long terme. »

Faits saillants financiers



Quatrième trimestre Exercice (en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2025 2024 2025 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 5 $ 16 $ 201 $ 281 $ Résultat par action - de base et dilué(1) 5,31 $ 16,09 $ 203,67 $ 284,77 $



31 déc. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 déc. Autres faits saillants financiers 2025 2025 2025 2025 2024 Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(2) 11,5 % 12,3 % 17,6 % 18,1 % 17,4 % Ratio total du TSAV 153 % 145 % 142 % 140 % 151 %

(1) Les montants des exercices précédents ont été révisés par rapport à ceux présentés antérieurement. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière ».

Le tableau ci-dessous fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2025 et 2024.



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

(en millions de dollars) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024

















Résultat des activités d'assurance















Produits d'assurance 392 $ 358 $ 1 530 $ 1 405 $ Charges découlant des activités d'assurance (344)

(335)

(1 286)

(1 187)

Résultat des activités d'assurance 48

23

244

218

Reprise nette (charge nette) découlant des contrats de réassurance détenus (1)

10

(46)

(42)

Résultat net des activités d'assurance 47

33

198

176



















Résultat financier des activités d'assurance et de placement















Résultat de placement, excluant les soldes des comptes de fonds distincts















Revenu de placement (59)

38

261

518

Variation des contrats de placement (3)

(4)

(25)

(29)

Résultat de placement net, excluant les soldes des comptes de fonds distincts (62)

34

236

489

Résultat financier des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts















Contrats d'assurance 81

(32)

(4)

(216)

Contrats de réassurance détenus (1)

2

--

33

Résultat financier net des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 80

(30)

(4)

(183)

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts















Résultat de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts 199

52

1 240

1 120

Résultat financier des activités d'assurance attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts (199)

(52)

(1 240)

(1 120)

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts --

--

--

--

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement 18

4

232

306



















Autres produits et charges















Produits tirés des frais et autres 14

14

41

45

Charges non liées à l'assurance (58)

(28)

(159)

(109)

Charges d'intérêt (4)

(4)

(17)

(15)

Total des autres produits et des charges (48)

(18)

(135)

(79)



















Résultat net avant impôts 17

19

295

403

Impôts sur le revenu (16)

(3)

(80)

(103)

Résultat net après impôts 1

16

215

300

Moins : résultat net attribuable au compte de participation (7)

(3)

3

7

Moins : résultat net attribuable aux parts des actionnaires sans contrôle --

--

--

--

Résultat net attribuable aux actionnaires 8

19

212

293

Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 3

3

11

12

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 5 $ 16 $ 201 $ $ 281 $

Les facteurs déterminants de notre revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires déclaré sont le résultat net des activités d'assurance, le résultat financier net des activités d'assurance et de placement et le total des autres produits et des charges. Voici un résumé des fluctuations de ces soldes au cours du trimestre.

Le résultat net des activités d'assurance a augmenté de 14 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 par rapport à la période comparable de 2024. Cette amélioration est principalement attribuable à une évolution plus favorable de l'expérience de mortalité dans le secteur de l'assurance individuelle.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement a augmenté de 14 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 par rapport à la période comparable de 2024, ce qui s'explique par un rendement plus favorable des actifs à revenu non fixe.

Le total des autres produits et des charges s'est élevé à 48 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 18 millions de dollars pour la période comparable de 2024. L'augmentation de 30 millions de dollars reflète principalement la hausse des couts liés aux effectifs et des dépenses liées à l'infrastructure technologique.

Les facteurs déterminants de notre revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires déclaré sont le résultat net des activités d'assurance, le résultat financier net des activités d'assurance et de placement et le total des autres produits et des charges. Voici un résumé des fluctuations de ces soldes au cours de l'exercice.

Le résultat net des activités d'assurance a augmenté de 22 millions de dollars en 2025 par rapport à la période comparable de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à une évolution plus favorable de l'expérience de mortalité dans le secteur de l'assurance individuelle.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement a diminué de 74 millions de dollars en 2025 par rapport à la période comparable de 2024. Cette diminution est principalement attribuable à l'incidence des mises à jour des hypothèses sur les passifs des contrats d'assurance en 2024; celles‑ci ont considérablement augmenté les résultats de l'exercice précédent et n'ont pas été répétées en 2025.

Le total des autres produits et des charges a augmenté de 56 millions de dollars en 2025 par rapport à 2024, ce qui reflète en grande partie les investissements stratégiques dans les systèmes d'information et la base de talents de la société pour renforcer les capacités technologiques et maintenir un avantage concurrentiel dans un marché en évolution. De plus, les résultats de l'exercice précédent ont été favorisés par des gains dans les produits tirés des frais et autres, précisément liés à la vente d'immobilisations corporelles, qui ne se sont pas reproduits en 2025.

Le ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) de la société était de 153 % au 31 décembre 2025, bien au-dessus des exigences fixées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ainsi que des objectifs internes de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité)

L'Empire Vie a recours à des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité, notamment le rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseuses et aux investisseurs des mesures complémentaires de son rendement d'exploitation et à mettre en évidence les tendances dans ses activités de base qui pourraient ne pas être autrement dégagées si l'on s'appuyait uniquement sur les mesures conformes aux normes IFRS de comptabilité. L'Empire Vie est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseuses et investisseurs ainsi que les autres parties intéressées se servent fréquemment de mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour évaluer les émetteurs. La direction de l'Empire Vie utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. L'Empire Vie est d'avis que ces mesures fournissent de l'information utile à ses actionnaires et à ses titulaires de police pour évaluer ses résultats financiers sous-jacents. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité dans le plus récent rapport de gestion de l'Empire Vie, déposé dans le profil de l'Empire Vie et accessible au www.sedarplus.ca.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 31 décembre 2025. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie sur le www.sedarplus.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 décembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les réseaux sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir de l'information supplémentaire.

